I lluminare il viso anche durante la stagione invernale? Certo che sì, basta optare per un'adeguata skincare, ricca di nutrienti e super delicata sulla pelle. Per un volto sempre al top e pieno di luce

Se anche per voi il maggior dilemma della stagione inverale riguarda la cura della pelle del volto, allora siete nel posto giusto. Agenti come il freddo, il vento, la pioggia, ecc., infatti, possono danneggiare la bellezza e la salute del viso, modificandone il naturale equilibrio e rendendo la cute spenta, opaca e, cosa non da poco, arrossata o irritata Come fare quindi, per illuminare il viso anche in inverno?

Ovviamente optando per una corretta skincare, il primo step per garantire benessere e bellezza alla pelle. Ripristinandone le condizioni ottimali e mantenendola sempre sana a e prova di sguardo (e di tocco) anche nella stagione più fredda dell’anno. Ecco, allora, qualche piccolo consiglio per prendervi cura della vostra pelle, giorno dopo giorno e a qualsiasi temperatura, anche la più glaciale.

Illuminare il viso con la giusta detersione

La prima cosa da fare per illuminare il viso e garantirgli la massima salute e bellezza è sicuramente la detersione. Un passaggio di assoluta importanza per la cura della pelle e tassello imprescindibile della vostra skincare, utile per eliminare qualsiasi traccia di impurità, smog, trucco, ecc. e garantire benessere e bellezza a ogni singolo tratto del vostro volto.

Se lo scopo, poi, è quello di illuminare il viso, questa deve essere ancora più mirata e piena di accortezze. Per esempio nella scelta della temperatura dell’acqua, che deve essere tiepida, mai troppo calda e nemmeno troppo fredda. Oltre ovviamente all’utilizzo di prodotti super delicati, naturali, idratanti e nutrienti. Perfetti per donare la massima protezione alla cute e consentirle di brillare in modo unico e 100% naturale. Sfoggiando un aspetto sempre fresco, giovane e roseo.

Lo scrub?

Altro tassello per una pulizia della pelle davvero profonda e per permettervi di illuminare il viso in modo semplice ed efficace grazie alla skincare è lo scrub. Optando per delle formulazioni più delicate, visto il periodo dell’anno e lo stress a cui la pelle è già sottoposta, preferendo prodotti come il gommage. Che vi consente di esfoliare la cute senza irritarla, mantenendola levigata, morbida e ben pulita. Oltre che luminosissima.

Maschere viso per una luce super cool

Quando si parla di skincare e di come illuminare il viso, poi, non bisogna mai dimenticarsi di un prodotto beauty a cui, molto spesso, non viene data la giusta importanza: la maschera. Una grande alleata per la bellezza e la salute della nostra pelle, in grado di pulirla in profondità, rilasciando tutta una serie di principi nutritivi che le permettono di rigenerarsi, idratarsi, proteggersi dagli attacchi esterni e nutrirsi. Senza il minimo sforzo da parte vostra.

L’ideale è quello di utilizzarla una volta alla settimana, optando per quelle più adatte alla propria tipologia di pelle, età e scopo. Benissimo, per esempio, quelle in stoffa, super delicate e facilissime da applicare e rimuovere anche per le meno esperte. E un prodotto che farà davvero la differenza nella vostra missione per illuminare il viso grazie alla skincare.

Tonico anti grigiore

E dopo una profonda detersione cosa c’è di meglio di una bella spruzzata di freschezza sulla pelle del vostro viso? Di cosa parliamo? Ovviamente del tonico! Un prodotto da utilizzare mattia e sera dopo la pulizia del viso e subito prima della crema idratante.

Per eliminare ogni traccia d calcare contenuto nell’acqua e che può essersi depositata sulla cute, permettendole di respirare e di vincere gli effetti negativi che questo può causare alla pelle del vostro viso, come la mancanza di luminosità e le tendenza ad apparire grigia e spenta. Oltre poi ad avere anche fortissimi proprietà antiossidanti. Che dire, ci sembra più che sufficiente per aggiungere questo step alla vostra skincare.

Idratazione, uno step immancabile per illuminare il viso

Infine, ecco arrivare il tassello più importante per mantenere la vostra pelle elastica, tonica, protetta e con un aspetto naturale e luminoso: l’idratazione. Passare un bello strato di crema idratante o olio (come per esempio quello di mandorle dolci) direttamente sul viso, è un passaggio che non dovreste mai trascurare o fare in modo approssimativo.

Ecco perché è sempre opportuno scegliere un prodotto idoneo alla propria tipologia di pelle, differenziandolo a seconda della zona in cui verrà applicato e che non sia aggressivo. Ma allo stesso tempo che fornisca alla cute tutti i principi di cui necessita. E da applicare anche più volte al giorno, quando più se ne sente l’esigenza. Garantendo al proprio viso di splendere a ogni ora del giorno e ovunque voi siate.

Illuminare il viso da dentro

Ma attenzione perché quando si parla di idratazione e di step per illuminare il viso non si può trascurare uno degli aspetti di maggior importanza nella cura della nostra pelle. L’idratazione che arriva da ciò che beviamo e mangiamo.

Oltre a un’adeguata skincare, quindi, è bene anche imparare a bere almeno due litri di acqua al giorno anche in inverno e la temperatura non ce ne fa venire voglia (vanno benissimo anche le tisane). Oltre poi a privilegiare alimenti di origine vegetale come frutta e verdura ricchi di vitamine, sali minerali e antiossidanti. Alleati di bellezza e salute per la pelle e per il corpo intero.

Non vi resta che provare a seguire scrupolosamente questi semplici ma efficacissimi step. Per donare alla vostra cute tutto il benessere che merita e al vostro viso una luminosità che sarà difficile non notare, sia di giorno che durante queste notti di festa.