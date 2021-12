I n inverno la beauty routine del mattino è un momento cruciale della giornata. Impara a farla e aiuta pelle e capelli a fronteggiare al meglio il freddo.

Non ci stancheremo mai di dirlo, la beauty routine non è sempre uguale a sé stessa ma cambia a seconda di un’infinità di fattori. Uno dei più determinanti è l’alternanza delle stagioni. In inverno infatti, la pelle e i capelli risentono delle basse temperature e degli altri agenti ad esse collegate, e per mantenersi al meglio hanno bisogno di sottostare a rituali specifici.

Questa regola vale tutto il giorno ma ancora di più la mattina, quando il nostro organismo si risveglia e deve essere preparato al meglio per affrontare la giornata.

Per iniziarla con il piedi giusto ecco quindi, step by step, come fare una perfetta beauty routine mattutina invernale.

Detersione della pelle? Sì ma delicata

La prima cosa da fare appena sveglie, dopo essersi lavate i denti, è pensare alla detersione della pelle. Il riposo notturno, infatti, se da un lato aiuta il rinnovo cellulare, dall’altro deposita sullo strato superficiale dell’epidermide un buon numero di cellule morte che se lasciate dove sono ostruiscono i pori e portano all’insorgenza di brufoli, punti neri e altre problematiche simili. Anche gli acari presenti sul cuscino concorrono a questo scenario poco entusiasmante quindi meglio eliminare tutto lavandosi accuratamente il viso.

Accantona il detergente schiumogeno

La scelta del detergente adatto per la pulizia del viso solitamente si fa assecondando la tipologia della propria pelle ma come già detto in inverno serve qualche accortezza in più.

Anche le più grasse infatti tendono ad inaridirsi e proprio per questo sarebbe meglio evitare di utilizzare detergenti schiumogeni, che tra le loro caratteristiche hanno proprio quella di asciugare leggermente l’epidermide.

Molto più indicato optare per formule in gel o, ancora meglio, per quelle in olio che oltre ad eliminare le impurità idratano e svolgono un’azione occludente formando un film idrolipidico che trattiene l’acqua dell’epidermide al proprio interno.

Idratazione completa

Se in estate la skincare routine può essere ridotta, in inverno i nutrimenti di cui la pelle ha bisogno sono molti di più quindi nessuno step deve essere saltato.

Booster e sieri per iniziare

Dopo la detersione stendi sul viso qualche goccia di siero e alcune di booster, prodotti preziosi per aiutare la tua pelle a mantenere l’idratazione ottimale e prepararla ai passaggi successivi.

Al momento dell’acquisto fai molta attenzione agli ingredienti. I più indicati per la beauty routine invernale sono acido ialuronico e vitamina E.

Continua con creme e contorno occhi corposi

La vera fase dell’idratazione in realtà comincia qui, con la stesura della crema idratante e del contorno occhi. Entrambi questi prodotti sono imprescindibili per la stagione più fredda e anche in questo caso non possono essere scelti con superficialità. Le loro texture, infatti, devono essere ricche e corpose.

Non dimenticare la protezione solare

Anche se si pensa spesso che in inverno i raggi solari siano innocui non è affatto così. I loro potenziali danni sono uguali in tutte le stagioni e proprio per questo, la mattina prima di uscire non devi mai dimenticarti della protezione spf.

Molte creme idratanti ne sono munite quindi non dovresti avere difficoltà a trovarne una ma se ti trucchi considera che anche molti fondotinta oggi hanno formulazioni dotate di filtro solare.

Coccola i capelli sotto la doccia

Anche i capelli in inverno sono vittime di freddo, umidità e inquinamento maggiore e tendono a diventare più crespi, opachi e sfibrati. No panic però, esiste una soluzione.

Se la mattina sei solita lavarli prima di uscire, ricordati di farlo con prodotti leggermente più nutrienti rispetto a quelli che usi durante il resto dell’anno, e di lasciare in posa un po’ di più il balsamo o la maschera, trattamenti che non dovrebbero mai mancare.

..e il corpo

Anche la pelle del corpo in inverno ha bisogno di una coccola extra. Per mantenerne intatta l’idratazione, la mattina fai una doccia calda e, una volta uscita, massaggiala delicatamente con un burro o una crema extra ricca.

Proteggi mani e labbra

Le parti del corpo più vulnerabili in inverno sono le mani e labbra e dimenticarsi di loro durante la beauty routine mattutina significherebbe esporle pericolosamente al rischio di disidratazione. Prima di uscire di casa, quindi, stendi sulle tue mani una buona dose di crema idratante e massaggiale qualche minuto, così da farla penetrare in profondità.

Stessa cosa vale per le labbra, prepara una piccola maschera fai da te a base di prodotti naturali o passati diverse volte il tuo burrocacao preferito e aspetta che si assorba completamente.

Durante la giornata potresti aver bisogno di idratazione extra in queste parti del viso, quindi porta sempre con te questi due prodotti e applicali ciclicamente.