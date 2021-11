L e labbra in inverno, con le temperature che calano a picco, tendono a seccarsi e screpolarsi ma con questi rimedi naturali torneranno morbide e vellutate in men che non si dica

Se dovessimo individuare le parti del corpo che in assoluto meno di tutte amano l’inverno quelle sarebbero sicuramente le labbra.

Tutto il viso, essendo esposto al freddo e alle altre intemperie, soffre quando calano le temperature, ma è proprio ciò che incornicia il sorriso a risentirne di più. Fortunatamente esistono metodi naturali per preservarle e consentirti di sfoggiare labbra da baciare tutto l’anno, pronta a scoprirle?

Perché le labbra soffrono in inverno

Le labbra per rimanere in forma hanno bisogno di costante idratazione. Purtroppo gli agenti atmosferici tipici dell’inverno, ovvero freddo, vento, pioggia e intemperie varie, minano proprio questo aspetto, disidratandole giorno dopo giorno.

Il risultato è che molto spesso le labbra si presentano secche, opache, screpolate e, nei casi più gravi, con piccoli ma dolorosissimi taglietti. Quest’ultima situazione non è affatto da sottovalutare perché si tratta di una porta aperta verso l’esterno nella quale potrebbero insinuarsi microbi e batteri responsabili di piccole o grandi infezioni.

Anche per questo, oltre che per una questione estetica, è fondamentale non trascurare la salute delle labbra in inverno.

Se in parte lo hai già fatto e ti rendi conto che qualche piccolo danno sia già comparso niente paura, esistono rimedi naturali per riportarle subito al top.

Parola d’ordine nutrizione

Se le tue labbra appaiano screpolate, secche e bisognose di un’azione d’urto contro il freddo, è il momento giusto per pensare di fare una maschera idratante a base di ingredienti che puoi con facilità trovare in casa.

Ognuno di loro può portare sollievo e nutrimento e sono da scegliere in base al livello di intervento di cui le tue labbra hanno bisogno.

Gli ingredienti da scegliere

L’olio extravergine d’oliva è l’elemento naturale idratante per eccellenza. Bagnati i polpastrelli con qualche goccia e massaggia le labbra, sentirai subito la differenza.

Puoi usare allo stesso modo anche il miele, ottimo rimedio per le labbra screpolate perché svolge un’azione antibatterica e aiuta a rimarginare eventuali taglietti.

Comodo da usare anche l’olio di cocco, che puoi stendere in versione liquida o solidificata, dopo averlo lasciato qualche ora in frigorifero.

Infine, in caso le tue labbra siano ridotte davvero male affidati al gel di Aloe vera. Questo ingrediente infatti è molto utile per contrastare screpolature e tagli grazie alle sue proprietà lenitive e idratanti.

Prima però dovresti esfoliare

Prima di pensare all’idratazione dovresti però preoccuparti di esfoliare le tue labbra perché solo così le pellicine e le cellule morte se ne andranno, assicurando il rinnovo cellulare e consentendo agli ingredienti scelti per nutrirle di penetrare davvero e fare la differenza.

Un paio di volte a settimana quindi dedicati allo scrub, che anche in questo caso può essere fatto con prodotti naturale, presi direttamente nella tua cucina. Ecco qualche suggerimento per scrub home made velocissimi da preparare ma super efficaci.

Scrub al miele

Mescola in una ciotola due cucchiaini di zucchero di canna, uno di miele e uno di olio di argan. Quando il composto risulta omogeneo massaggialo delicatamente sulle labbra in modo da esercitare una piccola abrasione. Continua per un paio di minuti e lascia in posa per almeno cinque, in modo che le labbra possano beneficiare dei nutrienti degli ingredienti.

Scrub ai tre oli

Questo scrub è ideale per eliminare le pellicine in modo delicato e allo stesso tempo nutrire e lasciare sulla superficie un profumo delizioso.

Mescola in una ciotola un cucchiaino di zucchero, mezzo di olio di oliva e mezzo di olio di jojoba. Aggiungi due gocce di olio essenziale all’arancia e applicalo sulle labbra delicatamente, sfregando ma senza fare troppa pressione, soprattutto se sulle tue labbra sono presenti dei taglietti.

Lip balm home made

Una volta ripristinato il livello di salute ottimale delle tue labbra dovresti assicurarti di mantenerlo, aiutandole anche e soprattutto quando ti trovi all’aria aperta. Se ti piace l’idea di continuare ad occuparti di loro in modo naturale, perché non provare a realizzare un burrocacao fatto in casa?

Balsamo nutriente

Sciogli a bagnomaria o nel microonde due cucchiai di burro di karité. Una volta divenuto liquido aggiungi quattro gocce di olio di argan, dieci di jojoba e tre di olio essenziale di mandarino.

Quando il composto si sarà intiepidito e leggermente solidificato sarà pronto per essere riposto in un barattolino o uno stick labbra vuoto e portato sempre con te.

Burro cacao emolliente e lenitivo

Versa in una ciotola due grammi di burro di Karité, due di cera d’api e uno di olio di ricino. Sciogli tutto a bagnomaria o in microonde e quando il composto sarà tornato tiepido aggiungi tre gocce di olio essenziale di arancio dolce. Metti il burro cacao nel barattolo che hai deciso di usare come contenitore e lascialo riposare per almeno 24 ore in frigo prima di usarlo.