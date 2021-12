I n inverno oltre al cambio dell’armadio è fondamentale variare l’approccio alla beauty routine ed evitare questi errori fatali che potrebbero renderla un disastro

In inverno la pelle del viso, del corpo e i capelli, non appaiono come durante i mesi più caldi e anche la beauty routine deve abituarsi a questo cambiamento.

Freddo, vento e altri agenti tipici della stagione più fredda, infatti, possono metterle a dura prova e mantenere immutate le proprie abitudini legate alla bellezza, o commettere passi falsi, potrebbe rivelarsi un vero e proprio disastro.

Ecco quindi gli errori che non devi proprio fare nella tua beauty routine invernale.

Mantenere invariata la skincare routine

L’errore più fatale, ma anche uno dei più comuni, è quello di pensare che una volta trovata la crema idratante o il siero perfetto per la propria pelle, si possano usare per sempre. Purtroppo non è così.

Anche se i prodotti per il viso sono da scegliere in base alla propria tipologia di pelle è fondamentale tenere conto anche dell’alternanza delle stagioni.

Come scegliere i prodotti giusti

La regola generale da seguire è solo una: se in estate sono ok le texture ultra leggere e in gel, in inverno è invece di vitale importanza prediligere consistenze più ricche che assicurino un’idratazione più profonda, necessaria per sopperire al fatto che l’epidermide con il freddo tenda a disidratarsi molto di più.

Scegli quindi formulazioni più dense e burrose, arricchite con ingredienti altamente idratanti come burro di karitè o olio di argan.

Dimenticare la protezione solare

Una delle leggende metropolitane più dure a morire è che il sole in inverno non faccia danni alla pelle. Niente di più falso. Purtroppo i raggi UV non vanno in letargo e i loro effetti negativi agiscono anche quando il sole non scotta e ci sembra che i suoi raggi siano meno potenti.

Per questo è fondamentale proteggere la pelle anche in inverno, applicando sempre una crema idratante dotata di filtro spf. Se ti trucchi puoi ricercare questa caratteristica anche nel fondotinta. L’importante è non uscire mai di casa senza.

Usare un detergente schiumogeno

I detergenti in schiuma sono molto pratici per lavarsi il viso e ultimamente sono di gran moda anche perché usandoli si ha come l’impressione di fare una vera e propria coccola al viso. La loro consistenza soffice, cremosa ed estremamente piacevole al tatto non deve però trarre in inganno perché la loro formulazione tende a seccare leggermente la pelle, quindi in inverno sarebbe meglio evitarla, visto che ci pensa già il freddo a compiere questa azione.

Sia per struccarsi sia per lavarsi il viso meglio optare per acqua micellare, latti, oli o burri.

Dimenticarsi di labbra e mani

Le mani e le labbra sono tra le aree le più sensibili alle temperature rigide dell’inverno, anche perché quelle maggiormente esposte. Nonostante ciò sono anche tra le più dimenticate. Non occuparsene però è un errore che può portare alla loro disidratazione e, nei casi più gravi, alla formazione di piccoli ma dolorosi taglietti su entrambe le superfici.

Lip balm e hand cream sempre con te

Porta sempre con te quindi un buon burrocacao e una crema mani dalla texture ricca e stendile più volte nel corso della giornata, in modo da assicurarti che queste parti del corpo rimangano sempre morbide.

Non esfoliare la pelle del viso

Altro errore fatale è credere che in inverno non sia necessario esfoliare l’epidermide. Anche se in estate ci sembrano più evidenti, le cellule morte e le impurità non smettono di proliferare sulla pelle nei mesi più freddi. Lasciarle dove sono significa propiziare la comparsa di brufoli e punti neri e impedire ai trattamenti di penetrare nella pelle e agire.

Segna quindi in agenda l’appuntamento settimanale con lo scrub. L’unica accortezza aggiuntiva che dovresti avere rispetto all’estate è quella di usare prodotti più delicati e idratanti.

Non idratare i capelli

Esattamente come avviene alla pelle, anche i capelli sono fortemente stressati dagli agenti atmosferici tipici dell’inverno, primi tra tutti pioggia e umidità che contribuiscono e non poco a renderli crespi, opachi e decisamente fuori forma.

Per evitare questo scenario horror è importante ricordarsi di idratarli lavandoli con shampoo più nutrienti e applicando un paio di volte a settimana maschere specifiche ricche di antiossidanti, che oltre a renderli più setosi e lucenti fungono da scudo contro le polveri sottili.

Trascurare il corpo

Quando si parla di beauty routine spesso si pensa solo alla cura necessaria alla pelle del viso. Anche quella del corpo però merita attenzioni, soprattutto in inverno, vista la tendenza a seccarsi.

Per questo non dovresti dimenticare di stendere sempre una crema idratante sul corpo ogni volta che esci dalla doccia o che, accarezzandoti, ti sembra di percepire un principio di disidratazione.

Inoltre, ricorda che anche la pelle del corpo necessita di essere sottoposta a scrub, quindi almeno una volta a settimana dedicati a questo compito, magari utilizzando ingredienti naturali che oltre ad esfolaire nutrano, come yogurt e caffè.