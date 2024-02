Grunge glam: Il beauty look di Angelina Mango vincitrice di Sanremo 2024

I l beauty look di Angelina Mango a Sanremo 2024 è stato un'ode allo stile grunge reinventato in chiave moderna ed elegante.

Angelina Mango ha conquistato il pubblico e la giuria del Festival di Sanremo 2024, aggiudicandosi la vittoria con la sua canzone "La noia". La giovane cantante, figlia d'arte del compianto Pino Mango, ha dimostrato di avere talento, carisma e stile, sfoggiando look impeccabili in ogni serata. In particolare, il suo glam look della finale ha catturato l'attenzione per la sua eleganza e originalità, ispirandosi al trend grunge rivisitato in chiave glamour, per una vittoria sotto tutti i punti di vista.

Hair Look: onde morbide e ribelli

Il suo hairstyle è stato un omaggio al mondo grunge, con un tocco di sofisticatezza glam. Angelina ha sfoggiato una chioma caratterizzata da onde morbide, che evocavano un senso di libertà e autenticità. Le radici voluminose hanno dato corpo e struttura al look, mentre le lunghezze, morbide e disordinate, hanno aggiunto un tocco edgy ed effortless al suo outfit. È un inno alla donna moderna, determinata e sicura di sé, proprio come Angelina, che ha dimostrato la sua grinta durante il Festival di Sanremo.

Il make up di Angelina: sguardo intenso e labbra juicy

Lo sguardo magnetico di Angelina Mango era avvolto da sfumature di colore calde e audaci, ispirate ai toni del verde, creando uno smokey eye che accentuava la profondità e l'intensità dei suoi occhi. Questo sofisticato make up occhi richiamava il colore dell’abito indossato per la serata finale, aggiungendo un tocco edgy e glamour al viso della cantante. Per completare il suo look impeccabile, Angelina ha scelto un blush naturale, perfettamente coordinato con il colore delle labbra, che conferiva un tocco di freschezza e vitalità al suo volto.

Il gloss nocciola infatti, non solo ha reso la bocca della cantante più voluminosa e juicy, ma ha aggiunto un pizzico di eleganza e sensualità al suo look gipsy grunge.