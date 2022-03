Mixie cut: che cos’è la tendenza super vibrante che dominerà il 2022

I l mixie cut è la nuova tendenza super vibrante per gli hair look che dominerà i prossimi mesi: provalo e non te ne pentirai!

Il taglio più alla moda del momento? È il mixie cut, la tendenza hair che dominerà il 2022 e di cui non potrai più fare a meno. Il suo segreto? Saper mescolare il pixie cut, il taglio corto più amato dalle star, con il mullet, il look che ha dominato gli anni Settanta.

Il bello del mixie sta proprio qui, nella sua capacità di mescolare i must have in fatto di capelli, stravolgendo il tuo hair look. Il taglio d’altronde ha tutte le carte in regola per conquistare i feed di Instagram e i red carpet, merito anche delle celebrity che si sono lasciate stregare dal mixie cut. Prima fra tutte Ursula Corbero, protagonista de La Casa di Carta, ma anche Demi Lovato, Miley Cyrus e Rihanna.

Per chi è indicato? Il mixie cut è ottimo per chi è in cerca di un look sbarazzino e di media lunghezza. La lunghezza alla radice è corta e imita il pixie cut, mentre quella media si trova nella parte posteriore della testa, proprio come accade per il mullet. Scegli questo hair cut se adori i look estrosi e sbarazzini, ricordandoti che potrai personalizzarlo a seconda della scalatura e della lunghezza, valorizzando al meglio il tuo sguardo e gli zigomi.

I vantaggi del mixie cut? Non richiede troppa manutenzione ed è gestibile con facilità anche a casa. Lo styling poi è un vero e proprio gioco da ragazzi. Per dare volume alla chioma e ricreare l’effetto spettinato usa uno spray al sale, ottimo per texturizzare le ciocche. Se hai i capelli molto fini potrai donare volume alla chioma con uno shampoo a secco oppure con una polvere volumizzante da pettinare sui capelli, partendo dalla radice.

Ma la qualità migliore del mixie cut è senza dubbio quella di essere un taglio genderless. Non a caso l’ha sfoggiato pure Damiano David dei Maneskin, che l’ha incoronato come hair cut della generazione Z, sia per uomini che per donne. Puoi scegliere questo look se hai un volto ovale, squadrato oppure a triangolo.

E se proprio il mixie cut non ti piace, potresti provare un altro taglio super di tendenza, il bixie cut. Sfilato, leggerissimo e spettinato, è un mix fra il pixie cut e il bob, apprezzato dai fan degli anni Novanta e ispirato al look di celebrity come Meg Ryan.