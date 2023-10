Permanente mossa: cos’è, quanto costa e quanto dura

I l tuo sogno nemmeno troppo segreto è quello di svegliarti la mattina con delle onde meravigliose senza dover fare alcuno sforzo? Sei nel posto giusto.

Quante volte abbiamo arricciato il naso al solo pensiero di fare la permanente? Nel nostro immaginario, la permanente è qualcosa che fanno le nonne per avere i capelli in piega sempre perfetta o chi negli anni ‘80 desiderava sfoggiare capelli alla moda molto mossi e ancora più voluminosi.

Passare da capelli molto lisci a molto ricci non fa parte della nostra idea di capelli moderni, a meno che non siano dei ricci regalati da madre natura. Quello che invece ci piace sono le onde effetto naturale, come le beach waves che ormai possiamo creare a occhi chiusi dopo anni di pratica che ci hanno fatto diventare cintura nera nell’utilizzo di qualunque styler.

Ciò non toglie che le beach waves spariscano non appena lavi i capelli, facendoti ripartire da zero ogni volta che devi fare la piega. La permanente mossa, chiamata anche beach waves perm o soft perm - è la svolta che ci cambierà la vita e ci permetterà di avere capelli pazzeschi naturalmente mossi, texturizzati e voluminosi.

Come funziona la permanente mossa?

“La permanente è un processo chimico volto a modificare la struttura del capello tramite l’impiego di acido tioglicolico che serve a rompere i ponti di solfuro dei fusti per dargli una nuova forma attraverso l’uso di un bigodino che li faceva diventati ricci. I danni che faceva una volta la permanente sono equiparabili a quelli di una decolorazione importante!, spiega Mattia Bonacina, hairstylist e art director di Smalto Milano.

“Oggi molti prodotti per fare la permanente sono stati riformulati e l’acido tioglicolico è stato scorporato in tre parti e arricchito con proteine che ne contrastano gli effetti dannosi, ricostituendo immediatamente la parte danneggiata. Oggi siamo in gradi di fare permanenti che danno il 10-15% di danni al massimo”, prosegue Bonacina. “Con l’agente meno aggressivo è possibile usare dei bigodini in spugna che sono molto più morbidi (la vecchia formula li avrebbe sciolti) e permettono di gestire non solo l’ondulazione, ma anche la forma e la dimensione del riccio, permettendo di creare una soft perm, o permanente mossa”.

Quanto dura la permanente mossa?

“L’effetto della permanente dura intorno ai 3/4 mesi e poi inizia a scemare, un po’ come fa la creatina”, dice l’hairstylist.

Quanto costa la permanente mossa?

“Posto che consiglio la permanente mossa su una lunghezza di capelli che va dal bob in giù, perché è un lavoro che tende a gonfiare e dare volume, e che richiede una seduta dal parrucchiere di circa 2 ore/ 2 ore e mezza, i prezzi come sempre variano non solo di città in città, ma anche di salone in salone e dei materiali utilizzati”. Per una permanente mossa o riccia si parte dai 40 Euro per quelle classiche, ma con metodologie e materiali più nuovi si può arrivare anche a 250/280 Euro.