A nche se la sera spesso la stanchezza prende il sopravvento non ci si dovrebbe mai dimenticare della beauty routine, facendo attenzione a compiere i passaggi giusti, soprattutto in inverno

La beauty routine si divide in due momenti primari, il mattino e la sera. Se però appena sveglie solitamente la voglia di prepararsi al meglio per la giornata spinge le energie al massimo e induce a compiere ogni passaggio con scrupolo e dedizione, la sera spesso la musica cambia.

Soprattutto in inverno, ritmi frenetici, stanchezza e la voglia appena entrate in casa di infilarsi più velocemente possibile il pigiama e posizionarsi davanti all’ultima serie tv, la fanno a padrone, a discapito proprio della beauty routine, spesso ridotta ai minimi storici.

Anche se qualche piccolo sgarro ogni tanto è consentito, in linea di massima prendersi cura della pelle del viso e del corpo la sera è imprescindibile perché solo così la si può mantenere luminosa e in salute, soprattutto in inverno, quando gli agenti che la aggrediscono sono diversi e tutti agguerritissimi.

Farlo però non è sufficiente, è necessario compiere i passaggi giusti.

Struccati sempre e in modo delicato

Il peccato capitale numero uno della beauty routine serale è di andare a letto truccate. Cedervi può creare seri danni alla pelle perché le particelle di make-up, insieme allo sporco accumulato durante la giornata, se non rimosse nel corso della notte favoriscono il proliferare dei batteri che si fondono con gli oli naturalmente prodotti dalla pelle, ostruendola. In questo modo le probabilità di sviluppare acne, arrossamenti e piccole infezioni sale alle stelle, quindi meglio non rischiare.

Usa un burro o un olio struccante

Per eliminare il trucco esistono diversi metodi e nessuno è universalmente migliore degli altri. Tutto dipende dal tuo tipo di pelle e da come cambia a seconda della stagione.

In inverno, indipendentemente dal fatto che di base sia più o meno grassa, tende però a seccarsi maggiormente rispetto ad altri periodi dell’anno, quindi la fase dell’eliminazione del trucco deve essere il più possibile delicata e soprattutto nutriente.

Evita salviettine usa e getta, struccanti bifasici e dischetti di cotono perché gli ingredienti che li compongono e il movimento necessario da compiere rischiano di portare via dalla pelle i suoi oli naturali e seccarla ulteriormente.

La soluzione ideale in questa stagione è affidarti a burri e oli struccanti, che rimuovono il make-up con dolcezza e nel frattempo nutrono la pelle.

Stendili delicatamente su occhi e viso e quando tutto il trucco si sarà sciolto risciacqua con acqua tiepida.

Non dimenticare la crema idratante

La fase del demaquillage in inverno può coincidere con quella della detersione serale, ma deve essere rigorosamente seguita da un’idratazione completa e precisa.

Quando il viso è perfettamente pulito e asciutto stendi un siero notte seguito da un contorno occhi lenitivo e idratante. L’area attorno agli occhi infatti è la più delicata di tutto il viso e in inverno potrebbe seccarsi ancora di più a causa dell’aria alla quale è esposta quando sei in casa, che l’accensione dei termosifoni rende più asciutta della norma.

L’ultimo step, che è anche il più importante, è la stesura della crema notte. Sceglila con una texture ricca e a base di ingredienti naturali lenitivi come il burro di karité e stendine un buono strato.

Non mandare il letargo lo scrub

Tutte queste indicazioni e le raccomandazioni a non aggredire troppo la pelle potrebbero farti pensare che lo scrub nei mesi più freddi sia off limits ma non è affatto così, anzi non includerlo nella beauty routine è decisamente una pessima idea.

Lasciare che sulla pelle rimangano cellule morte e sporco di varia natura, infatti, rende molto più difficoltoso per gli agenti idratanti che applichi, penetrare nell’epidermide e agire in profondità.

Un paio di volte a settimane quindi metti in calendario di fare uno scrub serale.

Evita doccia e bagni troppo caldi

Anche se in inverno passare lunghi minuti sotto il getto caldo della doccia è indubbiamente sul podio dei desideri più ricorrenti, non dovresti esagerare.

Superata la sensazione di estremo piacere iniziale, infatti, la pelle del corpo potrebbe risentirne perché l’acqua calda, evaporando, la priva della sua idratazione naturale danneggiandone la barriera protettiva e rendendola immediatamente secca e squamata.

Inoltre, l’acqua troppo calda è anche nociva per i capelli, anch’essi soggetti a inaridimento, secchezza e perdita di luminosità.

Ovviamente non ti stiamo suggerendo di fare docce fredde in inverno, anche perché il raffreddore sarebbe dietro l’angolo, ma semplicemente di non trasformare il tuo bagno in una sauna.

Idrata la pelle appena uscita

Infine, appena terminata la doccia, non dimenticarti della crema idratante, che se stesa in modo copioso su tutto il corpo può aiutare a ripristinare la giusta idratazione.

Se vuoi concederti una coccola extra di piacere, indugia sui piedi con un massaggio a base della stessa crema o di un olio profumato, che li renda super morbidi e pronti a infilarsi sotto le coperte.