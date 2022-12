P erché provare uno scrub gambe fai da te? Perché è 100% naturale, renderà la depilazione più semplice e la pelle più morbida, tonica ed elastica. I migliori ingredienti? Si trovano in cucina.

Le gambe sono una zona del corpo troppo spesso sottovalutata: la cura della pelle in quest’area, infatti, si limita troppo spesso esclusivamente ai trattamenti anticellulite, dimenticando quanto possa essere importante rendere la pelle morbida ed elastica. Senza sottovalutare l’importanza di prendersene cura con scrub gambe fai da te, che possano rendere la depilazione più semplice. Ed evitare fastidiosi inestetismi come peli incarniti e screpolature. Uno step fondamentale della body care, che permette di liberarsi di cellule morte e pelle secca, lasciando la pelle più uniforme e vellutata. Oltre, ovviamente, a favorire l’idratazione: utilizzare con costanza uno scrub naturale fatto in casa, infatti, consente alla crema idratante di penetrare più facilmente e, dunque, di mantenere la pelle ben nutrita, rinforzando la barriera cutanea. Perché affidarsi ai migliori scrub gambe fai da te? Perché sono personalizzabili e semplici da realizzare.

Il modo migliore per esfoliare la pelle delle gambe è partendo dalle caviglie, per eliminare le cellule morte e, contemporaneamente, riattivare la circolazione. L’ideale è eseguire dei piccoli movimenti circolari e salire progressivamente, soffermandosi sulle aree che hanno maggior bisogno di essere levigate, come le ginocchia. Un’ottima idea è anche utilizzare lo scrub in corrispondenza delle cosce e dei glutei, un aiuto non solo contro la pelle secca, ma anche per combattere la cellulite. Quanto alla frequenza, l’ideale è fare lo scrub una volta alla settimana, avendo cura di farlo uno o due giorni prima della depilazione per non stressare eccessivamente la cute. Il momento giusto? Per un’azione altamente esfoliante, usa il tuo scrub gambe fai da te prima della doccia, ma se l’azione abrasiva è troppo forte, utilizzalo dopo aver inumidito la pelle.

Scrub gambe e corpo fai te te al bicarbonato

Il bicarbonato è un ingrediente dai mille utilizzi, anche in campo beauty. Ecco perché lo scrub al bicarbonato è il trattamento da provare anche se hai una pelle piuttosto delicata. Utile per eliminare le macchie della pelle, ha un effetto leggero, adatto a essere utilizzato anche prima della depilazione. A rendere lo scrub ancora più efficace, naturalmente, è combinazione con altri ingredienti.

Scrub al bicarbonato e aloe vera

Bastano due cucchiaini di bicarbonato e del gel di aloe. Il risultato è un composto leggermente granuloso, idratante e decisamente lenitivo. L'ideale per illuminare la pelle, anche dopo la depilazione. Come realizzarlo? Mescola un cucchiaio di bicarbonato a uno di aloe, aggiustando le quantità in base a quanto vuoi rendere intensa l'azione esfoliante.

Scrub bicarconato, acqua tiepida e olio di oliva

Inizia, mescolando tre cucchiai di bicarbonato insieme a dell'acqua tiepida e lascia amalgamare per un paio di minuti. A questo punto, aggiungi un cucchiaio di olio di oliva per rendere lo scrub più semplice da applicare: l'aspetto del composto, infatti, deve essere granuloso, ma non eccessivamente solido. Una volta preparato, massaggia lo scrub per 5 minuti e risciacqua accuratamente.

Un must-do prima dell'epilazione: il caffè, infatti, è un ottimo alleato contro i peli incarniti. Ecco perché è l'ideale per ottenere gambe perfettamente lisce post ceretta o rasoio. L'esfoliazione del caffè macinato, inoltre, è ottima per rendere la pelle liscia e morbida, aiutandoti ad attenuare piccole macchie e discromie. Non solo, il caffè è un ottimo anticellulite, grazie alle sue capacità stimolanti della circolazione sanguigna, e un potente antiossidante: ecco perché è l'ingrediente perfetto da provare per uno scrub gambe fai da te.

Scrub al caffè, olio di cocco e zucchero di canna

Per ottenere un'azione emolliente e nutriente oltre che esfoliante, massaggia le gambe per 10 minuti con 2 cucchiai di fondi del caffè, 1 cucchiaio di zucchero di canna e 4 cucchiai di olio di cocco. Un composto da provare anche sulla pelle asciutta: l'azione dell'olio di cocco, infatti, è l'ideale per ammorbidire la pelle senza aggredirla. Vuoi un risultato ottimale? Incomincia a fare questo trattamento 2 volte a settimana prima della ceretta: la pelle morbida e idratata ti aiuterà a sopportare meglio lo strappo.

