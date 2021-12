I l freddo è arrivato! Ma siete davvero pronte ad accoglierlo con una beauty routine d'inverno realizzata ad hoc? Ecco, allora, cosa non deve mancare e cosa, invece, è meglio eliminare o modificare per una pelle sempre al top

L’inverno è ormai alle porte. E lo dimostrano le temperature sempre più fredde, le prime nevi, la voglia di starsene in casa tra tisane e camino acceso e i cambiamenti delle nostra pelle. Perché si, il corpo in inverno cambia e lo fa per adattarsi e proteggersi dal clima più rigido tipico di questa stagione. Ecco perché è essenziale aiutarlo con una beauty routine d’inverno realizzata ad hoc.

Una serie di step assolutamente da non dimenticare e a cui prestare la massima attenzione ma anche, allo stesso tempo, alcuni “errori” che andrebbero evitati ed eliminati dalle proprie abitudini di bellezza. Ma vediamo meglio come prendersi cura del proprio corpo nel modo adeguato, seguendo una beauty routine d’inverno piena di coccole, calore e gentilezze da dedicare a se stesse.

Parola d’ordine, detersione

In inverno si sa, la pelle è sottoposta a continui stress dovuti agli agenti atmosferici, all’inquinamento e ai continui sbalzi di temperatura tra gli ambienti esterni e quelli interni. Tanti piccoli traumi che vanno a spegnerne il naturale colorito e a intaccarne il benessere. Come fare, quindi per eliminare ogni traccia di smog, tossine o qualsiasi altro fattore che mette a e rischio la nostra cute? Ovviamente con una beauty routine d’inverno realizzata su misura per questa stagione, partendo come primo step da un’adeguata detersione.

Una vera e propria coccola da eseguire con prodotti super delicati, che aiutino la cute a liberarsi da ogni traccia di tossina, sporco e quant’altro, lenendola e idratandola allo stesso tempo. E aiutandola a ripristinare la sua naturale barriera protettiva.

Salviette struccanti sì o no?

A tal proposito è bene dire anche che, nella vostra beauty routine d’inverno, è meglio eliminare le salviette struccanti. Poiché possono irritare la cute più sensibile e delicata. Meglio preferire, invece, dei balsami struccanti con proprietà emollienti e idratanti. Benissimo quelli a base di olio di cocco.

Non dimenticatevi il tonico nella vostra beauty routine d'inverno

Anche se molto spesso questo passaggio viene sottovalutato, l’utilizzo del tonico appena dopo la detersione all’interno della vostra beauty routine d’inverno (ma in generale in qualsiasi stagione dell’anno) è una vera e propria coccola alla vostra cute. Permettendole di rimanere sempre per idratata, luminosa, libera da impurità e più giovane. Oltre poi a consentirle di assorbire meglio i trattamenti che gli dedicherete dopo.

E lo scrub?

Nella vostra beauty routine d’inverno, poi, non deve mancare l’esfoliazione. Ma attenzione. Vista le delicatezza e la sensibilità maggiore della cute in questa stagione, meglio evitare di fare il classico scrub viso e corpo, optando invece per un peeling o un gommage.

Più delicati sulla cute e da eseguire meno frequentemente di quanto non facevate solitamente. Ma sempre estremamente efficaci per una pulizia profonda e per eliminare eventuali cellule morte e tossine dalla vostra pelle.

Beauty routine d’inverno? Non dimenticatevi la maschera

Ebbene sì, tra gli immancabili della beauty routine d’inverno la maschera viso (ma anche mani e piedi) occupa un posto di rilievo. Oltre a detergere ulteriormente la cute, la maschera permette di prendersi cura della propria pelle, idratandola e nutrendola in profondità.

Lasciandovi anche il tempo per coccolarvi e rilassarvi e perché no, sorseggiare una bella tisana calda mentre aspettate che faccia effetto. Perfette quelle in tessuto ricche di principi attivi utili a combattere le tendenza delle cute a seccarsi per il freddo. Il tocco in più? Provate il multimasking! Ovvero, la possibilità di applicare più maschere contemporaneamente diversificandole a seconda della necessità e della zona in cui andrete a posizionarle.

Via libera ai sieri

Un altro prodotto di bellezza utilissimo e da introdurre nella vostra beauty routine d’inverno è il siero. Da applicare prima della immancabile crema idratante, il siero così come gli oli vegetali, vi permette di proteggere la pelle da eventuali arrossamenti.

Schermandola dagli agenti esterni, evitando che perda elasticità e impedendo che si formino irritazioni fastidiose, sia fisicamente che esteticamente.

Mai senza idratazione per una corretta beauty routine d'inverno

E veniamo al pezzo forte della vostra beauty routine d’inverno, l’idratazione. Un tassello imprescindibile per la bellezza e la salute della vostra pelle. Soprattutto in inverno quando le temperature fredde mettono a dura prova la cute quasi costantemente.

Per prima cosa, quindi, è bene specificare che a ogni stagione corrisponde un prodotto beauty più idoneo e proprio per questa ragione anche la vostra crema idratante viso deve cambiare. Optando per delle texture più corpose, nutrienti e idratanti. Ovviamente prestando bene attenzione alle caratteristiche della vostra cute, preferendo delle creme specifiche e mirate, sia per quelle da giorno che per quelle da notte.

Benissimo, poi anche gli oli vegetali come quello di mandorle dolci ma anche il burro di karité, perfetto per nutrire la cute e proteggerla da eventuali irritazioni causate dal freddo.

Attenzione alla protezione solare

E la protezione solare? Sì, avete capito bene. Nonostante il sole sia meno forte di quello estivo e le temperature rigide ce ne fanno dimenticare la presenza, il sole c’è sempre. Per questo è importante proteggere la cute con uno strato leggero di crema solare. Una vera garanzia di bellezza e salute.

Beauty routine d’inverno: cosa non fare!

Ed ecco arrivato il momento di uscire di casa. Ovviamente non prima di aver applicato un filo di make up! Sì, ma come? Per una corretta beauty routine d’inverno, infatti, non tutti i prodotti che siete solite utilizzare vanno bene. E questo proprio a causa delle caratteristiche della stagione e della vostra pelle.

Tra le cose a cui prestare maggiore attenzione, per esempio, la scelta del fondotinta merita il primo posto. Per una base perfetta, infatti, occorre scegliere un prodotto più chiaro rispetto a quello che avete usato in estate e soprattutto non in polvere. Poiché tenderebbe a seccare ancora di più la vostra cute che, invece, deve essere sempre ben idratata.

Per quanto riguarda i rossetti vale più o meno lo stesso discorso. Fermo restando che le vostre labbra meritano le stesse cure della cute (scrub, idratazione, ecc.) è bene scegliere prodotti con texture cremose. Lasciando da parte per un po’ quelle mat che potrebbero seccare la zona. E avendo sempre cura di tenere con voi un burro cacao o balsamo per le labbra.

Che dire, non vi resta che prendere nota di queste piccoli ma super efficaci accorgimenti (ed errori) di bellezza. Per affrontare la stagione fredda serenamente e forti della vostra beauty routine d’inverno. Una vera garanzia per un aspetto sempre sano, radioso e a prova di sguardi.