Coquette Nails: l’ultimo trend virale su TikTok

R omantiche, girly e divertenti, le coquette nails sono l'ultimo trend unghie su cui puntare

Avere una manicure perfetta non è una cosa semplice, soprattutto quando si tratta di puntare sulle tendenze del momento. Fortunatamente esiste TikTok, uno dei social network migliori dove andare alla ricerca di nuovi trend, sperimentare stili diversi e seguire tutorial o beauty hacks. Dopo lo stile Goth Glam di Mercoledì Addams, in questo momento a primeggiare nei “Per te” del social è sicuramente la “Coquette Aesthetic”. Incentrata su colori tenui e dettagli iper femminili, in pochissimo tempo questo stile è cresciuto a dismisura, vantando sul social network ben 1,5 miliardi di visualizzazioni con l'hashtag #coquetteaesthetic.

Se sei alla ricerca di nuove idee per la tua manicure prendi in considerazione le "coquette nails", la nuova ossessione delle nails lover, dove tonalità pastello e dettagli iper romantici adornano le unghie per elevare il tuo look romantico e femminile.

Cosa significa "Coquette"?

Il termine "Coquette" in passato indicava una donna civettuola, che amava attirare gli sguardi degli uomini con il solo scopo di sentirsi desiderata. Tante sono le reference che appartengono a questa estetica, dall'epoca della reggenza (quella della serie tv Bridgerton), dove le donne utilizzavano pizzi e merletti per sfruttare il potere della propria femminilità, fino a Lana Del Rey, una delle cantanti odierne che meglio incarna questo nuovo trend, sia per i look che sfoggia sia per i testi delle sue canzoni.

È difficile ignorare le somiglianze fra l'estetica Coquette e quella di Lolita, da sempre un personaggio estremamente controverso, diventato nei primi anni duemila un punto di riferimento estetico per le millennials ,che utilizzavano la piattaforma di microblogging Tumblr.

Una differenza che bisogna sottolineare è come gli utenti di TikTok reinterpretino completamente questo concetto di "civetta". L'obiettivo infatti, non è attirare sguardi maschili, ma piuttosto rivendicare e celebrare la propria femminilità, dando vita ad un autentico mix di innocenza, freschezza e romanticismo.

Le forme perfette per le Coquette nails

A guardare TikTok, le shape nails che meglio si prestano a questa manicure sono sicuramente quelle a mandorla e ballerina, due varianti più sexy e fancy delle unghie tonde. La loro base larga è perfetta per essere decorata con applicazioni 3D come perle, strass e cuori, mentre la parte superiore stretta e dalla punta tondeggiante è l'ideale per dare libero sfogo alla tua creatività con la nail art.

Come realizzare una Coquette manicure

Il bello di questo nail trend è che riesce ad abbracciare al suo interno altre macro tendenze che sono attualmente super virali. Dalla Glazed Donut nails che continuano ad essere super apprezzate, fino alle decorazioni 3D, vero e proprio trend del 2023.

Tonalità pastello

I colori pastello sono morbidi e delicati, perfetti per una manicure coquette. Prova con rosa, lilla, azzurro o giallo chiaro per un tocco di colore femminile.

Fiori

Per un'aggiunta decorativa alla tua manicure, puoi provare con una nail art floreale . Usa uno smalto bianco o nero come base e dipingi i tuoi disegni usando uno smalto colorato e un pennello sottile.

Glitter e perle

Glitter e perle sono due elementi decorativi molto popolari per le coquette nails. sono perfette con qualsiasi colore di smalto e donano un tocco extra glamour e femminile alla tua manicure.

Di una cosa siamo certi, se Daphne della serie tv Bridgerton dovesse scegliere la sua manicure, probabilmente sarebbe questa!