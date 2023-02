Double french manicure: ecco 15 nail inspo per le unghie più cool del momento

A volte ritornano. E questa volta tocca alla French Manicure, declinata nelle sue versioni 90s baby e Y2K.

Non è un segreto che le grandi idee vengono guardando al passato, così come quella di una nuova tendenza unghie, la double french manicure.

Abbandoniamo l’idea delle unghie quadrate o a mandorla con la classica lunetta bianca, perché oggi la french manicure si fa coloratissima e… raddoppia. Un ventata di colori pop e pastello, impreziosita da cristalli o con delicati glitter, senza però dimenticarci una rivisitazione della classica bianca, che fa sempre una certa figura.

Un nuovo modo per reinterpretare una manicure che è sopravvissuta al passare degli anni e al continuo mutamento delle tendenze, perché di fatto la french manicure è una questione di stile. Uno stile intramontabile che potremmo paragonare al little black dress delle unghie. E come ogni abitino nero, anche la french ha spesso bisogno di un twist inaspettato, che le dia personalità e il giusto tocco di personalizzazione, rendendola perfetta per ogni look.

Se però vogliamo trovarle un difetto, la french richiede precisione estrema e chi di solito si fa le unghie da sola potrebbe incontrare degli ostacoli. Se sei una regina del fai da te non puoi intraprendere questo percorso senza gli sticker che fanno da linee guida per disegnare le mezze lune senza sbavature e tanta pazienza, perché dovrai aspettare che ogni strato e ogni tratto si asciughi perfettamente prima di passare al successivo.

Double French bianco classico

Timeless chic, perfetta per chi vuole cambiare ma senza stravolgimenti drastici. Possiamo definirla una piccola variazione del tema french e per farla bastano uno smalto bianco e uno trasparente. Questa è la definizione di minima spesa (in termini di tempo) e massima resa (estetica).

Double French Minimalista

Tratti sottili e colori pastello: come si fa a non amarla?

Double French rosso fuoco

French manicure con lo smalto rosso è l’unione perfetta di due capisaldi in materia di grandi classici: ecco come ottenere il meglio da entrambi.

Double french, blu edition

Blu klein, nail edition.

Barbiecore double french

Da quando sono uscite le foto di Margot Robbie sul set del film di Barbie, TikTok ha colto l’occasione per cavalcare questo trend. E chi siamo noi per non provare anche questa doppia french color bubble gum?

Wednesdaycore double french

Così impercettibile che anche Wednesday Addams l’approverebbe, in perfetta palette neutra e con il giusto tocco di nero.

Double french multicolor

Dal nude al lilla al lavanda, eppure questa manicure è tutto fuorché troppo girlie. Un must try.

Double french arcobaleno

La manicure che ti fa aspettare la primavera con trepidazione.

Qui anche squadrate e in versione fluo.

Double french color block

Dal tono su tono al color block è una passata di smalto (a contrasto).

Double french lavanda e glitter

Delicata ed elegante, non ha nulla da invidiare alla classica french. Anzi.

Double french pastello

Qui in versione nail art, impreziosita da cristalli.

E qui in versione decisamente più minimal.