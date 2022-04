Il mullet di Irama è la tendenza genderless e anni Ottanta che adoreremo quest’anno

T agli super cool e dettagli di stile super originali? Provate e fatevi ispirare dal mullet di Irama, la tendenza genderless a cui non potremo dire di no e che già adoriamo

Se anche voi ultimamente eravate abituate ad associare il cantante Irama (oltre a una voce straordinaria) anche a un bel caschetto di capelli ricci e ribelli, sappiate che le cose sono cambiate. Perché anche per lui è arrivato il momento di darci un taglio. E non con la musica ovviamente, ma con i capelli. Sfoggiando un hair style a dir poco unico e già di tendenza. Perché si, il mullet di Irama è destinato a diventare il vero trend genderless della stagione.

Un’acconciatura che richiama le chiome degli anni ’80 ma in versione moderna. Un cambio look radicale per il talentuoso cantante ma che non perde mai in originalità. Abbinando il suo nuovissimo taglio a un dettaglio di puro stile, le sue due (ormai) immancabili treccine sul lato sinistro del viso.

Un vero e proprio tratto distintivo che ha donato al mullet di Irama quel tocco di assoluta esclusività capace di rendere una delle acconciature più amate e gettonate degli ultimi mesi un qualcosa di assolutamente originale e dallo stile inimitabile. E che anche per questo ha già accolto migliaia di consensi tra i suoi fan.

Ma perché è così particolare questo taglio? Beh, oltre ad aver rivoluzionato l’immagine a cui fino a ora siamo stati abituati a vedere l’artista, il mullet di Irama è un tripudio di riccioli. Dimostrando che questo hair look si può portare benissimo anche se si ha una chioma riccia o molto mossa e minimizzando le differenze tra le varie lunghezze. Rendendo più netto il taglio tra le ciocche e la frangia. Il tutto enfatizzato e se possibile ancor più valorizzato dall’aggiunta di qualche sfumatura biondo cenere a dare luce all’intera chioma.

Che dire, meglio di così non poteva fare. Ottenendo un taglio a dir poco eccezionale, ribelle al punto giusto e perfetto per mettere in risalto la sua anima libera e indipendente e la sua indole selvaggia.

Insomma, a giudicare dai commenti il mullet di Irama è assolutamente promosso. E siamo certe che sarà uno dei tagli più richiesti e imitati dell’anno. Dopo tutto con un effetto così sarà difficile non essere tentati dalla forbici e dalle abili mani del vostro hair stylist. Provare per credere.