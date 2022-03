5 modi di sfoggiare la coda alta che ti faranno apparire sempre al top

C hiamata anche coda di cavallo o ponytail, la coda alta è un’acconciatura must have che può salvare il look di un appuntamento improvviso e renderti perfetta ogni giorno

La coda alta è una pettinatura alla quale si ricorre molto spesso quando il tempo da dedicare all’hair style scarseggia. Nonostante sia, proprio per questo, spesso snobbata, oltre ad essere una soluzione last minute sempre validissima, un’altra freccia al suo arco è quella di essere estremamente versatile.

Sono tantissime, infatti, le varianti della versione base che si possono realizzare in pochissimo tempo.

Coda alta con capelli tirati

La prima ispirazione arriva da diverse celeb, come Kim kardashian ed Elodie, che ci mostrano come questa scelta si sposi perfettamente a diverse situazioni.

Se Kim infatti in questo scatto l’ha scelta per fare sport, Elodie l’ha abbinata decisamente a un look più ricercato.

Farla è semplicissimo, basta pettinare i capelli verso l’alto tirandoli il più possibile e poi legare il tutto con un elastico stretto. Per evitare che qualche ciocca si muova con il passare del tempo fissa l’acconciatura con un po’ di lacca o gel.

Coda alta con ciuffetti laterali

Tra gli hair trend di stagione ci sono sicuramente i ciuffetti laterali, perfetti sia per incorniciare chiome al vento, sia per dare un twist in più ai raccolti. Abbinati alla coda alta conferiscono al volto un allure romantica e leggermente retrò.

Coda alta con treccia alla base

Le trecce sono un must have dei raccolti e si possono realizzare in tantissimi modi diversi. Questa pettinatura è un giusto mix tra coda alta e treccia, visto che per farla è necessario partire dalla parte alte della testa intrecciando i capelli. Una volta arrivati a un certo punto però, questi devono essere fissati con l’elastico e lasciti liberi nella loro parte finale.

Coda alta con treccia laterale

La treccia unita alla coda alta può essere sfruttata in molti altri modi. Se il tuo intento è quello di movimentare un po’ il mood puoi ricorrere a una treccia laterale, da far convergere al punto in cui leghi della coda.

Coda alta con frangia

Altro grande classico che ciclicamente tutte le ragazze decidono di sperimentare è la frangetta. Quella più in voga al momento è a tendina e, come dimostra perfettamente Cecilia Rodriguez, si tratta di una soluzione validissima che si presta anche a rendere più originale una coda alta.