O gni frangia è una piccola rivoluzione, ma quella riccia lo è più di ogni altra. Un azzardo, anzi, per anni un taboo in fatto di capelli ricci è diventata l'accessorio da aggiungere sui tagli di capelli lunghi, medi e corti che desiderano giocare con boccoli e riccioli in modo nuovo e inaspettato. C'è solo un problema: come gestire la frangia riccia?

Se esiste un dettaglio che, più di ogni altro, può dare alla chioma una nuova identità, quello è la frangia. Declinata in versione riccia, poi, diventa praticamente perfetta. Certo, trovare la frangetta giusta non è semplice, specialmente quando si tratta di imparare come gestire una frangia riccia. In generale, infatti, è buona norma toccare i ricci il meno possibile, per evitare che perdano la loro forma. Il segreto per mantenere una frangia tutta boccoli perfettamente in piega è l'asciugatura: prima di procedere con lo styling, infatti, è bene aspettare che i capelli siano asciutti all'80%. Al resto penserà la scelta dello stile giusto. Una frangia riccia, infatti, può essere acconciata in modo che cada morbida sulla fronte o più strutturata. Piena, aperta a tendina, scalata o costituita da pochi boccoli: quando si tratta di gestire una frangia ricca, la cosa più importante è trovare il proprio stile personale.

Come gestire la frangia riccia? Le regole base

Che si tratti di capelli corti con frangia o di un taglio medio, i capelli ricci devono essere maneggiati poco e solo da asciutti. Da umidi, infatti, sarà molto più semplice creare lo stile giusto per la tua frangia. Come fare? Se hai appena lavato i capelli, puoi utilizzare la tecnica dei torchon, arrotolando le ciocche della frangia perché prendano la piega giusta. Al contrario, se i capelli non sono freschi di shampoo, dovrai aiutarti con un siero per mantenere l'elasticità del ricciolo. Anche la tecnica del plopping può rivelarsi molto valida per gestire una frangia riccia. In tal caso, l'effetto finale darà ben definito, ma molto naturale. Quando lasciar asciugare i capelli all'aria è impossibile, il miglior alleato è un diffusore: mantenendo l'aria bassa, si dovranno sollevare i ricci con la punta delle dita per mantenere le ciocche separate e ben definite.

Modellare la frangia sui capelli ricci e lunghi

Il vantaggio di aggiungere una frangia sui capelli ricci è che può rendere il volto più snello. Il volume tipico delle chiome ricce, infatti, può rendere i lineamenti molto morbidi e tondi. Ecco perché anche la gestione della frangia riccia è fondamentale per valorizzare il viso. L'ideale, in questo caso, è scegliere una lunghezza media e sbarazzina, evitando frange corte e fitte. Quanto allo styling, la soluzione migliore è lasciare che cada morbida sulla fronte, persino aprendosi a tendina. Ecco perché l'ideale è asciugare la frangia in modo che ne venga valorizzata la lunghezza, rendendo i boccoli leggermente meno definiti, ma più morbidi e leggeri. Proprio per questo, la soluzione migliore è affidarsi a un olio leggero, che regali un effetto lucido e una maggiore elasticità.

La frangia riccia sui capelli corti

Sui capelli corti, la frangia riccia può essere portata lateralmente come un ciuffo o essere scalata e "a punta". Lo scopo è lasciare piccole porzioni di fronte scoperta, per dare dinamismo al look ed evitare che i capelli diventino pesanti. Una regola valida anche per il caschetto: in questo caso, è bene evitare frangette troppo corte o rigorose e, magari, puntare su singole ciocche strutturate per coprire la fronte. In tal caso, il miglior alleato per la chioma è una mousse, che ti permetta di lavorare i capelli senza fatica. L'effetto finale può essere sbarazzino o più strutturato, a seconda del tuo stile.

Come gestire una frangia riccia e afro

Proprio come per qualsiasi altro tipo di riccio, meno si manipolano i ricci afro e meglio è, a partire dall'asciugatura dopo lo shampoo. Per prima cosa, perciò, è necessario tamponare delicatamente la chioma con un asciugamano per evitare di eliminare completamente l'umidità dai capelli. Una volta semi-asciugata la frangia afro occorre utilizzare un prodotto molto idratante: questo tipo di capelli ha davvero bisogno di nutrimento per essere luminoso e disciplinato. Con un olio o un leave-in conditioner, ad esempio, è possibile creare piccoli torchon sulla frangia, che risulterà perfettamente definita. Per ridare vita ai ricci prima dello shampoo, infine, tutto ciò che ti servirà è dell'acqua da nebulizzare sulla frangia e asciugarla attentamente con il diffusore.