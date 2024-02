Il make up di Giorgia a Sanremo 2024: minimal e chic

U na flapper moderna, il make up look di Giorgia si ispira agli anni 20

Giorgia ha incantato il pubblico di Sanremo 2024 con la sua straordinaria voce e il suo inconfondibile stile. Ma non solo: il suo glam look ha giocato un ruolo fondamentale nell'accentuare la bellezza e l'eleganza della co - conduttrice scelta per la seconda serata della kermesse canora.

Make up minimal e rossetto rosso ciliegia

Per il suo primo outfit, Giorgia ha optato per un look maschile con uno smoking e shorts, arricchito da una cravatta. Il trucco minimal ma d'impatto, il focus è sulle labbra grazie ad un rossetto rosso ciliegia che cattura l'attenzione, mentre il make up occhi è leggermente accennato da mascara ed eyeliner. I capelli, raccolti in un morbido torchon, richiamato lo stile glamour degli anni Venti.

Abito nude con frange Scintillanti e make up occhi luminoso:

Per il secondo look, Giorgia ha sfoggiato un abito nude ornato di frange scintillanti. La cantante ha mantenuto il rossetto rosso, aggiungendo un tocco di luminosità agli occhi con un ombretto extra shimmer. L'acconciatura, ancora una volta, è un raccolto morbido che enfatizza il volto della cantante.

Midi dress e make up nude per l'ultimo look di Giorgia

Per il suo ultimo look, la cantante di "E poi", ha optato per un midi dress color ghiaccio impreziosito da ricami couture. Qui, ha sorpreso tutti cambiando completamente registro nel make-up, abbracciando un nude look molto naturale. Niente rossetto rosso, ma questa volta le labbra sono tinte di un rosa delicato enfatizzato da un gloss. Il make up occhi resta invariato come nel secondo beauty look.