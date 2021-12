U fficialmente non esiste una stagione migliore di un’altra per tagliare i capelli ma per una serie di motivi in inverno sarebbe meglio non farlo e posticipare questa azione alla primavera

I capelli per rimanere in salute e crescere forti e sani hanno bisogno di essere tagliati regolarmente. A causa del passare del tempo, dei trattamenti aggressivi come tinte o styling a caldo e degli agenti atmosferici, le punte sono le prime a soffrire, a sfibrarsi e spezzarsi. Per questo eliminarle è doveroso, onde evitare di avere chiome trascurate, soprattutto sulla lunghezza. A fronte di questa regola generale che andrebbe mantenuta costante tutto l’anno, una delle domande più ricorrenti in fatto di cura dei capelli è se esista un momento migliore per tagliarli. In linea generica la risposta è no perché i fattori da considerare e le motivazioni che portano a optare o meno per un taglio sono diverse, tuttavia l’inverno non sembra essere la stagione più indicata per questa operazione, salvo alcune eccezioni.

Ecco perché.

Qual è il ciclo di vita dei capelli

I capelli si allungano in media tra 0,5 e 1,5 centimetri al mese e sono soggetti a un ciclo di vita specifico chiamato ciclo pilare, che si compone di tre fasi: anagen, catagen e telogen.

La fase anagen è quella della crescita e dura circa dai 2 ai 4 anni nell’uomo e dai 3 ai 7 anni nella donna. In questo periodo avviene la formazione di bulbo, fusto, follicolo e ghiandola sebacea e il capello è ben ancorato alla cute e non cade spontaneamente.

La seconda fase del ciclo, la catagen, è molto breve e dura dalle 2 alle 3 settimane. In questo periodo inizia il progressivo arrestarsi delle funzioni vitali del follicolo e il capello, ormai avviato alla sua naturale fine, si sposta verso gli strati più superficiali dell’epidermide per prepararsi alla caduta, che avviene nella fase telogen.

Arrivato a questo punto il bulbo pilifero è atrofizzato e il capello, ufficialmente privo di attività vitali, si stacca spontaneamente o con una semplice spazzolata. Questa fase dura circa da 2 a 3 mesi, al seguito della quale inizia un nuovo ciclo di vita dei capelli.

Quando cadono di più

Ovviamente per fare in modo che la nostra chioma sia sempre rigogliosa, ogni capello ha un proprio ciclo vitale diverso dagli altri. Tuttavia, esiste una stagione nella quale la conclusione del ciclo avviene in modo più significativo: l’autunno.

Nei mesi che ci siamo appena lasciati alle spalle ti sarà infatti capitato di notare una loro caduta molto più copiosa. Anche se trovare la spazzola o la doccia colma di capelli può generare qualche allarmismo, sappi che si tratta di un fenomeno assolutamente normale e fisiologico, che consente alla tua chioma di rigenerarsi e presentarsi sempre al meglio.

Dopo l’autunno la caduta diminuisce sensibilmente, rientrando a poco a poco nella norma ma può capitare a volte che si protragga anche nei mesi invernali, anche a causa degli agenti atmosferici ostili come freddo, vento e pioggia, che aggredendo i capelli rendono più difficile per quelli più deboli rimanere attaccati.

Perché è meglio non tagliare i capelli in inverno

In autunno e in inverno insomma, i capelli sono sottoposti a un momento di cambiamento e rigenerazione che già di per sé li aiuta a rinforzarli e rende di fatto inutile, se non dannoso, un ulteriore intervento con le forbici.

Quelli vecchi e ormai privi di vita infatti cadono naturalmente e per tenere in salute gli altri è sufficiente concentrarsi su trattamenti ristrutturanti e nutrienti.

Proteggili dal freddo

Nonostante sia meglio non tagliarli, i capelli in inverno non devono comunque essere lasciati al loro destino ma aiutati a superare la stagione più rigida al meglio. Proteggili quindi dal freddo utilizzando sempre cappelli e cuffie quando esci e fai almeno un paio di volte a settimana una maschera idratante rinforzante del cuoio capelluto.

...ma aspettare la primavera

Nonostante ogni caso sia a sé, il momento ideale per tagliare i capelli è invece la primavera inoltrata. Dare una bella spuntata alla chioma prima delle vacanze estive e della loro esposizione ad agenti estremamente stressanti come sole a picco, alte temperature, salsedine, sabbia e cloro, significa preservarli ed evitare il più possibile che si rovinino. Questa operazione, inoltre, li fortifica enormemente e favorisce una crescita molto più veloce.

Esistono eccezioni per le quali tagliare i capelli in inverno è ok

Ovviamente nulla ti vieta di tagliare i capelli anche durante la stagione più fredda. Se hai voglia di cambiare look o una tinta troppo aggressiva o un’estate passata sotto il sole hanno messo a dura prova la tua chioma, non esitare e prenota una seduta dal tuo parrucchiere.

Al di là del calendario, infatti, l’aspetto da tenere sempre in considerazione è la salute generale del capello, che a volte può passare solo da un deciso intervento di forbici.