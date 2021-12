C he bello l'inverno! Ma che bello anche avere una pelle del viso sempre luminosa e bellissima nonostante le basse temperature di questa stagione. Ecco, allora, qualche semplice accorgimento da seguire per mantenere il vostro volto sempre roseo e con una luce super naturale

Nonostante le mille bellezze della stagione invernale il problema di mantenere la pelle del viso sempre sana e luminosa interessa molte di noi. Vuoi per le basse temperature, per gli agenti atmosferici, ecc., infatti, la cute risulta quanto mai esposta ad arrossamenti e irritazioni. Diventando spenta, grigia e priva del suo bel colorito rosato. Ma come fare, quindi, per garantirle bellezza, salute e tutta la luminosità che merita?

Ovviamente seguendo qualche semplicissimo consiglio, per curare in modo efficace la vostra pelle sia durante la classica skincare che nel make up. Garantendovi di sfoggiare un viso sempre impeccabile, sano e pieno di luce. Proprio come voi!

Detersione per un viso super luminoso

Il primo step di bellezza per avere una pelle sempre al top e ricca di luminosità non può che essere lei, la detersione. Un passaggio fondamentale della vostra skin routine, per eliminare eventuali impurità dalla cute e garantirle il massimo benessere e bellezza. Ma quali sono i consigli da seguire per farlo correttamente durante la stagione invernale?

Per esempio quello di utilizzare dell’acqua tiepida o fresca ma non fredda, di preferire dei detergenti mirati al proprio tipo di pelle e sempre super delicati, benissimo se 100% naturali, optando per delle formulazioni nutrienti e idratanti. E senza dimenticarsi di spruzzare un tonico, per esempio alla rosa, subito dopo la pulizia del viso. Step utilissimi per ammorbidire e lenire la cute, donandole tutta l’idratazione di cui necessita, dalla detersione delle prime ore del mattino fino a quella serale.

Idratazione, sia fuori che dentro

Una volta fatto, è bene ricordarsi sempre di proteggere la cute con un bello strato di crema idratante o olio, benissimo quello di mandorle dolci per esempio. Per permettere alla pelle del viso di mantenersi sempre ben elastica, nutrita e luminosa.

Per farlo è bene optare per prodotti adeguati al proprio tipo di pelle e ovviamente anche all’età. E che tengano conto delle peculiarità di ciascuno. E ovviamente differenziando i prodotti in base alla zona da trattare, per esempio il contorno occhi.

Acqua, elemento di bellezza e salute

Essenziale, poi, è non dimenticarsi mai che l’idratazione non è solo quella esterna ma anche quella che parte da dentro. Ecco perché, per prendersi cura del proprio viso, è importante anche bere tanta acqua durante il giorno, almeno due litri. Anche sotto forma di tisane o infusi. Ottimi per la salute e per soddisfare il nostro bisogno invernale di calore e gusto.

Maschere e bellezza

Altro tassello importantissimo per la cura del viso in inverno è l’applicazione periodica di maschere di bellezza. Per pulire in profondità la cute, levigarla e donarle tutta la luminosità che si merita e che possiede naturalmente se sana e trattata adeguatamente e con delicatezza.

Scopo delle maschere, quindi, a seconda del prodotto scelto, è quello di nutrire la pelle, proteggerla dagli agenti esterni, idratarla e pulirla in profondità. Tutti elementi che vanno a renderla assolutamente perfetta e bellissima, piena di luce e vigore. L’ideale in inverno, poi, è quello di utilizzare delle maschere viso di stoffa, delicate e super semplici da applicare e rimuovere. Ovviamente optando per quella più appropriata in base allo scopo per cui la state facendo.

E lo scrub?

Anche lo scrub o ancora meglio una formulazione più delicata come il gommage, è un tassello di bellezza e benessere per la pelle del viso che non dovrebbe essere trascurato. Nemmeno in inverno. Ecco perché è bene affidarsi a dei prodotti super delicati. Che non irritino la cute ma che la aiutino a mantenersi sempre pulita e levigata. Per una pelle liscia, morbidissima, rosea e super luminosa. A ogni ora del giorno.

Via lo stress per una pelle del viso luminosa

Se è vero che non sempre facile eliminare lo stress dalla propria vita (dopotutto ci sono situazioni improvvise che non sempre si riescono a gestire) è vero anche che, per evitare che questo danneggi la nostra pelle, possiamo dedicarci delle bellissime e super salutari coccole anti stress. Per aiutare il corpo a rilassarsi e a mantenersi sempre in salute.

Qualche esempio? Un bel bagno caldo, un massaggio, un momento solo per voi da dedicare a ciò che amate, un passeggiata all’aria aperta, ecc. Insomma tutto ciò che vi fa staccare la spina evitando che gli impegni e la stanchezza levino luminosità e colore al vostro viso. Ma garantendogli sempre il massimo benessere.

Pelle del viso luminosa anche in inverno? Via libera al make up

Infine, per ottenere un viso luminoso e radioso durante la stagione fredda arriva in aiuto il nostro alleato di bellezza numero uno, il make up. Un insieme di piccoli accorgimenti per garantire alla vostra cute un aspetto omogeneo, lucente e sempre al top.

Il primo step, quindi, è la scelta del fondotinta giusto. Sia in termini di colore (che deve essere coerente con il vostro incarnato) che di formulazione. L’ideale, infatti, è usare dei prodotti idratanti, in crema. Per evitare di seccare la cute già messa a dura prova dalle basse temperature;

da non dimenticare mai per un effetto super luminoso, poi è l'illuminante. Ovviamente usato con moderazione e solo dove necessario (per creare un effetto il più naturale possibile). Ma anche delle ciprie con pigmenti che riflettono la luce, esaltando la luce naturale del vostro viso e donandogli un effetto super glow davvero unico.

A questo punto, poi, potete dare libero sfogo alla vostra creatività, con degli ombretti satinati nei colori che più preferite, dal nude a quelli più accesi. Magari optando per un halo eye make up, la versione luminosa dello smokey eye. E finendo con una bella passata balsamo per le labbra, gloss o un rossetto dal finish luminoso e sempre di tendenza.

Pochi accorgimenti di vera bellezza per sfoggiare sempre un beauty look e un viso super luminoso, sano e bellissimo. Pieno di vita e di voglia di brillare in ogni occasione.