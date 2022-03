5 modi di portare gli space bun: dal casual al super chic

L 'acconciatura più trendy e versatile dell'anno? Ovviamente gli space bun. Ecco qualche ispirazione per sfoggiare un hair look sempre unico in ogni occasione e con ogni tipologia di outfit

Li abbiamo visti sulla chioma di tantissime celeb di tutto il mondo. Dalla top model Cara Delevingne alle sorelle Gigi e Bella Hadid, da Ariana Grande alle più note influencer come Chiara Ferragni, Charlie D’Amelio o Jessica Wang. Giusto per citarne alcune. Fatto sta che gli space bun non smettono mai di piacere e questo anche grazie alla loro estrema versatilità. Che li rende l’acconciatura perfetta e più di tendenza, da sfoggiare con qualsiasi tipologia di look.

Da quello più rock e sbarazzino a quelli più romantici, chic e/o eleganti. Ma sempre con un tocco di originalità unica e impossibile da non ammirare. E perché no, anche copiare. Ecco, allora, alcuni modi diversi e ispirazioni per portare gli space bun e che, se ancora non lo foste, vi farà innamorare di questa acconciatura super cool.

Il primo look per portare gli space bun e donare carattere al proprio stile è quello di lasciarli sbarazzini e un po' ribelli, proprio come ha fatto Chiara Ferragni. Abbinandoli a un outfit super colorato e sportivo. E valorizzandoli ancora di più con delle ciocche di capelli lasciate libere sul davanti a incorniciare il volto. Un hair look semplice ma assolutamente strepitoso.

Se invece volete qualcosa di più “composto” e classico, potete utilizzare i vostri space bun come degni sostituti dello chignon basso. Un’acconciatura elegante e ricercata che grazie a questo sdoppiamento su due lati (in pratica si realizzano due mini chignon all’altezza della nuca) saprà impreziosire la vostra chioma in modo del tutto unico.

Un’altra possibilità di donare ai vostri space bun un effetto strepitoso e alla vostra chioma un’allure romantica e super chic, è quella di impreziosire l’acconciatura base con delle trecce. Per farli, dopo aver tracciato una riga al centro della testa dovrete realizzare due trecce al contrario, partendo dal basso e intrecciando la chioma dalla nuca verso la sommità della testa. A questo punto dovrete attorcigliare la parte di capelli mancante in due bellissimi space bun sofisticati e super d’effetto.

E restando in tema trecce perché non realizzare i vostri space bun partendo proprio da queste? Per farli dovrete semplicemente acconciare la vostra chioma con un paio di belle trecce alte. Arrotolandole su se stesse e creando i vostri due space bun. E il gioco è fatto. Per renderli ancora più unici poi, potete lasciare delle ciocche sul viso morbide e libere, oppure decidere di realizzare i due mini chignon lasciando parte della chioma sciolta. In un mix di sensualità e originalità davvero unica.

Infine, ecco un’ultima ispirazione. Per rendere i vostri space bun super chic, potete impreziosirli con un elastico o con un accessorio gioiello. Avvolgendolo su ogni mini chignon e regalandogli un aspetto esclusivo e assolutamente inimitabile.

Un hair look perfetto da sfoggiare in un’occasione importante ed elegante in cui i veri protagonisti saranno i vostri capelli e, ovviamente, i vostri bellissimi space buns.