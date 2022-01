D alla clorofilla alle alghe: i 10 ingredienti di bellezza di cui sentiremo parlare nel 2022 e che si preparano a rivoluzionare il settore beauty

Il 2022 è iniziato anche nel settore beauty e ci sono ben 10 ingredienti di bellezza che sono pronti a rivoluzionare il tuo modo di prenderti cura di capelli, pelle e corpo. Must have per tutte le beauty addicted, hanno il potere di regalare una pelle perfetta e una chioma strepitosa grazie ai loro principi attivi.

La tendenza waterless beauty

La bellezza cambia e si evolve in questo 2022 con uno sguardo all’ambiente e alla sostenibilità. Fra i trend dei prossimi mesi ci sono senza dubbi i cosmetici nel formato solido, come lo shampoo o la saponetta per il viso. Il packaging scompare o si riduce per inquinare di meno, mentre gli ingredienti diventano compatibili totalmente con l’organismo. L’obiettivo? Ridurre a zero lo spreco.

Nel settore della cosmetica si parla di waterless beauty. Sono tanti i brand e i leader del settore che hanno scelto di creare prodotti e linee in cui si fa a meno dell’acqua. Lo scopo è quello di proteggere e preservare questa risorsa così rara e preziosa. Creme, shampoo e trattamenti beauty dunque diventano amici dell’ambiente e rinunciano all’acqua per diventare sostenibili.

Gli ingredienti di bellezza top del 2022

L’anno che è appena terminato è stato piuttosto pesante, perciò è arrivato il momento di rimettersi in carreggiata anche per quanto riguarda la bellezza. Come? Con i nuovi rimedi beauty che arrivano da tutto il mondo e promettono di conquistare milioni di appassionati, regalando soluzioni inedite per la skincare e la beauty routine.

Clorofilla

Diventata un must su TikTok e Instagram grazie alle beauty influencer, la clorofilla è un ingrediente di bellezza che farà molto discutere nel 2022. Questo pigmento verde che si trova nelle piante si può utilizzare in moltissimi modi. Come integratore è utile per depurare il fegato, ridurre il gonfiore addominale e rafforzare il sistema immunitario. Sotto forma di siero o crema invece è un ottimo antirughe e antiacne.

Postbiotici

Tutti conosciamo l’efficacia e l’importanza dei probiotici, i batteri che si trovano nel nostro organismo e sono fondamentali per il suo benessere. Pochi però sono a conoscenza del fatto che esistono i postbiotici, frutto della fermentazione. Sono un ingrediente che sta diventando richiestissimo per i prodotti per la pelle. Il motivo? Possiedono proprietà protettive e antinfiammatorie.

Acido pidolico

Dal nome molto particolare, questo ingrediente beauty ha un alto fattore di idratazione naturale. Questo perché è un componente stesso della pelle umana. Aiuta a mantenere l’epidermide idratata e ha un altissimo potere ricostituente. Non a caso è un alleato contro rossori, acne e l’effetto maskne.

Bakuchiol

Estratto dai semi di Psoralea Corylifolia, una rara pianta indiana, il bakuchiol è un antirughe naturale. Paragonato al retinolo per il suo potere e l’effetto lifting, ha una marcia in più. Agisce al meglio contro le macchie e, a differenza degli altri principi attivi, non sensibilizza la pelle.

Acido azelaico

Degno rivale dell’acido ialuonico, questo ingrediente è il nuovo re della skincare. Viene prodotto dai lieviti che si trovano naturalmente nella cute ed è utilissimo contro inestetismi fastidiosi come rosacea, couperose e acne. L’acido azelaico infatti uniforma l’incarnato e dona luminosità cutanea, svolgendo un’azione antiossidante.

Alghe

Che avessero tantissime proprietà lo sapevamo già, ma il 2022 sarà senza ombra di dubbio l’anno delle alghe come alleate per il benessere cutaneo. Nel sceglierle c’è davvero l’imbarazzo della scelta, da quelle di acqua dolce a quelle marine, passando per le alghe rosse e la chlorella. Sono ottime come rigeneranti e anti-età, oltre che per trattamenti viso detossinanti.

Collagene

Amico della pelle, il collagene si riconferma fra gli ingredienti beauty da non perdere. Questa proteina fibrosa, presente nel nostro tessuto connettivo, rende la pelle morbidissima ed elastica. La novità di questo anno? Il collagene si potrà trovare non solo in sieri e maschere, ma anche in integratori come quelli che hanno conquistato le star di Hollywood, da Jennifer Aniston a JLo.

Ceramidi

Per le pelli mature che cercano idratazione e un effetto lifting non c’è niente di meglio delle ceramidi. Questo ingrediente è l’ideale per chi ha problemi di secchezza, in particolare durante l’inverno. Aiutano a creare una barriera cutanea, regalando un’epidermide nutrita e idratata.

CDB

Il cannabidiolo, anche conosciuto come CBD, ha un grande potere antiossidante. In grado di nutrire la pelle durante il sonno, è un toccasana per il viso e il corpo. Con proprietà estetiche e rilassanti, questo ingrediente estratto dalla cannabis è un rimedio beauty fra i più in voga nel 2022.