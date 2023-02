C hi ha detto che i capelli lunghi sono noiosi? Le chiome lunghe sono la scelta ideale per il 2023, per rispettare le tendenze viste in passerella e godere della bellezza di lunghezze lasciate cadere sulle spalle, arricchite da frangia e ciuffo, ma anche scalature, ricci o una piega perfettamente liscia

I tagli di capelli lunghi del 2023 sono la scelta ideale per chi desidera valorizzare le lunghezze. Una scelta couture, amatissima dalle passerelle, e perfetta per chiunque ami giocare con la propria chioma, osando con tagli scalati, ma anche sfruttando le ciocche extra large per osare con una piega particolare. I tagli lunghi del 2023, infatti, si prestano tanto ad acconciature raccolte, quanto a styling che possano trasformare la chioma in una cascata di riccioli, ma anche ottenere un effetto Mermaid Hair. E se temi che il classico taglio lungo possa essere noioso, lasciati tentare dalle tendenze capelli 2023 e opta per lunghezze scalate, frange e ciuffi, ma anche una piega particolare, liscissima o piena di ricci.

Capelli lunghi 2023: i tagli con frangia

Il modo più semplice per dare un twist ai capelli lunghi è aggiungere una frangia. Un elemento adatto a movimentare il taglio senza stravolgere completamente la chioma e a sottolineare lo sguardo. Gli abbinamenti sono tantissimi: ai capelli lunghi, infatti, può essere abbinata una frangia lunghissima, quanto delle baby bangs, senza dimenticare effetti bombati e perfettamente pari e frangette leggere e sfilate.

I capelli lunghissimi tra le tendenze del 2023

Tra le tendenze capelli del 2023, i tagli lunghissimi hanno un posto speciale. Sfoggiarli è semplicissimo, purché si concentri tutta l'attenzione sulle lunghezze, che devono superare di molto le spalle, sfiorando la parte bassa della schiena. Da abbinare a morbide onde o a una piega liscissima, i capelli lunghissimi sono la soluzione ideale per chi desidera sfoggiare un chioma da sirena.

Tagli con ciuffo e lunghi per il 2023

Dal sapore Y2K, i tagli lunghi con ciuffo laterale trasformano i capelli con un effetto sensuale. Le ciocche di capelli che nascondono una piccola parte del viso, infatti, regalano al taglio un'aria misteriosa ed elegante. Per un effetto alla Veronica Lake, ad esempio, l'ideale è mantenere i capelli leggermente ondulati e creare una riga imperfetta, in modo che le ciocche cadano su un lato del viso. Sui capelli lisci, invece, l'effetto è un ciuffo lungo o corto in stile Anni '00.

Foto tagli lunghi: l'effetto top model

L'effetto è quello di una piega da top model Anni '90: i capelli lunghi del 2023 si movimentano grazie a morbide onde e boccoli, abbinate a una profonda riga laterale e a radici voluminose, che allontanino i capelli dal viso creando una cornice dall'effetto retrò. Il segreto per valorizzare questo tipo di tagli lunghi è sfruttare la voluminosità dei capelli, valorizzandone la texture naturale e sfruttando scalature e ciuffi per scolpire il taglio.

Novità capelli ricci

Per il 2023, i ricci si portano lunghissimi. Le lunghezze, infatti, sono l'ideale per valorizzare al meglio tutte le potenzialità dei boccoli, lasciando che il volume divenga il vero protagonista del taglio. Un'idea perfetta per chi possiede capelli naturalmente ricci, quanto per chi desidera osare con una permanente. Da non sottovalutare l'effetto sorprendente di una frangia riccia abbinata ai capelli lunghi, quanto di ciuffi e scalature leggere.

I tagli lunghi con riga centrale per il 2023

L'accostamento tra capelli lunghi e con riga centrale è un vero classico. Un abbinamento di classe e couture al tempo stesso, ideale per valorizzare le lunghezze lasciando che avvolgano il viso come una cornice. Un effetto da ricercare sui capelli perfettamente lisci, quando su onde morbide e stropicciate. Purché, ovviamente, il risultato finale metta in risalto i lineamenti del viso.

Tagli capelli scalati e lunghi per il 2023

Per dare movimento ai tagli di capelli lunghi del 2023, la soluzione migliore è aggiungere delle leggere scalature, da concentrare sulle punte o da distribuire in modo più uniforme sulla chioma, creando veri e propri layers adatti a scolpire i lineamenti. L'effetto finale è una chioma movimentata, ma non cambiata drasticamente, l'ideale per valorizzare le lunghezze e, contemporaneamente, assicurarsi un effetto leggero.