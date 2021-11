S ono super hot e ti faranno sentire da subito più rilassata e coccolata: sono i trattamenti riscaldanti che dovresti provare subito con la stagione fredda

Sopravvivere all’inverno è possibile. Come? Con alcune coccole riscaldanti che ti faranno sentire da subito più serena e rilassata. L’estate calda, le lunghe giornate e i bagni al mare sono ormai solo un lontano ricordo. Non siamo ancora pronte ad affrontare la stagione fredda, ma…è arrivata! Meglio dunque correre ai ripari per non perdere il buonumore, grazie a qualche trattamento beauty.

I migliori trattamenti riscaldanti

Freddo artico, pioggia e neve? Ok, l’inverno a volte può essere duro da sopportare, soprattutto quando le temperature calano drasticamente. C’è però un lato positivo in tutta questa situazione: puoi concederti qualche coccola beauty super hot, per rilassarti e affrontare la stagione più fredda. Dai massaggi con le pietre riscaldanti al bagno turco, sino alla sauna, sono tantissimi i trattamenti che sfruttano il calore per regalare al corpo molti benefici, coinvolgendo anche la mente. Il risultato è pelle più luminosa, ma soprattutto relax estremo. Il caldo infatti è utile non solo per non rabbrividire nei mesi più rigidi, ma anche per contrastare tensioni muscolari e per sentirci più belle.

Sauna

I muscoli che si distendono, la pelle che suda e le tossine che vengono eliminate dall’organismo: è il miracolo della sauna. Un trattamento ottimo per affrontare con una marcia in più il freddo inverno. Originaria della Finlandia, la sauna si svolge all’interno di un ambiente umido e secco. La temperatura può arrivare sino a 80-90°C, con umidità al 10-20%. I benefici sono innumerevoli: migliora le difese immunitarie, rende la pelle più elastica e luminosa, purifica il cuoio capelluto, regalandoti una chioma stupenda. Questa coccola beauty non fa bene solo agli inestetismi cutanei, ma è ottima anche per rilassare il sistema nervoso.

Elettrosauna

Versione hi-tech di questo classico trattamento nordico, l’elettrosauna prevede una coccola beauty imperdibile e perfetta per l’inverno. Si viene infatti avvolti all’interno di una coperta speciale in grado di attivare la sudorazione del corpo e, di conseguenza, di eliminare liquidi in eccesso, tossine e impurità. Dura circa 30 minuti e si può abbinare a fanghi o bendaggi rassodanti. Immagina di restare al caldo per un’oretta e di tornare a casa rigenerata, con effetti snellenti e tonificanti per tutto il corpo.

Sauna a infrarossi

Fra i trattamenti più innovativi e di maggiore successo troviamo la sauna a infrarossi. Come funziona? Non devi fare altro che entrare nella cabina dove la temperatura arriva sino a 60 gradi. Il tuo corpo a quel punto si scalderà grazie all’azione dei raggi infrarossi. Si tratta di un rimedio beauty ottimo per chi non gradisce molto la sauna finlandese tradizionale, perché risulta più soft, ma comunque efficace. I benefici sono super detox: purifica pelle e organismo dalle tossine, elimina i liquidi in eccesso e abbassa il livello di stress.

Bagno turco

Fratello della sauna, il bagno turco sfrutta il calore grazie a un ambiente in cui la temperatura si aggira attorno ai 50°C, mentre l’umidità è al 100%. Bastano pochi minuti per sentirsi subito meglio: le vie respiratorie si decongestionano, la pelle risulta più pulita e i muscoli si rilassano.

Bagno di vapore

Fra i trattamenti più innovativi che seguono il principio del bagno turco troviamo il lettino termale. Dura solo mezz’ora ed è la soluzione giusta per chi, in una giornata particolarmente stressante, cerca un momento di relax. I risultati sono sorprendenti: in pochi minuti la pelle appare più luminosa e purificata, mentre la cromoterapia spegne i pensieri e facilita il rilassamento.

Kundamiri

Fra le novità più stuzzicanti per i mesi freddi c’è il trattamento kundamiri. Si tratta di una coccola a tutto tondo, l’ideale per ritrovare l’equilibrio psicofisico nonostante le rigide temperature. Comprende infatti un peeling profondo, seguito da un massaggio rilassante e dalla cromo-aroma-musicoterapia. Mentre si ascolta la musica, si resta stesi sul lettino in betulla finlandese che si richiude a cupola. In pochi minuti si viene avvolte da una piacevole nuvola di vapore stimola la rigenerazione dei tessuti e contrasta l’azione dei radicali liberi. Il profumo degli oli essenziali e la cromoterapia fanno il resto, svolgendo un’azione defaticante per corpo e mente.

Il massaggio Pindasweda

Fra i migliori trattamenti beauty a caldo troviamo il massaggio Pindasweda che punta a detossinare l’organismo attraverso il sudore. Impacchi di riso cotto oppure con foglie di piante medicinali, permettono di eliminare i liquidi in eccesso e le impurità. I rimedi vengono avvolti in speciali sacchetti di seta e imbevuti con l’olio caldo. In seguito vengono tamponati sulla pelle.

L’hot stone massage

Cosa c’è di meglio durante l’inverno di un massaggio con le pietre calde? L’origine di questo trattamento è antichissima, deriva infatti a un rimedio beauty che veniva usato addirittura dagli Egizi. Si inizia con un massaggio realizzato con oli essenziali, in seguito si passano le pietre calde su dei punti strategici del corpo come schiena e gambe. Il risultato è una sensazione di calore che pervade tutto il corpo, drenando i tessuti e levigando la pelle.