A utunno: tempo di nuovi trattamenti per una pelle sana e splendente. Tra questi includi anche lo scrub, che ti permette di rimuovere le cellule morte e le impurità. Ti suggeriamo alcuni ingredienti da ricercare in questi prodotti o da utilizzare per eventuali soluzioni fai-da-te in base alla tua epidermide!

Durante l'autunno la beauty routine cambia ed è fondamentale applicare scrub a base di ingredienti nutrienti e idratanti per rimuovere delicatamente le impurità e le cellule morte, rendendo l'epidermide più morbida, vellutata e splendente.

Sebbene infatti siano considerati indispensabili in estate, la loro azione è ideale anche durante i mesi più freddi, quando la pelle è soggetta alle temperature basse. Eseguire peeling in questi periodo, infatti, è il modo migliore per apportare la corretta dose di idratazione e luminosità all'epidermide, riducendone le macchie antiestetiche. Per un trattamento che faccia effetto, però, devi imparare a scegliere i prodotti esfolianti giusti in base alle tue esigenze. Inoltre tieni a mente che dopo questa operazione devi sempre asciugare il viso con un panno morbido, in maniera tale da non sollecitarlo troppo, e applicare poi i prodotti idratanti della tua beauty routine.

Gli ingredienti che compongono gli esfolianti viso adatti al periodo autunnale sono davvero tanti. Vediamo insieme i migliori per realizzare anche trattamenti fai da te poco dispendiosi.

Limone, l'ingrediente perfetto per contrastare l'eccesso di sebo

Per combattere lucidità e sebo in eccesso, il limone è un ottimo alleato grazie al suo potere astringente per ripulire i pori. Per questo è presente sempre più frequentemente come ingrediente degli scrub tra gli scaffali delle profumerie.

Se preferisci creare uno scrub viso fai da te, che magari sia anche dotato di un’azione esfoliante, unisci qualche cucchiaio di sale al frutto e un cucchiaio di olio extra vergine.

Per una consistenza più delicata, utilizza al posto del sale lo zucchero di canna oppure il burro di mandorla o di karité in sostituzione all’olio extra vergine di oliva.

Hai la pelle mista? Vai di bircabonato!

Per la pelle mista, l'ingrediente perfetto per un bello scrub è il bicarbonato di sodio.

Mescolalo con un cucchiaio di yogurt (sostanza che contiene proprietà antibatteriche) e applicalo sul viso massaggiando con pazienza. Il risultato? Una pelle fresca e depurata, senza stressarla troppo.

Il miele, un ottimo antibatterico

Il miele possiede delle ottime proprietà antibatteriche che aiutano a combattere la comparsa di brufoli e punti neri. Per realizzare uno scrub con questo ingrediente, ti basta mescolare un cucchiaio di miele e uno di bicarbonato, fino a ottenere un composto cremoso e denso. Puoi applicarlo solo sulle zone interessate, senza spalmarlo su tutto il viso.

Zucchero, miele e olio di oliva: lo scrub per tutti i tipi di pelle

Lo scrub composto da zucchero (1 cucchiaino), miele (2 cucchiai) e olio di oliva (3 cucchiai) è adatto a qualsiasi tipo di pelle e l'ideale sarebbe farlo una, massimo due volte alla settimana. Mescola energicamente in una ciotola i tre ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo.

Applica sul viso asciutto facendo dei movimenti circolari, che cominciano dal mento fino ad arrivare alla fronte per favorire il ricambio cellulare. Completata questa operazione, lava il viso con dell’acqua tiepida e applica la crema idratante che usi di solito

Non esagerare, eh! Si tratta di un vero e proprio trattamento esfoliante, pertanto farlo troppo spesso renderebbe la pelle secca e molto sensibile.

Scrub alla banana per la pelle grassa

Lo scrub alla banana insieme allo zucchero di canna è perfetto per la pelle grassa. Essendo infatti un esfoliante privo di oli, permette di nutrire l'epidermide in profondità senza rendere la cute ancora più grassa.

Puoi realizzarlo in casa semplicemente schiacciando mezza banana fino a ridurla in poltiglia. Aggiungi poi un cucchiaino di zucchero di canna fino a rendere il composto omogeneo. Applicalo, sempre con movimenti circolari, su tutto il viso. Noterai subito una morbidezza incredibile!

Amido di riso, la coccola per la pelle sensibile

Per la pelle sensibile, realizza uno scrub con amido di riso, olio d’argan, zucchero e olio di lavanda.

L’amido di riso è dotato di uno straordinario potere lenitivo.

Per preparare l'esfoliante, versa in una ciotola due cucchiai di amido di riso, un cucchiaino di olio d’argan, un cucchiaio di zucchero e tre gocce di olio essenziale di lavanda.

Mescola per bene gli ingredienti e applica questo composto con pazienza. Tienilo in posa, poi sciacqua il viso con abbondante acqua corrente tiepida.

Scrub al burro di karitè e sale

Per rivitalizzare la pelle spenta dopo la bella stagione, prova uno scrub a base di sale e burro di karitè (contenente proprietà emollienti, idratanti e nutrienti)! Mescola 100 grammi del primo e 30 grammi del secondo, sciolto a bagnomaria o in microonde, aggiungendo 2 gocce di olio essenziale di lavanda. Noterai subito una pelle decisamente più splendente!

Cacao amaro ed esfoliazione golosa

Lo scrub viso al cacao amaro in polvere e miele è adatto soprattutto per prendersi cura delle pelli miste.

Il primo, infatti, è un ingrediente che esfolia senza danneggiare la cute, mentre il secondo possiede un effetto antibatterico.

Come preparare un peeling con questi due elementi? Mescola un cucchiaino di polvere di cacao amaro e uno di miele fino a ottenere un composto denso. Applicalo dolcemente sul viso, massaggialo per un minuto e poi risciacqua il tutto. Anche in questo caso, concludi la skincare con la tua crema idratante.