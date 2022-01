I l make up nude di Chiara Ferragni torna a ispirarci ed è ciò di cui avevi bisogno per dare una svolta al tuo beauty look!

Il make up nude di Chiara Ferragni è l’ispirazione che aspettavi per un trucco super naturale e chic. L’imprenditrice editoriale più famosa del web (e non solo) non ha mai nascosto la sua passione per il nude. Chiara infatti ama mostrarsi sì al naturale, ma senza rinunciare a un filo di trucco, quel che basta per esaltare al meglio i lineamenti del suo viso.

Il make up nude by Chiara Ferragni

Sul suo profilo Instagram, Chiara Ferragni ama sfoggiare i beauty look creati dal suo amico e fidato make up artist, Manuele Mameli. La moglie di Fedez gioca con ombretti scintillanti e finish glow, ma soprattutto va pazza per il nude. L’ultimo scatto postato sui social la ritrae in tutta la sua bellezza, con un filo di rossetto (con tanto di matita per un effetto push-up), mascara e blush. Niente di più semplice, eppure l’effetto è pazzesco (e da copiare!).

Come copiarlo

Fra le tendenze beauty del 2022 c’è anche il make up naturale. Il nude torna prepotentemente di moda, con tonalità calde che illuminano il volto ed esaltano i lineamenti naturali. Fra le paladine di questo trucco c’è senza dubbio Chiara Ferragni che fra shooting, eventi e giornate in casa con i figli Leone e Vittoria, sfoggia sempre un beauty look impeccabile. Ma come fa ad apparire sempre perfetta? Il segreto di Chiara sono una skincare accurata, con una preparazione della pelle del viso e una scelta ponderata dei prodotti da usare.

I segreti (e i consigli) per non sbagliare

Per prima cosa, grazie all’aiuto del suo make up artist, Chiara Ferragni prepara sempre la pelle del viso al trucco. L’imprenditrice utilizza non solo una crema nutriente, da applicare prima del fondotinta, ma pratica anche un massaggio per rilassare i muscoli del volto.

Le regole da seguire sono semplici, ma molto efficaci: struccati sempre la sera prima di andare a dormire, usa una crema da notte idratante, affidati a maschere idratanti e scrub. La base del trucco nude viene preparata con BB Cream e illuminante, fissata con uno spray. Il make up occhi è minimal, mentre le labbra sono matte e di una tonalità rosa molto naturale.

I prodotti top e gli step fondamentali

Quali sono i prodotti da usare e gli step da seguire per realizzare un trucco come quello di Chiara Ferragni? Il make up della star di Instagram ha alcuni punti fermi.

Labbra volumizzate – Chiara usa la tecnica dell’ overlinig . Ciò significa che disegna con la matita per le labbra il contorno delle bocca tenendosi leggermente all’esterno. Il colore deve essere lo stesso del rossetto utilizzato, in questo caso un rosa tenue e matte, il risultato sono labbra voluminose e pump davvero splendide! Questo trucco, facile da replicare, è apprezzatissimo anche da altre star come Victoria Beckham e Meghan Markle.

. Ciò significa che disegna con la matita per le labbra il contorno delle bocca tenendosi leggermente all’esterno. Il colore deve essere lo stesso del rossetto utilizzato, in questo caso un rosa tenue e matte, il risultato sono labbra voluminose e pump davvero splendide! Questo trucco, facile da replicare, è apprezzatissimo anche da altre star come Victoria Beckham e Meghan Markle. Toni bronzo – Nude sì, ma luminoso! Chiara Ferragni adora i colori caldi (che le stanno benissimo). Così anche quando sceglie un make up naturale non rinuncia a un tocco di luce. In particolare punta spesso sui toni del bronzo, ottimi per colorire il viso e donare tridimensionalità allo sguardo.

(che le stanno benissimo). Così anche quando sceglie un make up naturale non rinuncia a un tocco di luce. In particolare punta spesso sui toni del bronzo, ottimi per colorire il viso e donare tridimensionalità allo sguardo. Cat eye rivisitato – Chiara ha una passione per i grandi classici in fatto di trucco, ma non rinuncia a rivisitarli in qualche modo. Ad esempio adora il cat eye, che nel make up nude replica pettinando e scurendo le ciglia soprattutto nella zona più esterna dell’occhio. Tutto per “amplificare” lo sguardo in modo semplice e molto naturale.

Occhio alle sopracciglia

Chiara Ferragni non lascia nulla al caso, soprattutto quando si parla di make up. Fra i segreti del suo trucco ci sono senza dubbio le feathery brows, ossia le sopracciglia pettinate all’insù che sono il nuovo must beauty. Che le sopracciglia fossero fondamentali per migliorare il trucco lo sapevamo bene, ma Chiara ci ha dimostrato che sono importantissime anche per apparire perfette al naturale. La scelta di pettinarle all’insù consente di valorizzare lo sguardo al massimo, con un effetto lifting very cool. L’effetto si ottiene usando un pettinino per sopracciglia e un gel trasparente fissante.

Un aiuto può arrivare anche dalla laminazione. Questo trattamento beauty, fra i più richiesti degli ultimi mesi, dona una piega precisa al pelo ed è l’ideale per chi combatte da sempre con sopracciglia arricciate e disordinate. Consente infatti di stirarle e allungarle, nutrendo i peli in profondità, allungandoli e stirandoli. Dopo divertirsi a pettinarle seguendo il mood del momento o la moda sarà un gioco da ragazzi.