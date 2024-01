Sanremo 2024: i nostri pronostici sui beauty look

I l countdown alla 74° edizione del Festival di Sanremo 2024 è ufficialmente iniziato. Ma cosa aspettarci dalle cantanti in gara?

Manca sempre meno all'inizio del Festival di Sanremo 2024, e la curiosità cresce non solo riguardo ai brani in gara, ma anche sui make-up e hair look che gli artisti sfoggeranno sul palco dell'Ariston.

Da sempre, la kermesse canora rappresenta non solo un'opportunità per mettere in mostra il proprio talento musicale, ma anche un trampolino di lancio per nuove tendenze fashion e beauty.

Indimenticabili sono gli hair look super cotonati sfoggiati da Loredana Bertè nel 1986 con la sua canzone "Re", che hanno contribuito a definire un'icona di stile e a ispirare generazioni successive. E che dire di Anna Oxa nell'edizione del 1978? Il suo make-up look caratterizzato da un eyeliner drammatico e i capelli corti in stile "boyish" hanno fatto scalpore. La sua audacia nell'abbigliamento e nel trucco ha rappresentato una vera rivoluzione, infrangendo gli schemi estetici fino a quel momento portati sul palco dalle artiste in gara.

Oltre a queste icone, il Festival ha visto nel corso degli anni una moltitudine di make-up look che hanno lasciato il segno. Dalle labbra rosse e intense di Arisa al make-up effetto strobo di Paola & Chiara, ogni artista ha portato la propria interpretazione di bellezza sul palco, contribuendo a plasmare le tendenze del momento.

Con l'avvicinarsi del Festival di Sanremo 2024, l'attenzione si concentra anche su quali saranno gli artisti a dettare nuovi trend. Sarà un'occasione unica per vedere come il mondo della musica italiana convergerà con l'industria della moda e del beauty, dando vita a nuovi look che potrebbero diventare iconici nel panorama della cultura pop.

Pronta a leggere i nostri pronostici?

Annalisa

Il titolo del nuovo singolo che Annalisa presenterà al Festival di Sanremo 2024 è "Sinceramente". Con la sua sesta partecipazione alla kermesse canora, tutti gli occhi sono puntati su di lei, specialmente dopo i successi ottenuti con gli ultimi singoli. In attesa di goderci la sua performance sul palco dell’Ariston, siamo certi che il suo beauty look non passerà inosservato. Se l'eyeliner "cat eye" e il rossetto rosso sono diventati parte integrante del suo stile iconico, ci aspettiamo che Annalisa ci sorprenda con qualche dettaglio nuovo e intrigante.

Potrebbe decidere di giocare con i colori, magari sperimentando con un mascara blu indaco, di grande impatto e perfetto per creare un contrasto con la sua chioma ramata o invece optare per una manicure cromata. Di una cosa siamo certi: dai suoi ultimi post sui suoi social, sembra che Annalisa sia pronta a sfoggiare una chioma lunga e voluminosa grazie alle extension, confermando il suo amore per i cambi di hair look e le trasformazioni, soprattutto dopo il caschetto nero di "Mon Amour" e il taglio pixie biondo platino in "Sola".

Emma

Alla sua quarta partecipazione al Festival di Sanremo (trionfando nel 2012 con il brano “Non è l’inferno”), Emma si presenta sul palco dell'Ariston con l'aura di una vera regina della musica italiana. Quest'anno, le novità iniziano proprio dalla testa, poiché sarà la prima edizione in cui la vedremo con una chioma castana, dopo anni di biondo.

La scelta di abbracciare una nuance più scura per i capelli potrebbe essere interpretata come un segno di maturità o come sottolineare un cambiamento di stile nel suo percorso musicale. Ciò che è certo è che sarà affascinante osservare come questa nuova tonalità si andrà ad integrare con i suoi outifit.

Per quanto riguarda il make-up, ci sbilanciamo, ma è probabile che Emma opterà per eyeliner grafici e bold, rimanendo fedele al make up sfoggiato nelle precedenti partecipazioni, caratterizzato da tratti marcati, quasi dark che conferiscono allo sguardo carattere e grinta.





