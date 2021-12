L abbra secche? Ecco quali sono i rimedi e consigli migliori per affrontare al meglio la stagione fredda e preservare le vostre labbra dalle basse temperature. Per un inverno a prova di bacio

L’arrivo della stagione fredda porta con sé tantissimi aspetti positivi: la cioccolata calda, la possibilità di starsene sul divano davanti al camino acceso, il recupero di quel bellissimo maglione di lana grossa che tanto amiamo. Insomma, tutto quello che sembra coccolare corpo e mente. Una cura che però deve avvenire anche in modo più mirato, soprattutto sulle cute e alle parti più sensibili, come le labbra, estremamente stressate dalle basse temperature. Avete mai notato, infatti, come le labbra secche siano una quasi costante della stagione invernale?

Un problema che non è solo estetico ma che può provocare anche diversi fastidi e dolori, a causa delle rottura delle pelle stessa e che è bene prevenire con dei semplicissimi consigli di benessere da seguire fin da subito. In grado di prevenire le labbra secche e screpolate e di mantenerle sempre ben idratate, sane e soprattutto bellissime.

Labbra secche? L’idratazione parte da dentro

Sembrerà banale, ma il primissimo step per evitare di avere le labbra secche, preservandone il corretto equilibrio e benessere, è l’idratazione. Ma non solo quella data da creme e oli, parliamo dell’idratazione che parte da dentro. In poche parole la buonissima abitudine di bere almeno due litri di acqua al giorno.

Sì, anche in inverno. E questo, vista la stagione fredda, si può fare anche integrando il normale consumo di acqua con tisane e infusi caldi. Una coccola vera per il nostro corpo.

No agli ambienti secchi

Quando si parla di idratazione, poi, è anche bene dire che le labbra secche trovano terreno molto fertile la dove anche l’aria tende a essere priva del giusto grado di umidità. Per questo è importante assicurarsi che gli ambienti in cui si vive non siano troppo secchi, anche se la temperatura esterna ci fa venire voglia di ricreare delle condizioni estive dentro casa, utilizzando se serve un umidificatore.

Alimentazione anti labbra secche

Un altro elemento per la cura delle labbra secche è l’alimentazione. Prestare attenzione a ciò che si mangia, infatti, è un elemento di base per la cura e il benessere del nostro corpo, labbra comprese. Ecco, perché è importante optare per un consumo adeguato di frutta e verdura, ricca di vitamine, sali minerali e antiossidanti (oltre che di acqua). Tutti elementi in grado di favorire la salute della pelle anche delle zone particolarmente sensibili come, appunto, le labbra.

In più attenzione anche a quegli alimenti che possono agevolare la secchezza della parte. Un esempio? I cibi salati, come patatine cracker, noccioline, ecc. Che assorbendo l’acqua della parte favoriscono le labbra secche e la loro rottura.

Peeling e scrub? Sì ma con molta moderazione

Lo scrub si sa, fa benissimo alla cute aiutandola a liberarsi dalle cellule morte e da eventuali tossine presenti sulla superficie. Ma fa bene anche alle labbra secche? Una cosa è certa, in ogni caso e in qualsiasi stagione e/o condizione anche le labbra necessitano di questa pulizia profonda. Oltre che della possibilità di togliersi tutte quelle pellicine che si possono formare quando le labbra si screpolano per il freddo.

Proprio per questo, eseguire uno scrub o un peeling molto dolce e delicato, magari a base di miele, è importante per prendersi cura della parte anche se sensibile. Favorendone la naturale bellezza e salute ma senza andare a peggiorarne la situazione di base. Insomma siate gentili con le vostre labbra, in tutti i sensi.

Protezione a 360°

Se il freddo incombe e le labbra si screpolano la cosa più importante da fare è proteggerle? Come? Con tutti i mezzi possibili. Uno fra tutti e un must per le labbra secche è il classico burro cacao o balsamo protettivo, da applicare ogni qual volta se ne sentisse il bisogno, anche molte volte durante la giornata. E da scegliere tra quelli più nutrienti a base di burro di karité, olio di jojoba, di cocco e quelli che contengono vitamina E.

Stesso discorso vale per la scelta del make up. Quando si hanno le labbra secche, infatti (o anche solo per prevenirle) meglio optare per delle formulazioni di rossetto super idratanti che vadano a nutrire la cute in profondità. Anche se truccate alla perfezione.

Labbra secche e buone abitudini

Infine, anche se spesso sottovalutate, ci sono tutta una serie di buone abitudini a cui prestare attenzione per evitare che le labbra secche diventino una costante del nostro inverno e un problema da affrontare quotidianamente. Qualche esempio?

Evitate di morderle o di continuare a bagnarle con la lingua;

copritele con sciarpe o maglioni a collo alto quando uscite;

con sciarpe o maglioni a collo alto quando uscite; non respirate con la bocca, se possibile, ma fatelo dal naso;

non dimenticatevi mai di portare con voi un balsamo labbra o una crema da applicare frequentemente nel corso della giornata.

Tutte buone abitudini e consigli da seguire con attenzione. Evitando che le vostre labbra diventino secche a causa del freddo e della disattenzione e preservandone, giorno dopo giorno, tutta la naturale bellezza e salute. Per una bocca sempre al top, a prova di baci!