Big Mama a Sanremo: Rap, Attivismo e Beauty Look da Icona

D ettagli gioiello e double wig eyeliner, Big Mama conquista il palco dell'Ariston

Tra le sorprese della 74esima edizione del Festival di Sanremo, si distingue sicuramente Big Mama, la giovane rapper originaria di Avellino che ha catalizzato l’attenzione del pubblico non solo per il messaggio della canzone eseguita sul palco dell'Ariston, "La rabbia non ti basta", ma anche per il suo suggestivo beauty look dalle tinte dark glam. Un mix di contrasti che riflette la sua personalità e la sua storia. La giovane cantante ha dovuto affrontare molte difficoltà nella vita, tra cui il bullismo, un abuso sessuale e un cancro, ma ha saputo trasformare la sua rabbia in energia positiva e creativa. Nonostante ciò, con la sua musica e il suo stile, riesce sempre a trasmettere un messaggio di forza e accettazione di sé, rivolto a tutti coloro che si sentono diversi o emarginati dalla società.

Il make up occhi magnetico sfoggiato a Sanremo

Il trucco degli occhi è stato il vero protagonista del suo look: un double wig eyeliner nero dal tratto deciso, che ha enfatizzato e allungato i suoi splendidi occhi azzurri. Per le labbra, la make-up artist Serena Polh (che cura tutti i beauty look Sanremesi), insieme a Daniele Lorusso, MrDanielMakeup, in collaborazione con Sephora, ha optato per un rossetto nude, impreziosito da un tocco di gloss trasparente, così da rendere più luminoso il suo sorriso. Una scelta vincente che ha aggiunto naturalezza e femminilità al suo glam look, bilanciando perfettamente l'audacia dello sguardo.

Per completare il tutto, una base leggera e luminosa, arricchita da un blush rosato sulle guance, per un colorito sano e luminoso.

I Capelli Scintillanti di Big Mama

Ma non è stato solo il trucco a fare parlare della giovane promessa del rap italiano. Con un wet look scultoreo, impreziosito da gemme rosse scintillanti, Big Mama ha portato l'eleganza del suo pixie cut ad un livello successivo.

Le Unghie XXL di Big Mama

Dettagli intricati e originali, le unghie di Big Mama hanno dato alla rapper un'aura di forza e fascino, aggiungendo un tocco extra al suo look da regina del palco. Il colore audace e l'eleganza della manicure matchano perfettamente con il rosso e il nero dell'outfit indossato dalla cantante, contribuendo a rendere la sua presenza sul palco ancora più imponente e indimenticabile.