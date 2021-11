Q uando arriva il freddo è il momento di cambiare la propria skincare routine e renderla più ricca e nutriente. Ecco come farlo senza stravolgere completamente le tue abitudini

Non esiste una beauty routine perfetta e, soprattutto, non una che possa andare bene tutto l’anno.

La pelle del viso infatti è in continuo mutamento e cambia a seconda di diverse sollecitazioni, da quelle ormonali a quelle esterne come il clima. Proprio per questo, i rituali skincare che possono risultare perfetti in estate non sono più sufficiente quando arriva il freddo e la pelle mostra nuovi bisogni.

Prestare attenzione ai suoi cambiamenti è fondamentale per prendersene cura in modo corretto. Ecco quindi come e perché dovresti modificare la tua beauty routine in inverno.

Come cambia la pelle con l’arrivo del freddo

I rituali relativi alla cura della del viso devono essere scelti in base alla tipologia di pelle ma anche una volta individuata la propria è fondamentale capire come si comporti a seconda delle stagioni.

Nonostante quindi ognuna di esse per risultare al top debba seguire regole proprie, tutte le pelli in inverno tendono a disidratarsi con più facilità e quindi a diventare più secche. Se la tua lo è già di partenza questa caratteristica sarà amplificata ma nemmeno le tipologie miste o grasse sono immuni al fenomeno.

Inoltre, il freddo e il vento invernale tendono anche a spegnere leggermente il colorito dell’incarnato e a diminuire minimamente il tono muscolare.

Per fortuna la perdita di idratazione e luminosità non sono destini incontrovertibili ma si tratta di eventi che possono essere arginati modificando, o per meglio dire arricchendo la propria skincare routine con poche semplici mosse.

Proteggi la pelle dal freddo eccessivo

Durante il periodo invernale lo scopo primario della beauty routine è quello di nutrire la pelle e metterla al riparo dall’azione dannosa del freddo. Per farlo devi aumentare il numero di prodotti utilizzati e variare la loro consistenza.

In estate, infatti, per idratare l’epidermide e proteggerla dal sole è sufficiente un siero o una buona crema idratante dotata di protezione solare perché gli oli prodotti naturalmente la nutrono già a sufficienza. In inverno invece non è così.

Fermo restando che valga sempre la regola base della skincare, ovvero che prima di procedere a qualunque azione sia necessario ascoltare la propria pelle, indicativamente i prodotti da usare in inverno sono da scegliere con maggiore accuratezza.

Quali prodotti usare

Per fare in modo che la pelle anche con il freddo mantenga il giusto livello di idratazione è fondamentale affidarsi a prodotti specifici e non saltare nessuno step.

Detersione più delicata

Il primo passaggio da compiere mattina e sera è quello della detersione, che in inverno non dovrebbe mai essere troppo aggressiva ma a base di prodotti idratanti o lenitivi come gli oli o i burri, ideali anche per struccare.

Se temi che siano un po’ troppo pesanti per la tua pelle opta per la doppia detersione ma non lavarti il viso solo con un detergente schiumogeno perché la sua formula tende ad asciugare, esattamente quello che non deve accadere in inverno.

Idratazione intensa

La fase dell’idratazione è quella che deve cambiare di più in base alla stagione. Dopo aver applicato tonico e siero non devi mai dimenticarti della crema idratante. Purtroppo però non puoi usare la stesse che sei solita stendere in inverno perché probabilmente la texture è troppo leggera. Vira invece verso consistenze più ricche e corpose, contenenti ingredienti mirati.

Gli stessi che dovresti ricercare nelle maschere nutrienti, da fare circa un paio di volte a settimana prima di andare a dormire.

I principi attivi ideali per l’inverno

Per contrastare al meglio disidratazione e secchezza esistono infatti elementi che non dovrebbero proprio mancare nei prodotti che scegli contro il freddo. I primi della lista sono acido ialuronico e burro di karité ma non sono i soli.

Altri alleati di cui non dovresti fare a meno durante tutto l’inverno sono gli estratti vegetali ricchi di acidi grassi Omega 3 e 9, dal forte potere antiossidante.

L’importanza dello scrub

Per far sì che i prodotti deputati ad idratare svolgano al meglio le loro funzioni, la pelle deve essere sgombra da cellule molte e i pori non ostruiti, in modo da permettere ai principi attivi scelti di penetrare meglio.

Non dimenticare quindi di esfoliarla facendo uno scrub una volta a settimana. L’ideale anche in questo caso è prediligere formule naturali o fare direttamente a casa con ingredienti presi in prestito dalla cucina il proprio scrub. Super nutriente quello a base di miele e zucchero di canna.

Trattamenti ok da fare in inverno

Il periodo invernale è inoltre ideale per prendersi cura della pelle in modo mirato. Esistono infatti trattamenti specifici che nelle stagioni più calde non si possono fare perché necessitano dell’uso di prodotti foto sensibilizzanti, ma che invece in inverno hanno il via libera, come quelli a base di acidi esfolianti e retinolo.