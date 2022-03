C 'è un'acconciatura che si adatta facilmente a qualsiasi look ed è lo chignon: elegante e senza tempo, questa acconciatura oggi diventa unica e iconica grazie alla sua allure chic che si abbinerà con tantissimi look.

L'acconciatura da saper fare e indossare in qualsiasi momento è lo chic chignon: semplice ed elegante, questo hairdo è così facile da fare che ormai, per molte, è diventato un must have del quotidiano.

Alto o basso, spettinato o realizzato con la mezza coda, sui capelli lunghi o sui tagli corti: lo chignon è perfetto per tutti e si adatta a qualsiasi look e, per questo motivo, è sempre bene andare alla ricerca di nuove ispirazioni.

Niente paura: realizzarlo è più facile di quel che si pensi e, aggiungendo i giusti accessori, può diventare il key look che sconvolgerà e renderà unico qualsiasi tuo look. In cerca di ispirazioni? Qui ne troverai davvero tantissime.

Di tendenza

Basta aggiungere uno scrunchies e giocare con i colori per rendere lo chic chignon super cool. Valentina Ferragni che lo insegna in questo look fatti di contrasti e incontri di colori. Imperdibile.

Basso e mosso

Basso e mosso, lo chignon diventa ancora più elegante e chi grazie a qualche ciocca lasciata libera e all'elastiche che viene nascosto con sapiente maestria. Facile da realizzare, ma che conquisterà.

Knotted chignon

Sembra quasi impossibile, ma anche un nodo può trasformarsi in una bellissima acconciatura. In questo caso uno chignon chic nella versione bassa e delicata. Da usare tutto l'anno e in qualsiasi momento.

Braid chignon

Facile e comodo da usare tutti i giorni, lo chignon da sempre si presa alle occasioni più importanti come le cerimonie. Che tu sia una sposa o un'invitata poco importa, questo hairdo metterà in risalto il tuo look e il tuo splendido vestito.

Blonde chignon

Ecco come rendere unico un look e, in questo caso, lo dimostra Heley Bieber che dona ulteriore risalto ai suoi maxi orecchini in oro grazie a questa acconciatura.

Scrunchie chignon

A volte basta davvero poco per cambiare qualsiasi look. Lo dimostra questo chignon che, grazie a uno scrunchie sottile in seta rosa anticp, si sposa perfettamente ai capelli biondo cenere e a una pettinatura messy.

Side chignon

Portato di lato, magari bilanciando un maxi ciuffo nella parte anteriore: lo side chignon ha conquistato anche red carpet e celeb di tutto il mondo. Ottimo per prendere ispirazione.

Chignon Bohem

Con riga al centro e realizzato da una mezza coda: forse non ci hai mai pensato, ma questo haistyle è davvero elegante. Mossi o lisci poco importa, te ne innamorerai subito.

Pins chignon

Pins e mollette sono ormai di tendenza, ma a volte basta cambiare prospettiva per trovargli un nuovo stile. Applicarle nella parte posteriore non solo darà rilievo alla schiena, ma anche raccogliere tutti io capelli che possono rendere il risultato finale troppo disordinato.