N iente colorazioni esagerate o sfumature eccentriche, nel 2022 quando parliamo di capelli Mermaid intendiamo l'asciugatura a onde più cool per la prossima estate!

Capelli Mermaid, il nuovo styling che piace alle celeb

Negli ultimi anni, quando si sentiva parlare di capelli mermaid subito alla mente tornavano colorazioni eccessive nei toni del blu e dell'azzurro, sfumature importanti e styling che strizzavano l'occhio al mondo dei cartoni animati e dei fumetti giapponesi. Oggi, le cose sono decisamente cambiante.

Molto più cool delle ormai famosissime beach waves, i mermaid hair sono un trend che sta spopolando sui social e, da TikTok a Instagram non c'è celebrity che non si sia fatta affascinare da questo nuovo tipo di asciugatura, che evoca con la sua sinuosità i capelli delle sirene. Dall'aspetto super morbido e sensuale, sono il risultato di quando sciogliamo i capelli dalle trecce ma possono essere realizzati in vari modi.

Come realizzare i Mermaid Hair: il tutorial

Ottenere dunque questa specifica asciugatura richiede un po' di manualità e passione per il mondo dello styling, al fine di creare un look dall'aspetto moderno e chic. Spesso infatti quando si sciolgono le trecce i capelli appaiono molto rigidi, saper dare movimento a questo tipo di look è fondamentale per ottenere un'acconciatura a prova di red carpet.

Da Gigi Hadid a Jennifer Lawrance sono tantissime le celebrity che hanno deciso di sfoggiare questa capigliatura, rendendola anche per la primavera-estate 2022 un vero trend, da imparare subito!

1) Fare i Mermaid Hair con la piastra

Il primo metodo per ottenere i Mermaid Hair è con la piastra per capelli. In vendita esistono vari tipi di styler che permettono di ottenere questo tipo di acconciatura. Le più classiche (e famose) sono formate da 3 o più cilindri posti parallelamente e una sorta di pinza. In questo caso basterà dividere i capelli in ciocche medio-piccole e posizionarle all'interno ripetendo il movimento per tutta la lunghezza del capello. In questo modo si otterrà un effetto onde molto definito.

Oppure si può scegliere una piastra cilindrica a bolle. Questo specifico tool per capelli permette di attorcigliare la ciocca intorno ad un cono che ha varie escrescenze, ottenendo così il tanto desiderato effetto Mermaid.

2) Con lo spray al sale marino

Un altro metodo fai da te per ottenere dei perfetti Mermaid Hair è quello di creare una miscela di acqua calda, un cucchiaino di sale grosso, un cucchiaino di gel e un olio che amalgami il tutto. Basterà quindi nebulizzare sui capelli e asciugarli a testa in giù con il diffusore.

3) Con lo chignon basso e morbido

Le onde effetto sirena non si ottengono solo con le trecce ma in caso di capelli molto lunghi si può optare anche per degli chignon, in modo da dare movimento e volume alla chioma senza usare tool riscaldati.

In questo caso vi basterà creare dei piccoli torciglioni con i capelli umidi prima di andare a dormire e fermarli sulla sommità della testa con dei piccoli elastici. La mattina una volta sciolti modellate i capelli con le dita usando un fluido per dargli il movimento che desiderate e voilà, avrete ottenuto i vostri Mermaid Hair senza usare nessun tipo di prodotto.

4) Con due o più trecce morbide

Infine, ecco il metodo più famoso per ottenere onde morbide e in stile sirena. Dividete la chioma in due parti e realizzate delle trecce morbide con i capelli ancora umidi. Procedete con l'asciugatura e per potenziare ancora di più l'effetto dei Mermaid Hair passate sulle trecce una volta asciutte la piastra, in questo modo i capelli prenderanno ancora di più la forma desiderata.

Una volta sciolte, per mantenere ancora di più l'effetto ottenuto potete nebulizzare sulla chioma un po' di spray al sale marino che manterrà l'acconciatura più a lungo.