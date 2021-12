P er il trucco di tutti i giorni e per i ritocchi, le mini palette sono la scelta ideale per chi ama cambiare colori di ombretti, ma anche per chi è indecisa su alcuni colori. Insomma, sono versatili e facili, in tutti i sensi!

Sono piccole quanto una penna, se non di più. E per questo, le mini palette di ombretti possono essere facilmente racchiuse nel palmo di una mano. Pensa un po' quanto devono essere comode da portare in giro con sé in borsetta! Oppure da infilare nelle pochette più piccole nei viaggi, quando i bagagli devono necessariamente essere ridotti. Nonostante le misure mignon, le palette piccole contengono tutto l'occorrente per il trucco degli occhi. In alcuni casi, infatti, c'è anche la base fissativa da usare come primer per aumentare la durata del make-up. Ma quanto sono grandi le cialde? Di solito sono relativamente piccole, ma contengono pur sempre una quantità di prodotto adatta a un uso di svariati mesi. Tuttavia, spesso hanno la stessa grammatura (si chiama così il peso in grammi delle polveri) delle palette più grandi.

Perché usare le mini palette?

Non solo per i viaggi, le palette piccole sono ideali se ti trucchi poco o non tutti i giorni. O se sei indecisa su determinati colori, che pensi non ti stiano bene o non sappia abbinare ai tuoi outfit. Di solito, infatti, le mini palette hanno infatti un prezzo conveniente che ti permette di cambiare e giocare con il trucco. A proposito di gioco, grande attenzione è rivolta alle texture: in questi piccoli scrigni si trovano polveri opache, satinate, metallizzate e glitterate. Praticamente tutte quelle in uso nel make-up per gli occhi. Ti abbiamo convinta? Guarda la nostra selezione.

On the go, mini palette di deBBY

Il nome è evocativo "on the go", in viaggio. E infatti questa paletta è l'ideale per essere portata in giro. Racchiude 6 ombretti dal finish mat e satinato. Ha una texture vellutata, ultra-sfumabile per un’applicazione facile e veloce. Il nuovo pack è più compatto e super pratico. Disponibili in 4 armonie, da scegliere in base alla propria famiglia cromatica o armocromia.

Desert Nudes di Douglas

La palette di ombretti Mini Desert Nudes è la "sorella minore" dell'analoga versione maxi di Douglas. È composta da una selezione ombretti perfettamente coordinate tra loro, e in finish scintillanti, opachi e metallici. Le tonalità altamente pigmentate forniscono un colore ricco e, grazie alla loro texture super setosa, sono meravigliosamente facili da applicare e sfumare senza sforzo.

Festive Must-Haves Set di Tarte

Un set in edizione limitata che contiene una piccola palette e un mini mascara. Le tonalità sono neutre e adatte a tutti gli incarnati. Sono formulate con argilla amazzonica per un'applicazione perfetta e una lunga durata. Il mascara volume deluxe surfer curl™ di Tarte permette di ottenere ciglia naturali e nutrite per un effetto voluminoso e incurvato.

In esclusiva da Sephora.

Mini palette nei colori del denim di Pupa

One color / One soul è una piccola palette di Pupa nei colori del jeans. 4 ombretti in 3 texture diversi: opaca per ottenere un’aderenza perfetta accentuata dall'alta percentuale di pigmenti per la massima scrivenza. La texture satinata è composta da materie prime dal tocco setoso. La texture metallizzata, invece, è caratterizzata da una sensorialità ricca ma leggera. Infine, la presenza di cere ed esteri garantisce grande sfumabilità.

Coffee to glow, ombretti al caffè di Essence

Una palette di ombretti della collezione in edizione limitata di Essence dedicata al caffè: racchiude otto calde

tonalità ispirate alla bevanda energizzante. Rende gli occhi luminosi ed è perfetta per realizzare look

espressivi. Il mix di finish matt, metallizzati e luccicanti consente di realizzare un make-up straordinario e artistico, proprio come le creazioni dei baristi.

Ultimate Eye Look di Revolution PRO

Una piccola palette di ombretti racchiusa in uno scrigno gioiello. I diversi finish (satinato, opaco e glitter) offre tante possibilità per il trucco degli occhi. Le polveri, altamente pigmentate, hanno una lunga durata e si sfumano facilmente. Inoltre sono 100% vegan.

The city mini palette di Maybelline

Una scelta facile e versatile per truccarsi con tutti i colori di outfit possibili e immaginabili. L'alta aderenza delle polveri pressate permette di truccarsi anche con le dita nei momenti più inaspettati. È infatti più piccola di una penna, nonostante contenga 6 ombretti dai pigmenti puri.

Mini palette con pennello di Natasha Denona

Per Natale 2021 Natasha Denona propone una mini palette basata sulla palette grande Metropolis, la più venduta del brand. Le tonalità di questa palette sono ispirate ai colori di New York del XX secolo e includono: Blaze, uno champagne-oro lucido; Corde, un beige caldo mat; Jubilee, un teal vibrante metallizzato; Bole, cedro marrone scuro

Corrode, marrone ruggine. La confezione include un pennellino per mixare i colori.

Crystalized Eye Palette di Bobbi Brown

Ispirata alla bellezza naturale e al potere dei cristalli guaritivi, questa palette cristallizzata di lusso include un mix di otto tonalità vividamente pigmentate. Dal metallizzato al matte, ogni sfumatura lavora per creare delle sfumature brillanti e luminose. Questa palette include sei ombretti e due tonalità base dalla colorazione intensa. Le tonalità includono.

Palette Toxic di Mulac

Dedicata a chi ama il make-up super luccicante, la palette del brand fondato da La Cindina contiene 3 tonalità di glitter con sottotono caldo/neutro e una base fissativa che permette una migliore aderenza del make-up occhi.