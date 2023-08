3D Nails: la tenenza nail art del momento è tridimensionale

L’ultimo trend in materia di unghie arriva dalla Corea e dal Giappone ed è 3D, dove applicazioni gioiello, fiocchi, borchie e forme astratte adornano la manicure, che diventa una vera e propria opera d’arte.

Il 2023 è stato un anno florido per quanto riguarda la nail art: moltissimi sono infatti i trend che hanno spopolato su piattaforme come Instagram e TikTok, a partire dalle Clean Girl Nails, le Milk Bath Nails e le Glazed Donut Nails di Hailey Bieber, fino ad arrivare alle Coquette Nails e la Double French Manicure. Ma, come la ruota che gira, anche la nascita di nuove tendenze non si ferma mai e, al giorno d’oggi, un nuovo trend sembra aver conquistato il podio delle manicure più ricreate dell’ultimo periodo ed è il three-dimensional gel manicure look.

Se sei appassionata di nail art e segui con attenzione le pagine Instagram dei migliori nail artist di tutto il mondo, ti sarà infatti sicuramente capitato di notare un tratto comune nelle ultime creazioni postate da più o meno qualsiasi nail artist nel proprio feed: uno, in particolare, arriva direttamente dalla Corea e dal Giappone ed è proprio la nail art in tre dimensioni, un layer di smalti e decorazioni tridimensionali di ogni genere che adornano le unghie.

Ipnotizzanti, spesso estreme (ma non necessariamente) ed estremamente cool e futuristiche, le unghie 3D si ricoprono di ornamenti di qualsiasi forma e dimensione: dalle borchie, ai fiori alle stelle, ai fiocchetti, a gocce di pioggia e onde del mare create con il gel, fino alle pietre preziose e i cristalli. Non esiste alcun limite per quello che si può creare e realizzare con questa tendenza. Inoltre, grazie alla potenza dei social e delle mise ispirazione di celebrity come Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Lizzo, Doja Cat, Cardi B e Rosalía, l’arte 3D ha preso piede anche al di fuori del web, sdoganandosi e discostandosi da quell’allure di bizzarria e stravaganza che spesso si portava appresso, e diventando una prerogativa must have ealla portata di tutti. Una rivoluzione del concetto della manicure 3D che viene finalmente considerata come un’arte vera e propria (e soprattutto portabile - perché no - in qualsiasi occasione).

E, in certi casi, davvero di arte si tratta: basta fare un giro su Instagram per scoprire creazioni che sembrano difatti delle piccole sculture su ogni unghia della mano, dalle texture sovrapposte e i colori sgargianti e ricche di dettagli e particolari degni di un museo della nail art.

Del resto, l’universo delle unghie sta diventando sempre più diversificato e ricco di proposte ma non solo: la tecnologia si è evoluta così tanto nel corso degli anni che, oltre alla grande varietà di prodotti disponibili per rendere la nail art continuamente al passo con i tempi - smalti tradizionali, gel, resine, liquidi acrilici, fiberglass, polveri, lampede LED e UV, lime e dotter - ha anche ridotto notevolmente le tempistiche di realizzazione, rendendo così la 3D nail art sempre più veloce e più facile da creare, alzandone di conseguenza l’asticella.