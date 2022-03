Le treccine di Bella Hadid sono il sogno estivo cui ispirarci nei prossimi mesi

V oglia di osare e di anticipare l'estate con un hair look super cool? Provate le treccine di Bella Hadid, un'acconciatura da sogno da cui trarre ispirazione fin da ora

Ecco un hair look a cui ispirarsi per i prossimi mesi e che sprizza voglia di estate e spensieratezza da ogni capello. Di cosa parliamo? Ovviamente delle treccine di Bella Hadid, icona di stile e di tendenze. E che siamo certe ne abbia appena lanciata un’altra.

Perché si, che le trecce in ogni loro minima variante fossero amatissime dalla top model era abbastanza chiaro. Basta sfogliare il suo profilo Instagram per accorgersi di quanto ami sfoggiarle in ogni loro originalissima versione e con ogni tipologia di outfit. Ma l’acconciatura mostrata nella sua ultima foto le batte davvero tutte.

Il motivo? Quel non so che capace di portarci con un balzo alla prossima stagione estiva e che fa subito divertimento, allegria e voglia di osare. Magari proprio partendo dalla chioma. Perché allora non provare a imitare le treccine di Bella Hadid fin da ora? Anticipando la bella stagione con un’acconciatura che non vi farà mai passare inosservate. E che, cosa davvero importante da sapere, è anche molto semplice da realizzare.

Per fare le treccine di Bella Hadid, infatti, si parte da un’acconciatura base, ovvero una coda alta. Per iniziare dovrete spazzolare accuratamente la vostra chioma in ogni sua parte, sciogliendo eventuali nodi che potrebbero infastidirvi durante la realizzazione delle treccine. In questa fase è importante spazzolare i capelli sulla parte superiore della testa e verso la parte posteriore della stessa, all’indietro. Poi, inclinandosi in avanti, si fa la stessa cosa con quelli sulla nuca, andando verso l'alto.

A questo punto dovrete realizzare la vostra coda alta, impugnando i capelli sul retro della testa all’altezza in cui la volete posizionare e tirando bene la parte frontale con una spazzola o un pettine. In modo che non escano capelli di lato e che la coda sia ben tesa. Fermando il tutto con un bell’elastico della forma che più preferite. Ed ecco arrivare il momento delle treccine.

Una volta fatta la coda alta, infatti, dovrete separare la chioma in parti uguali. Almeno otto se volete imitare alla perfezione le treccine di Bella Hadid. Andando a realizzare per ogni ciocca ottenuta una lunga treccia, fermandola con un piccolo elastico sulla parte finale. E la vostra acconciatura è pronta. Semplice no?

Un hair look davvero unico e originale, che anticipa l’estate e la voglia di stupire e sognare tipica della bella stagione. E che, a giudicare dal numero di like ricevuto dalla top model, sarà una delle acconciature più amate e gettonate dei prossimi mesi.