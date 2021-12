I capelli ricci a spirale non sono facilissimi da domare, ma con qualche consiglio e i tagli giusti saranno stupendi! Provare per credere!

Croce e delizia di tante donne, i capelli ricci sono spettacolari, ma richiedono anche moltissima attenzione e cura per poter essere gestiti. Il problema maggiore? Trovare tagli che possano esaltare i ricci a spirale, rendendoli bellissimi.

Come scegliere il taglio per i tuoi ricci

Come scegliere il taglio giusto per ricci a spirale? Stretto, ondulato o largo, molto dipende dalle ciocche, ma anche dalla forma del viso e dall’effetto che si vuole ottenere.

In base al tipo di riccio

Mossi - se i tuoi ricci sono tendenti al mosso, perciò poco definiti, dovresti puntare su un wavy bob oppure un wob. Il caschetto mosso che arriva sotto le orecchie consente di dare sprint ai ricci, aggiungendo, magari, anche una bella frangia laterale.

oppure un wob. Il caschetto mosso che arriva sotto le orecchie consente di dare sprint ai ricci, aggiungendo, magari, anche una bella frangia laterale. Voluminosi – i tuoi ricci sono difficilissimi da domare? Per addolcire i tratti del tuo viso e dare il giusto volume, potresti puntare su un long bob, meglio se scalato.

Afro – il curly super stretto è perfetto con il bob medio, un taglio particolarmente versatile. Se vuoi osare puoi optare per un pixie cut, meglio se rasato ai lati e con un bel ciuffo per un look very rock!

In base alla forma del viso

Viso tondo - questa forma del volto si adatta molto bene a tagli medi-lunghi scalati che consentono di sfinare il viso. Andrebbero invece evitati gli haircut eccessivamente corti e regolari. La scelta migliore? Un long bob, asimmetrico oppure sfilato, ottimo per una chioma voluminosa.

e regolari. La scelta migliore? Un long bob, asimmetrico oppure sfilato, ottimo per una chioma voluminosa. Viso ovale – si tratta di una tipologia di volto che lascia ampia scelta per i tagli. Dal medio-corto al lungo, anche se sarebbe consigliabile evitare i carrè oppure gli haircut troppo dritti. I tagli più corti sono consigliabili soprattutto per chi ha ricci poco definiti ed è in cerca di un look facile da gestire.

Viso quadrato – i tagli pieni e voluminosi tendono ad addolcire i tratti del volto, donando grande armonia. Il segreto in più? La frangia oppure il ciuffo laterale .

. Viso a cuore – i tagli che riempiono l’area degli zigomi sono indicati per chi presenta un mento leggermente sporgente. Opta per un bob sfilatissimo, mentre stati alla larga da tagli eccessivamente corti che tenderebbero a mettere in evidenza ogni tuo difetto.

Viso lungo – il caschetto e i tagli corti e pieni tendono ad “accorciare” il viso, dunque sono ottimi con il viso lungo. In alternativa puoi provare un taglio lungo e voluminoso, ma facendo attenzione alle scalature eccessive. Ottimi pure ciuffo e frangetta asimmetrici.

Idee da copiare

Lunghi o corti, scalati oppure no? I tagli per i capelli ricci sono tantissimi e tutti da provare!

Long bob scalato

Amatissimo da Paola Turani, influencer con una chioma super riccia, il long bob scalato regala direzione e volume, redendo i ricci meglio definiti.

Bob medio

Sbarazzino e super sensuale, questo taglio valorizza i ricci afro, dando la possibilità di giocare con gli hairstyle.

Wavy bob

Chi ha i capelli lunghi e poco definiti potrebbe dare una scossa al look con un wavy bob. Questo taglio consente di giocare con ciuffi laterali e frange per sentirsi super chic!

Bob cut

Selvaggio e spettinato, questo taglio è il top per valorizzare i ricci ad anello, ancora meglio se abbinato a una frangia irregolare.

Scalato

Questo taglio resta un grande classico per le donne con i capelli ricci. Provalo con la riga laterale per minimizzare i difetti e creare volume.

Errori da evitare

I capelli ricci sono difficili da gestire soprattutto perché spesso non ce ne prendiamo cura nel modo giusto. Tendiamo infatti a commettere alcuni errori imperdonabili. La lista è piuttosto lunga ed è importante fare attenzione per non cadere in immani scivoloni.

Tagliarli quando sono bagnati – In questa fase i capelli sono più lisci e lunghi, per questo sarà difficile valutare la loro lunghezza e dove tagliare;

Lavarli troppo spesso – lavaggi continui, soprattutto con prodotti schiumogeni , rischiano di danneggiare in profondità il capello, indebolendolo;

, rischiano di danneggiare in profondità il capello, indebolendolo; Frizionarli per asciugarli – Quante volte ti capita di frizionare i capelli con l’asciugamano per tentare di asciugare in fretta i ricci? Si tratta di un errore comune che tende però a increspare la chioma. Meglio procedere con un’asciugatura più lenta e graduale;

con l’asciugamano per tentare di asciugare in fretta i ricci? Si tratta di un errore comune che tende però a increspare la chioma. Meglio procedere con un’asciugatura più lenta e graduale; Lisciarli per forza – I tuoi ricci sono belli così! Non cercare di cambiarli con lisciature forzate. L’uso di piastra e phone in modo eccessivo infatti può portare a gravi danni al capello. Meglio puntare invece su prodotti specifici e una cura ad hoc per il tuo riccio;

Non usare il diffusore – Questo strumento è fondamentale per l’hairstyle e l’asciugatura dei ricci, non dimenticarlo e impara a usarlo nel modo giusto;

Non applicare il balsamo – Tante donne scelgono di non mettere il balsamo dopo lo shampoo perché temono di appesantire i ricci. In realtà, come sempre, è importante scegliere il prodotto adatto e di qualità.