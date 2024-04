U na combo che unisce movimento e definizione, trasformando scalature e frangia in elementi cruciali del taglio, da portare in un equilibrio di contrasti morbidi e geometrici

Non c'è niente di più versatile dell'abbinamento tra frangia e scalature per i capelli. I tagli scalati e con frangia, infatti, si adattano perfettamente a lunghezze maxi, capaci anche di raggiungere il punto vita, quanto ai tagli di capelli più corti. Un abbinamento caratterizzato dai contrasti, fondamentali per valorizzare entrambi gli elementi del taglio: da un lato, infatti, i capelli scalati sono un esempio di leggerezza, caratterizzati da layers e scalature che si concentrano sulle punte o su tutte le lunghezze; dall'altro, la frangia conferisce un certo rigore al taglio, poggiandosi sulla fronte e sottolineando gli occhi. Un accostamento incredibilmente fantasioso: i tagli scalati con frangia, infatti, sono fatti per osare.

Tagli scalati con frangia: l'Hime Cut come le principesse giapponesi

Giunge direttamente dalla storia del Giappone e, in particolare, dal periodo Heian, durante il quale si svilupparono le prime dinastie nobili: l'Hime Cut era il taglio sfoggiato dalle giovani donne aristocratiche, che utilizzavano la capigliatura come un tratto distintivo della loro condizione. Nel 2024, il taglio torna in versione modernissima, conservando i due livelli distinti e aggiungendo la frangia, creando un taglio ibrido e multi layer.

Il Wolf Cut per la primavera 2024

Combina la grintosità dello shag con la morbidezza di scalature realizzate con delicatezza e quasi impercettibili. Il Wolf Cut, in effetti, è l'ideale per giocare con la silhouette di un taglio nato per essere portato spettinato e senza regole. A caratterizzarlo, scalature grintose e volumi divertenti, abbinati a una frangetta sfilata, da portare corta.

Capelli corti e scalati: come abbinare la frangia

Le lunghezze sfiorano la nuca, accorciandosi progressivamente verso le radici. I capelli corti, scalati e con frangia simulano la struttura di un mullet, ma ne ammorbidiscono le scalatuore creando un taglio di capelli dall'animo dolce. A valorizzarlo, una frangia lunga e leggera, che si amalgama al resto dell'acconciatura grazie a punte sfilate e scalate.

I capelli lunghi, scalati e con frangia per la primavera 2024

Quando le lunghezze lo consentono, le scalature divengono un elemento divertente per movimentare la chioma e creare un taglio scalato e leggero. L'abbinamento con la frangia, in tal caso, è funzionale: l'obiettivo è incorniciare il viso e valorizzare i lineamenti.

Capelli scalati e frangia a tendina

Non esiste un tipo di frangia più di tendenza: le curtain bangs, o frangia a tendina, sono il dettaglio ideale da aggiungere a qualsiasi taglio di capelli per creare una cornice capace di sottolineare i lineamenti. La chiave è abbinarla a un taglio scalato, cosicché la frangia possa fondersi con la chioma.

Il Butterfly Cut per la primavera 2024

Per lasciare che le lunghezze si aprano come le ali di una farfalla occorre disporre le scalature con maestria, in modo da costruire molteplici livelli sulla chioma. Un effetto movimentato e leggiadro, da accostare alla frangia per sfruttarla per ottenere un elemento geometrico adatto a valorizzare viso e occhi.

I capelli corti e scalati con frangia mini

Ispirati alla silhouette del mullet, i capelli corti e scalati sfruttano il contrasto tra radici corte e lunghezze sfilate per dare vita a un taglio rock e di tendenza al tempo stesso. Il completamento perfetto è con una frangia mini, che raggiunge appena la metà della fronte.

Come portare i capelli ricci e scalati

Realizzare le giuste scalature sul capelli ricci occorre attenzione e, sopratutto, uno studio attento delle proporzioni mentre i capelli sono ancora asciutti. La chioma, infatti, deve essere plasmata con le forbici in modo da creare una silhouette tondeggiante o più allungata, adatta a sfruttare il volume dei ricci. Un effetto da ricercare anche con la frangia, che dovrà amalgamarsi al resto della chioma.