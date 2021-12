V oglia di un nuovo look? Ecco quali sono i tagli di capelli più di tendenza e da cui prendere ispirazione in questo inverno 2021-2022. Per sfoggiare un hair style pieno di originalità, eleganza e bellezza.

Corti, lunghi, scalati, mossi. A ognuna il suo (o i suoi) tagli di capelli, ma quali sono quelli più di tendenza per questo autunno-inverno? Di sicuro quelli che non lasciano nulla al caso, originali, personalizzabili a seconda della propria indole e, soprattutto, versatili e adatti a ogni occasione.

Ecco, allora, quali sono le chiome da cui trarre massima ispirazione. Per regalarsi un taglio di sicuro effetto e sfoggiare un’acconciatura alla moda e che saprà valorizzare al meglio i vostri splendidi capelli e il vostro look. Con una sforbiciata o poco più!

Licio, riccio, mosso purché sia un caschetto

Tra i tagli di capelli più cool della stagione non poteva che esserci lui, il re delle chiome, l’intramontabile e sempre di tendenza caschetto. Un hair look in grado di donare eleganza e charme a qualsiasi tipologia di chioma.

E uno dei tagli più versatili, adatto a ogni occasione, ma senza perdere mai il suo tocco di fascino, ordine e quell’allure unica che solo questo look dalla bellezza ineguagliabile sa donare a chiunque lo porti. Dalle chiome più lisce a quelle più indomabili e voluminose.

Tagli di capelli di tendenza? Via libera al pixie cut

Per chi ama o volesse provare uno dei tagli di capelli corti più cool della stagione, il pixie cut è la scelta perfetta. In grado di valorizzare qualsiasi tipologia di chioma, regalandole carattere, unicità e spensieratezza.

Un taglio davvero irresistibile, che trasmette libertà, freschezza e una sana voglia di leggerezza. E che a seconda di come lo portate, vi permette di sfoggiare una chioma ricca di eleganza e originalità. Il tutto con un unico taglio. Che dire, provare per credere!

Chin bob

Ovvero il caschetto ad altezza mento che sta conquistando le donne di tutto il mondo. Uno dei tagli di capelli che meglio si presta a qualsiasi tipologia di donna e volto (e si anche di qualsiasi età). Da portare liscio o mosso, con o senza frangia, con la riga in mezzo o laterale.

L’importante è non superare la linea del mento. E sfoggiarlo con disinvoltura e quella nota di carattere che solo voi saprete dargli.

Tra i tagli di capelli corti e il caschetto: il boule

Uno stile morbido ma allo stesso tempo deciso. E uno dei tagli che maggiormente sa impreziosire il volto di chi lo porta.

Il boule ricorda una sfera (come indica la parola stessa), permettendo di sfoggiare un look sofisticato e accogliente, se lasciato nella sua forma classica, ma anche molto più strong e glamour se tirato indietro. Insomma, un taglio corto dalle mille sfaccettature e possibilità.

Long bob che passione!

Se anche per voi i tagli di capelli perfetti sono quelli capaci di incorniciare il volto donandogli charme e fascino, allora il long bob, o LOB, uno è l’hair look che fa per voi. Uno dei tagli più gettonati dalle celeb, perfetto sia sulle chioma mosse, ricce, che su quelle lisce.

Ma sempre regalando fascino e unicità a chi lo porta. Da tenere pari o leggermente scalato a seconda delle preferenze, il long bob si dimostra uno dei tagli di capelli più di tendenza anche in questa stagione. Non vi resta che provarlo.

Inverted Bob o caschetto asimmetrico

Sempre in tema di tagli di capelli medio lunghi, uno di quelli di maggior tendenza, è l’asimmetrico. Un hair look che sa donare volume e movimento alla chioma, da portare con la massima disinvoltura e personalità.

Il suo segreto? L’essere destrutturato, scalando i capelli dalla parte posteriore (più corta) a quella anteriore in cui restano più lunghi. Creando un effetto unico e originale, in grado di tramettere sicurezza e audacia già al primo sguardo.

Mullet, tra i tagli di capelli più ribelli della stagione

Il mullet si aggiudica senza alcun dubbio il premio per il miglior ritorno di sempre. Uno dei tagli di capelli meno compresi un tempo e più amati oggi. Soprattutto grazie all’aiuto di alcune celeb che lo hanno riportato in voga.

Un hair look non per tutti, certo, che si caratterizza per una parte alta più piena che si assottiglia via via scendendo sui lati. Insomma, un taglio ribelle per spiriti altrettanto liberi.

Wolf cut

Un mix tra il mullet appena descritto e lo shag. Il wolf cut è uno dei tagli di capelli più cool della stagione e che ha conquistato in brevissimo tempo la Generazione Z e non solo.

Grazie alla scalatura sulle lunghezze e all’abbinamento azzeccato con una frangia a tendina, il wolf cut è davvero un taglio che non passa inosservato. Un hair look che non ha bisogno di approvazione ma solo di essere sfoggiato con carattere e orgoglio di essere se stesse fino alla fine.

Capelli lunghi, anzi lunghissimi

E per chi ama le chiome lunghe niente paura. Tra i tagli di capelli più di tendenze della stagione non mancano le lunghezze extra. L’importante è che siano sane e lucenti, da sfoggiare in versione liscia, mossa o riccia.

Perfette con la riga in mezzo come sulle passerelle ma anche più selvagge e libere. Purché perfettamente in linea con la vostra personalità. Il tocco in più? Una leggera scalatura per donare un movimento e una leggerezza ancora più visibile.

La frangia anni 70

E per finire questa carrellata di tagli di capelli non potevamo non citare il dettaglio irrinunciabile della stagione, la frangia anni ’70. Di cosa si tratta? Ovviamente della super trendy frangia a tendina, ma con l’aggiunta di un twist.

In poche parole la frangia non resta staccata dal resto della chioma, ma si fonde grazie a una serie di stratificazioni realizzate ad hoc, come una sorta di continuo omogeneo e ben strutturato. Perfetta da realizzare sui capelli lunghi ma anche sulle medie lunghezze. L’importante è farla!

Non vi resta che chiamare subito il vostro hair stylist di fiducia e lasciarvi ispirare da uno di questi tagli di capelli di tendenza. Per una stagione autunno inverno all’insegna dell’originalità e della voglia di stupire.