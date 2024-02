B asta un colpo di forbici per trasformare completamente la chioma, aggiungendo una frangia che possa decorare tagli di capelli lunghi, medi e corti. Per trovare quella giusta occorre studiare la forma del viso, ma anche (e soprattutto) i cambi look delle star

Se c'è qualcosa che ci hanno insegnato le tendenze capelli del 2024 è che, mai come quest'anno, dovremo aspettarci l'inaspettato. Rintracciare un fil rouge tra i trend del momento è quasi impossibile: da un lato, infatti, il 2024 abbraccia lo stile cocquette, dall'altro si tuffa in reference rock e grunge, senza dimenticare il passato e, dunque, riscoprendo il fascino del vitage. Una regola valida anche per le tendenze frangia 2024: sarà sbarazzina e corta, lunga e misteriosa - grazie a un effetto vedo-non-vedo - aperta al centro e scalata o pienissima e pari. Personalità ben distinte, che aiuteranno a personalizzare la frangia, per valorizzare tutti i i visi, adattandola al taglio di capelli. E se trovare la frangia giusta è un'arte, osservare lo stile delle star è la soluzione migliore per sperimentare con tagli di capelli con frangia sempre attuali.

Capelli con frangia 2024: corta e geometrica come Zendaya

Il suo nuovo look, sfoggiato in occasione della sfilata di Schiaparelli, ha fatto il giro del web: la frangia corta e sfilata di Zendaya è una delle tendenze più interessanti del 2024. Un taglio che, nelle struttura, ricorda l'Hime Cut, il taglio dei Samurai. Un effetto spigoloso e geometrico, che incornicia il viso e sottolinea le sopracciglia. Da portare liscissima, taglia la fronte a metà, contrapponendosi con le lunghezze che superano le spalle.

La frangia-shag di Eva Longoria

Si potrebbe definire come il tipo di frangia ideale per un taglio leggero e scalato come lo shag: quella scelta da Eva Longoria, in effetti, è una frangia lunga e sfilata, che raggiunge gli occhi grazie a ciocche sapientemente scalate. L'effetto è vedo-non-vedo, perfetto per rispettare la leggerezza di un taglio scalato come lo shag medio.

Tagli di capelli con frangia riccia

Da anni una tendenza irrinunciabile, la frangia riccia si conferma uno dei trend più belli del 2024. Un modo semplice per valorizzare la propria texture naturale come Natasha Lyonne, che la sfoggia in abbinamento a una chioma rosso fuoco. A caratterizzare la silhouette di questo tipo di frangia sono i boccoli, che sembrano dividerla in ciocche tridimensionali. L'ideale per accostarsi armonicamente al volume tipico dei capelli ricci.

Capelli con frangia 2024: lunga e a tendina come Deva Cassel

Amatissima su TikTok e da Deva Cassel, la frangia lunga a tendina si porta in abbinamento a tagli lunghi e caschetti. Una frangia da portare aperta al centro, lasciando che le ciocche si aprano progressivamente scoprendo il viso e poggiandosi a zigomi e guance. Portate in versione xxl, le curtain bangs si fondono con il resto della chioma, assecondandone la texture.

Pari e perfetta, la frangia di Dakota Johnson

Dakota Johnson è, indubbiamente, la regina della frangia: la sua silhouette piena e pari, infatti, ormai è leggenda. Da anni quasi invariata, l'attrice sfoggia una frangia "intensa", che si poggia sulle sopracciglia mettendo in evidenza gli occhi. Semplice, ma geniale, si porta in abbinamento a una piega liscia per amplificare l'effetto-cornice della frangia, proprio come Dakota Johnson.

Taylor Hill e il ciuffo-frangia per il 2024

Un taglio corto come il pixie cut di Taylor Hills non sarebbe completo senza la presenza di una frangia lunga, da portare sulla fronte, simulando un ciuffo laterale folto e molto pronunciato. L'ideale, naturalmente, è assecondando la texture naturale dei capelli, giocando con riccioli e boccoli per movimentare il taglio. Il risultato è particolarmente versatile: la struttura di questo tipo di frangia, infatti, si presta a essere plasmata a seconda delle esigenze, diventando ora un ciuffo laterale, ora una frangia.

Capelli con frangia 2024: corta e sbarazzina

La caratteristica principale della frangia corta di Kristen Stewart è la leggerezza, accompagnata da un'allure sbarazzina e divertente. Le ciocche, infatti, ricadono sulla fronte con un disordine ben studiato, aprendosi e muovendosi assieme al corpo e alla chioma. Una frangia dalla silhouette a C, leggermente più corta al centro e lunga ai lati, che le permette di fondersi con il resto della chioma, qualsiasi sia il taglio.