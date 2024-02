Il beauty look di Angelina Mango a Sanremo 2024: fra estetica Y2K e richiami gipsy

L a giovane promessa della musica Italiana ha incantato tutti con il suo look dai forti richiami Y2K

Angelina Mango spicca come una delle nuove voci emergenti del panorama musicale al Festival di Sanremo 2024. La sua intensa interpretazione del brano "La Noia" ha incantato il pubblico presente all'Ariston, trasportando gli spettatori in un viaggio emotivo e coinvolgente. Ma la sua presenza sul palco va oltre la performance musicale; Angelina ha sorpreso tutti con un suggestivo e audace beauty look che ha catturato l'attenzione di ogni spettatore. Con tocchi di eleganza retrò e una sottile sfumatura di modernità, il suo stile evoca un'atmosfera Y2K/ gipsy contemporanea e fresca, conferendole il titolo di vera icona di stile della nuova generazione.

L' high pony tail di Angelina Mango

Dai social network al prestigioso palco dell'Ariston, l'high ponytail continua a essere un trend amato e diffuso tra la Generazione Z. L'ispirazione di base rimane senza dubbio il celebre hair style di Ariana Grande dei primi anni Duemila: una coda alta sleek e incredibilmente voluminosa.

Tuttavia, ogni artista aggiunge il suo tocco personale, e Angelina Mango non fa eccezione. Contrariamente alla coda super-sleek e glamour, opta per lasciare alcune ciocche mosse, creando un effetto dinamico dal twist grunge che aggiunge ulteriore freschezza al look. Ma il dettaglio che fa veramente la differenza sono i piccoli piercing, aggiunti con cura lungo la coda. Questi anellini intrecciati fra i capelli conferiscono un tocco di modernità e personalità, trasformando la classica high ponytail in un'interpretazione unica e contemporanea, perfettamente adatta ai look scenografici dell'Ariston.

Il make up di Angelina Mango a Sanremo

Per il trucco, la cantante mette in evidenza gli occhi, concentrando l'attenzione su uno sguardo intenso e seducente. Sfoggia un make-up che enfatizza l'espressività con uno smokey eye dai toni del nude, accompagnato da un leggero eyeliner sfumato. Le ciglia lunghe e folte incorniciano il trucco degli occhi, aggiungendo mistero e profondità al suo look. Contrariamente alla zona degli occhi, il resto del make up è molto minimal, con un accenno delicato di blush sui toni caldi del mattone, che scolpiscono gli zigomi donando tridimensionalità al volto della cantante.