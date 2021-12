D al Lomi Lomi, che ti porta fra le onde, all'hot stone che ti regala tepore: 5 tipi di massaggi che ti faranno sentire meglio durante l'inverno

Un caldo tepore, muscoli che si rilassano e tensioni che spariscono: è il potere dei massaggi che ti faranno sentire meglio d’inverno, regalandoti calore e relax. Quando fuori le temperature si abbassano è il momento di dedicarsi al proprio benessere con qualche trattamento ad hoc.

Calore e coccole con l'Hot Stone

Senza dubbio il più famoso fra i massaggi invernali, l’hot stone si basa sull’utilizzo di pietre calde che vengono posizionate in alcuni punti strategici del corpo. Grazie alle loro proprietà, riescono a rilassare la muscolatura e migliorano la circolazione sanguigna. Frutto della tradizione ayurvedica e sciamanica, l’hot stone unisce i benefici del massaggio a quelli della termoterapia. La pietra più utilizzata è il basalto che ha la capacità di assorbire il calore e trattenerlo, rilasciandolo poi a contatto con il corpo. Il consiglio in più? Scegli la versione in cui le pietre calde vengono alternate con quelle fredde in marmo o quarzo per poter stimolare il sistema nervoso.

Via le contratture con lo Svedese

Fra i massaggi occidentali più famosi, quello svedese è una coccola irrinunciabile d’inverno. I movimenti non sono intensi, ma prevedono sfioramenti lunghi e ampi, accompagnati da impastamento e percussione. Gli effetti sono ottimi! Consente di sciogliere le contratture e rilassare, ma anche di riattivare la circolazione. Un vero e propri boost di bellezza per arrivare all’estate con meno cellulite e ritenzione idrica.

Come in una spiaggia con il Lomi Lomi

Vorresti trovarti su una spiaggia delle Hawaii anziché a casa con calzettoni di lana e coperta? Allora prova il massaggio Lomi Lomi. Frutto della tradizione hawaiana, sfrutta il potere di prodotti e oli specifici per il corpo. I movimenti dell’operatore, cadenzati e ritmici, ricordano il moto delle onde sulla spiaggia. Si parte dalla schiena, passando poi alle gambe e alle braccia e terminando nella zona anteriore del corpo. Questo trattamento è ottimo se soffri di articolazioni rigide e muscoli contratti, ma anche se la stagione fredda tende a incidere sul tuo morale. Fra i benefici maggiori infatti c’è il ripristino di un corretto flusso di energia nel corpo.

Depura corpo e mente con l'ayurvedico

Questo massaggio trae origine dalla medicina naturale indiana Ayurveda e significa letteralmente “conoscenza della vita”. In sé racchiude alcuni principi esistenziali e filosofici secondo cui mente e corpo non sono una sola entità. Rappresenta un valido allato per poter affrontare i cambiamenti naturali. Il passaggio dall’estate all’inverno, con le giornate che si accorciano e le basse temperature, non è sempre semplice, per questo il trattamento può rivelarsi utile. Si effettua su un piano di legno che è suddiviso in due parti: una per la testa e una per il corpo. Lo scopo è quello di armonizzare nella sua totalità l’uomo. Vengono effettuate una serie di manovre, utilizzando impacchi, creme e oli che rendono più semplice la manipolazione. Fra i benefici vi è senza ombra di dubbio la depurazione dell’organismo (non solo fisica, ma anche mentale) e l’eliminazione delle tossine.

Libera l'energia con il Californiano

D’inverno tutto ciò di cui hai bisogno è ritrovare l’energia. L’ideale è il massaggio californiano, un trattamento nato negli anni Settanta e frutto della cultura New Age e Hippy. Il compito del massaggiatore è quello di liberare l’energia intrappolata nel corpo tramite la manipolazione di precisi punti chiave del corpo. Per questo vengono applicati degli oli essenziali profumati e rilassanti sulla pelle, per facilitare movimenti fluidi e leggeri. Man mano che si andrà avanti avvertirai sempre più una sensazione di calore sino a quando non ti abbandonerai completamente, raggiungendo l’armonia.

I benefici

Perché fare un massaggio d’inverno? Se d’estate ci sembra più naturale, con le temperature basse l’idea di togliere calzini e maglione per stenderci sul lettino non ci sembra così allettante. In realtà proprio nella stagione fredda è possibile godere di maggiori benefici dei massaggi.

Migliorano l’umore

Quando fuori fa freddo e buio è naturale sentirsi un po’ più tristi. Nel corso della giornata, con la luce, il cervello rilascia la serotonina, una sostanza che ci fa sentire felici, motivati e positivi. Se i giorni si accorciano questa sensazione di benessere viene a mancare. I massaggi ci aiutano a rilassarci e favoriscono il rilascio di endorfina e serotonina.

Favoriscono la circolazione sanguigna

D’inverno diminuiamo anche l’attività fisica, soprattutto all’aria aperta. I massaggi sono un ottimo modo per aiutare la circolazione ed eliminare le tossine in eccesso. Aiutano il sangue a fluire nel corpo, avvantaggiando il sistema linfatico.

Regalano una pelle morbidissima

Le basse temperature tendono a seccare la pelle. Per questo motivo d’inverno è meglio affidarsi alla magia dei massaggi. Oli essenziali e naturali nutrono l’epidermide in profondità, rendendo la pelle idratata ed elastica più a lungo.