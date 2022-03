Perché gli space bun torneranno a regnare quest’anno (e a noi piace)

S uper cool e super di tendenza. Ecco a voi gli space bun, l'acconciatura più amata dai millenial e dalle celeb e che sarà la vera protagonista dell'anno

Ve ne sarete già accorte, se c’è un hair look che sta davvero spopolando tra le chiome delle celeb e non, sono loro, gli space bun. Una rivisitazione moderna del look anni ’90 che tanto impazzava tra le celeb e che oggi si ripropone in mille e nuovissime versioni diverse una più bella e stilosa dell’altra. C’è chi li porta alti, in cima alla testa, chi bassi. Chi li ama con dei ciuffi sul davanti ad incorniciare il viso o chi, invece, li preferisce con parte della chioma lasciata libera e sciolta.

Insomma, gli space bun sono un’acconciatura super versatile e che ben si adatta a impreziosire qualsiasi tipologia di outfit. Creando dei look unici e super di tendenza in poche e semplicissime mosse. Perché sì, se vi state chiedendo come farli sappiate che è molto più semplice di quanto possa sembrare. Basta seguire gli step giusti.

Per realizzare l’hair style più cool e amato dai millenial quindi, dovrete:

dividere i capelli in due parti utilizzando un pettine meglio se a denti stretti, avendo cura di creare due ciocche simmetriche (anche nel caso stiate optando per la versione a metà);

simmetriche (anche nel caso stiate optando per la versione a metà); a questo punto dovrete cotonare leggermente la parte iniziale delle ciocche ottenute, donandogli maggior volume. Il tutto utilizzando uno spray texturizzante ;

; una volta fatto è il momento di realizzare lo chignon vero e proprio, andando ad attorcigliare ognuna delle due ciocche e fissandole con le forcine e/o un elastico;

infine, per assicuravi che i vostri space bun durino per tutto il giorno potete fissarli maggiormente con un lacca. E l’acconciatura più di tendenza dell’anno è fatta.

A voi, poi, il compito di renderla ancora più originale e unica. Magari realizzando delle trecce per donargli un pò di romanticismo ed eleganza in più o ancora lasciandoli morbidi, magari con dei ciuffi che ricadono sul viso, per un look rilassato e carico di dolcezza e sensualità. O magari addobbandoli con dei foulard e delle mollettine.

E per un tocco da vere dive? Beh, potete farvi ispirare dalla nota influencer Chiara Ferragni, che ha deciso di impreziosire i suoi space bun con una cascata di luce, utilizzando una catenina o un elastico gioiello con cui avvolgerli. Per un risultato super glam.

Che dire, le possibilità di sfoggiare degli space bun sempre diversi, originali e di tendenza sono davvero tante. Ciò che conta è portarli con stile, sfoggiando un’acconciatura e una personalità che lascerà tutti a bocca aperta.