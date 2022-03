L’acconciatura di Dua Lipa? Sì, è la rivoluzione (top) dello chignon

S i torna agli anni '90 con uno chignon top knot: ecco i segreti della nuova acconciatura di Dua Lipa sfoggiata su Instagram che ha già conquistato le fan

Un look che sembra strizzare l’occhio agli anni ’90 quello della cantante: l’acconciatura di Dua Lipa è stata svelata da Chris Appleton sul suo profilo Instagram. La cantante pop mostra un beauty look di tutto rispetto con rossetto nude, un leggero blush e una riga di eyeliner sottile ma lunga proprio come le ciglia dell’icona di stile ma sono proprio i capelli a lasciare il segno. Non un classico chignon da ballerina ma una versione pop, quasi kawaii.

I capelli lunghi della cantante vengono raccolti in uno chignon effetto orientale; voluminoso ma composto viene fissato alto per slanciare il viso. La caratteristica più interessante però è la frangia a tendina abbinata a due ciocche laterali lasciate sciolte ma messe in piega. L’effetto? Convince al primo sguardo. Lo chignon come non lo vedevamo da molti anni. Dua Lipa ci a conquistate ancora una volta e siamo certe che in molte le copieranno l’idea.

Non è la prima volta che la voce pop prova questa tipologia di acconciatura: la ricordiamo infatti ai Grammy del 2020 con un’acconciatura in stile anni ’90. Le 90’s Vibes sembrano piacere davvero tanto alla cantante che anche in occasioni ufficiali raccoglie la lunghezza per lasciare poi qualche ciocca libera davanti. Questa volta, rispetto all’acconciatura vista ai Grammy la cantante aggiunge la frangia e toglie il biondo per lasciare spazio invece al castano.

La cantante prende spunto dal passato per le sue acconciature da red carpet, ma non solo. creativa, ricca di personalità ed eccentrica: Dua Lipa non ha paura di osare e sembra voler risvegliare in noi i ricordi delle Spice Girl e di tutte le voci pop che abbiamo amato in quegli anni.

Come puoi ricreare a casa l'acconciatura di Dua Lipa? Se l’acconciatura anni ’90 ti è piaciuta così tanto che vorresti provare a replicarla; il trend si chiama top knot, cioè mentre lo chignon viene fissato perfettamente alcune ciocche vengono lasciate dritte e fuori dal raccolto. Se vuoi copiarlo fai in modo di fissare alla perfezione lo chignon aiutandoti con più forcine, poi utilizza la lacca per fare in modo che tutto resti davvero immobile. Se non hai i capelli liscissimi, fissa le ciocche con un passaggio di piastra ma prima applica un termo protettore per proteggere le punte dal calore.