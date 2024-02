Sanremo 2024: Annalisa brilla con il suo beauty look grunge glam

F ra i beauty look della prima serata di Sanremo 2024, spicca quello di Annalisa, che ha mixato elementi grunge e glamour, conferendo alla sua performance un'aura di moderna eleganza

Annalisa è una delle cantanti più amate a Sanremo 2024, non solo per la sua voce, ma anche per il suo stile e il suo beauty look. Per la prima serata sul palco dell'Ariston, la cantante ha presentato il suo ultimo brano intitolato "Sinceramente", sfoggiando un look che unisce elementi grunge tipici degli anni 90 a tocchi più glam ed iperfemminili il tutto accompagnato da una chioma liscia e voluminosa.

Il make up viso di Annalisa a Sanremo 2024

Nella sua prima performance al Festival di Sanremo 2024, Annalisa ha optato per una base trucco luminosa e fresca, mirando a evidenziare la sua naturale bellezza. Un fondotinta leggero e glowy, che ha lasciato trasparire la sua pelle radiosa e impeccabile. Per aggiungere maggiore vitalità al viso, un leggero strato di blush rosato sulle guance, che ha conferito al make up un allure raffinato ed elegante.

Il trucco occhi della cantante

Per mettere in risalto lo sguardo, Annalisa ha scelto un trucco dagli accenti grafici e intensi. Le palpebre vengono definite con una sottile linea di eyeliner nero, sfumato con maestria per ottenere un effetto sofisticato e seducente. Per aggiungere profondità e calore allo sguardo, la Make Up Artist Greta Agazzi (per YSL Beauty) ha applicato un filo di ombretto ramato, perfettamente in sintonia con il colore dei capelli della cantante. Questa combinazione di tratti precisi e tonalità calde ha enfatizzato la bellezza dei suoi occhi, conferendo al suo look un'aura di mistero e fascino.

Labbra nude

Per le labbra, Annalisa ha optato per un rossetto nude opaco, una scelta che ha saputo creare un interessante contrasto con il resto del suo make-up, conferendo al suo viso un'eleganza sottile e sofisticata. Questa tonalità nude in pieno stile grunge/90's ha aggiunto un tocco di naturale raffinatezza al suo look complessivo, sottolineando la sua bellezza in modo delicato e senza tempo.