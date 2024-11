A chi sta bene e come realizzare la frangia giapponese

S ottile e leggera, questa frangetta laterale piace perché dà dolcezza al viso. Ispirata ai look delle star del k-pop, è facile da portare e si adatta a diverse lunghezze

Lo aveva preannunciato il report Pinterest pubblicato a fine agosto in merito alle tendenze dell'autunno 2024: per quanto riguarda i capelli, uno dei tagli più richiesti per questa stagione è la frangia laterale in stile giapponese. Una previsione basata sull' incremento delle ricerche sul famoso social delle bacheche ispirazionali del +1645%. Una crescita notevole ma che dice molto di qual è il mood del momento e l'influenza dell'estetica orientale. Se stai pensando all'hime cut, il particolare hairstyle giapponese che prevede due ciocche frontali spesse tagliate di netto, siamo qui per rassicurarti: la frangetta in questione è decisamente più semplice da portare e da abbinare al proprio stile.

Le ambasciatrici di questo look sono le ragazze nipponiche ma soprattutto le star del k-pop, provenienti da due paesi che vantano una contaminazione reciproca anche in fatto di tagli. E se la musica coreana ha decisamente varcato i confini conquistando tutto il mondo, le sue star con il loro stile sono copiatissime.

Come portare la frangia giapponese di tendenza quest'autunno

Veniamo al dunque: la frangia giapponese è piuttosto lunga dato che arriva alle sopracciglia e molto sfilata, trasparente, e da portare delicatamente spostata di lato. Infatti, non è un ciuffo vero e proprio, dove quindi la chioma è divisa in maniera asimmetrica con precisione. In questo caso è tutto molto morbido, un po' spettinato e dallo spirito romantico, ricadendo delicatamente sulla fronte. Si può realizzare sia sui capelli lunghi e scalati, che su un medio strutturato ed è perfetto per chi ce li ha fini e vuole dare proporzione al viso senza però il temuto effetto svuotamento.

Lo styling è ovviamente liscissimo dato che si rifà a una precisa estetica, ma proprio questa sua leggerezza e lunghezza si adatta facilmente ai capelli mossi senza creare volumi extra indesiderati, magari aiutandosi in asciugatura con un leave in anticrespo e usando spazzola e phon. Deve mantenere però sempre quel suo essere impalpabile, che è poi il segreto per dare dolcezza al viso.

D'altronde, a chi dona particolarmente la frangia giapponese se non a chi ha un viso squadrato e/o lineamenti decisi, che può sfruttare questo dettaglio per dare proporzione e un effetto soft al risultato finale. La adorerai, però, anche se hai un viso ovale oppure tondo, dato che la riga di lato aiuta a non schiacciarlo ma a dare movimento ai capelli. Se invece il tuo volto è piccolo e ha una forma a cuore, puoi portarla leggermente più corta per mantenere intatte le proporzioni del viso.