Angelina Mango

Sarà la sua prima volta sul palco dell'Ariston, ma siamo certi che Angelina Mango porterà una ventata di freschezza e giovinezza a Sanremo. Per quanto riguarda il beauty look, ci aspettiamo che si ispiri all'estetica vibrante e giocosa degli anni 2000, un'epoca che ha segnato profondamente il mondo della moda e del beauty con il suo stile audace e iconico.

Potrebbe puntare su un trucco occhi che richiami le tendenze Y2K, con ombretti dal finish metallico in tonalità come il rosa, l'azzurro e il viola. In alternativa, ipotizziamo eyeliner ricreati con gemme e glitter, per dare un tocco glamour ed irriverente al suo look.

Alessandra Amoroso

Prima volta in gara a Sanremo anche per Alessandra Amoroso, che ha già svelato il suo nuovo look: addio al caschetto corto e netto, ora sfoggia un incantevole long bob dall'effetto messy, impreziosito dalle sfumature bionde, e accompagnata da una frangetta a tendina. Il make up come sarà? Noi prevediamo che il make up sarà focalizzato principalmente sulle labbra, con rossetti rossi o declinati in tonalità come il lampone ed il prugna.

BigMama

BigMama è una delle artiste più interessanti della scena musicale italiana. Il suo talento, la sua personalità e le sue canzoni sono destinate a lasciare il segno, anche sul palco dell’Ariston.Cosa aspettarci lato beauty? Certamente, un make-up anticonformista ed eclettico, creato ad hoc per amplificare il messaggio potente delle sue canzoni. Ipotizziamo un triplo eyeliner accompagnato da labbra degradee effetto vinile ed una nail art piena di strass.

Loredana Bertè

"Pazza" è il brano che ha raccolto i massimi elogi da parte dei giornalisti che hanno avuto il privilegio di ascoltare in anteprima le canzoni in gara. Loredana Bertè si conferma una vera veterana del Festival di Sanremo, portando con sé un bagaglio di esperienze e successi che hanno contribuito a rendere la kermesse musicale così popolare. plasmato la storia stessa della manifestazione.

Ma Loredana Bertè non è solo celebre per la sua straordinaria carriera musicale, ma anche per il suo stile unico e inconfondibile. Nel corso degli anni, ha sfoggiato look audaci e originali che hanno contribuito a definire la sua immagine artistica.

Cosa ci aspettiamo di vedere lato beauty? Rossetti rosa shocking perfetti con i suoi capelli blu, tanto blush e l'inconfondibile smokey eye nero.

Rose Villain

Rose Villain è alla sua prima partecipazione a Sanremo. Cosa aspettarci dai suoi beauty look? Immaginiamo che il focus principale sarà sugli occhi e sull'incarnato, con l'utilizzo di sfumature cangianti e riflessi olografici per creare un effetto dinamico e accattivante. Per quanto riguarda le labbra, prevediamo che Rose opterà per tonalità nude e glossate. Questa scelta, oltre a bilanciare l'effetto luminoso degli occhi, potrebbe sottolineare la sua inclinazione per uno stile sofisticato e moderno, ma mai banale.

Clara

La giovane artista esordirà sul palco dell'Ariston presentando il suo inedito "Diamanti grezzi". Riguardo al suo look, ci aspettiamo un'evidente ispirazione all'estetica di Lana Del Rey.

Immaginiamo un trucco raffinato in stile "Old Money", con occhi marcati da eyeliner precisi e ombretti che evocano un'atmosfera retrò e sofisticata. Per le labbra, prevediamo tonalità intense e avvolgenti, magari con richiami al classico rosso o altre nuance profonde per conferire una maggiore drammaticità al look. Non solo il make-up, ma anche il taglio e lo stile dei capelli potrebbero riflettere l'influenza di Lana Del Rey, con onde morbide o un'acconciatura super cotonata.