Caffè e Tè verde prima della depilazione

Le proprietà antiossidanti e rilassanti del té verde prepareranno la tua pelle allo stress della ceretta, fornendo alle cellule elasticità e rigerazione rapida. Per realizzarlo, scalda mezza tazza di té verde in bustina e poi aggiungi due fondi di caffé. Attendi finché l'impasto non sarà tiepido e poi massaggia per 15 minuti. Ripetuto 2-3 volte a settimana, il trattamento previene le vene varicose e aumenta la tonicità dei tessuti.

Scrub fatto in casa: il miele

Le proprietà antinfiammatorie e antibatteriche del miele per la pelle sono note. Nutriente e delicato, è l’alleato ideale per un’esfoliazione molto delicata, adatta anche alle pelli sensibili. Un’idea perfetta anche per esser abbinato a ingredienti leggermente più aggressivi, come il sale.

Scrub al miele e sale rosa

Inizia mescolando in una ciotola due cucchiai di miele e un pugnetto di sale rosa, meglio se grosso. Mescola accuratamente e scalda per 30 secondi nel microonde. Una volta volta pronto, massaggia per 5 minuti e poi risciacqua abbondantemente con acqua calda. Fai attenzione e stendi il composto con le mani: lo scrub gambe con miele e sale potrebbe risultare colloso.

Scrub con miele, yogurt e zucchero di canna

Vuoi provare la sensazione di una pelle completamente rigenerata? Mescola tre cucchiai di yogurt bianco, tre cucchiai di miele e tre cucchiai di zucchero di canna e crea uno scrub corpo naturale dal potere nutriente. Questo scrub, infatti, non agisce solo sulle cellule morte, ma regala alla pelle una piacevole idratazione.

Come fare lo scrub a casa con il sale

Lo scrub al sale è il più noto e utilizzato perché ricchissimo di virtù benefiche per il corpo e la pelle: i minerali al suo interno, come il potassio e lo zinco, sono antibatterici e donano equilibrio al sebo nella pelle. Inoltre, la struttura a granelli del sale marino lo rende un perfetto esfoliante, adatto a molti tipi di pelle e, dunque, perfetto prima della depilazione.

Scrub al sale marino, olio di albicocca e olio di avocado

Pensata per elasticizzare la cute e drenare i fluidi in eccesso, la combinazione tra olio di albicocca, sale e olio di avocado permette di combinare le proprietà nutrienti degli oli con l’azione esfoliante del sale. Attenzione a non massaggiare la pelle troppo energicamente: il sale, infatti, potrebbe risultare troppo abrasivo, se hai la pelle troppo sensibile. Per lo stesso motivo, cerca di fare questo scrub gambe fai da te almeno tre giorni prima della depilazione.

Scrub al sale rosa e olio di fiori di arancio

Un trattamento utile a combattere la crescita dei peli incarniti, oltre a lasciare la pelle setosa, vellutata e profumata. Come fare? Inizia scaldando tre cucchiai d’olio di fiori d’arancio al microonde per 10 secondi e, poi, aggiungi una manciata di sale rosa grosso. Fatto due volte a settimana, questo scrub casalingo aiuta la pelle a rigenerarsi e ad apparire più compatta, tonica e morbida.

Lo scrub casalingo allo zucchero

Uno scrub noto per le sue proprietà energizzanti: lo zucchero, infatti, ha una granulosità ideale per esfoliare la pelle. D'altra parte, per le cuti molto sensibili potrebbe risultare troppo intenso e, per questo, è bene calcolare con attenzione i tempi: se hai una pelle delicata, evita di usare lo zucchero per il tuo scrub più di una volta al mese. Allo stesso modo, assicurati di utilizzarlo sotto la doccia per evitare che l'azione risulti troppo aggressiva.

Scrub allo zucchero con succo di limone

Ti serviranno cinque cucchiaini di zucchero bianco e del succo di un limone, con cui dovrai creare un composto omogeneo e granuloso. Massaggialo sulla pelle per qualche minuto e, poi, utilizza l'acqua tiepida per risciacquare. Ripeti questo trattamento una volta al mese prima della depilazione per eliminare peli incarniti e rendere i peletti più corti più semplici da eliminare.

Zucchero di canna e olio di oliva

Per ottenere uno scrub nutriente, la combinazione giusta è tra un cucchiaio di zucchero di canna e due cucchiai d'olio d'oliva. Il risultato è un esfoliante naturale, che ammorbidisce l'epidermide ed elimina i peli sottopelle. Puoi usarlo direttamente sotto la doccia con la pelle ancora bagnata, per amplificare l'azione nutriente dell'olio. Attenzione, però, a sciacquare perfettamente la pelle.

