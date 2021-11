S i chiama new perm ed è la nuova permanente riccia tornata prepotentemente di moda, anche grazie ad alcune celeb. Ecco consigli ed elementi da considerare prima di prenotare l'appuntamento con l'hair stylist

Si chiama new perm ed è la nuova permanente riccia tornata prepotentemente di moda. La star di riferimento è Sarah Jessica Parker ma tra Nicole Kidman e altre celeb super ricce intraviste sui red carpet, il trend è emerso chiaramente. Il riccio, quindi, torna a essere protagonista degli hair look, ma in una nuova versione più morbida e ondulata, casual e leggera realizzata con trattamenti molto meno invasivi. Back to Eighties sì, ma con giudizio. Ami i ricci ma hai i capelli lisci o mossi? Oppure non sai qual è il taglio giusto per la permanente riccia? Qui trovi una guida con consigli ed elementi da considerare prima di prenotare l'appuntamento con l'hair stylist e dare una svolta al look!

Permanente mossa o riccia?

Partiamo dal primo dubbio: il risultato. Perché ovviamente non esiste un solo tipo di permanente riccia e la differenza è tutta nell'effetto finale che si vuole ottenere. La permanente mossa ha un finish più naturale. Per realizzarla, si usano dei bigodini più grandi accorciando i tempi di posa (circa 30 minuti). La permanente riccia classica, invece, richiede bigodini più stretti e tempi di posa più lunghi. Va da sé che questo trattamento è un po' più “aggressivo” anche per il tipo di prodotto che viene applicato e che penetra nella fibra per fare in modo che mantenga la forma arrotondata. Prima, quindi, di valutare il risultato estetico, è importante considerare lo stato di salute del capello: niente che un bravo hairstylist non sia in grado di fare.

Ma la permanente riccia rovina i capelli?

Valutare lo stato di partenza dei capelli è fondamentale proprio perché parliamo di un prodotto chimico che viene applicato sulle chiome. Molto spesso la soluzione è prepararle bene, per esempio con trattamenti da saloni in grado di rinforzare la cheratina del fusto. E poi, scegliere il giusto mix di prodotti, tra shampoo, conditioner e maschere nutrienti, da usare a casa per mantenere sempre idratata la fibra capillare.

Permanente riccia pro e contro: le cose da evitare

Nello studio “preliminare” della salute del capello, ci sono alcune considerazioni importanti da fare. Prima di tutto, se il capello è debole e molto sottile, oltre a usare un prodotto cheratinizzante, è bene utilizzare dei trattamenti fortificanti. Se, invece, il capello è decolorato, il trattamento con cheratina va applicato almeno due settimane prima. Infine, se hai intenzione di procedere in un secondo momento con la decolorazione, allora è necessario aspettare almeno altre due settimane per evitare che i trattamenti con le loro componenti chimiche reagiscano tra loro. Insomma, la tempistica è fondamentale!

Permanente riccia su capelli lisci

A chi ha i capelli lisci e lunghi, consigliamo di valutare bene l'effetto finale che si vuole ottenere. Il capello riccissimo non è forse la soluzione migliore, soprattutto quando si vuole mantenere il look a lungo. Meglio optare per un riccio che strizza l'occhio ai wavy bob tanto di tendenza nelle ultime stagioni: è una soluzione perfetta su qualsiasi tipo di lunghezza e anche molto più semplice da gestire.

Permanente riccia su capelli corti

Si è abituati a pensare che binomio permanente mossa e capelli corti sia una “mission impossible” o che corrisponda, di fatto, a una chioma disordinata e senza “identità”. Niente di più falso. In realtà, con i tagli medio corti e scalati si possono ottenere risultati super glam. In ogni caso, meglio preferire un effetto più “naturalmente mosso”, magari abbinato a un bellissimo ciuffo laterale.

Quanto dura la permanente riccia

I tempi di una permanente riccia dipendono dalla messa in posa del prodotto e dalle capacità tecniche di chi lo ha eseguito. In linea generale, la tecnica della permanente ha una resa ottimale fino aiquattro mesi, anche se tutto varia a seconda della lunghezza e della tipologia di capello. Se è mosso e ondulato, può arrivare anche fino a cinque mesi, poco di più se è naturalmente riccio. Il risultato non sarà mai uniforme: dopo qualche settimana il riccio comincerà ad “allentarsi” in maniera graduale. Cosa fare per mantenere l'effetto il più a lungo possibile? Per aiutare i capelli ricci a rimanere tali, usa sempre il diffusore durante l'asciugatura e i prodotti styling pensati per i capelli ricci oltre a uno shampoo e a un conditioner idratanti e ristrutturanti.

Permanente riccia, il costo

Generalmente, i costi partono dai 40 euro per singolo trattamento, ma molto dipende dal centro e dalla mano che lo esegue. Sconsigliati i kit fai da te: sono più economici, ma difficilmente riuscirai a ottenere un risultato soddisfacente. Meglio fissare un appuntamento dal parrucchiere, per andare sul sicuro!