Le ispirazioni per space bun da invidiare

G li space bun, o codini spaziali, sono l’hair trend del momento, destinato a spopolare su tutte le spiagge la prossima estate quindi meglio imparare per tempo come realizzarli

Una delle acconciature che molto probabilmente vedremo di più la prossima estate è quella caratterizzata dagli space bun, ovvero i codini lunari che altro non sono che due chignon alti realizzati ai lati della testa.

Questa pettinatura super sbarazzina è già replicata da moltissime celeb e siamo pronte a scommettere che le alte temperature e la minor voglia di dedicarsi a sessioni di styling nei mesi estivi faranno aumentare ancor di più la tendenza.

Ecco alcune idee dalle quali prendere ispirazione per realizzare spece bun a regola d’arte.

All’inizio furono le Spice Girls

Come già ampiamente testimoniato da altri beauty look in auge oggi come in questo periodo, gli anni Novanta stanno tornando. Anche gli space bun hanno avuto origine in quella decade e in particolare a portarli a conoscenza del grande pubblico è stata Emma Bunton, la componente più sweet delle Spice Girls.

La sua versione prevedeva anche una frangetta formata solo da poche ciocche e due ciuffetti laterali. Questi ultimi sono un ulteriore trend del momento quindi se vuoi replicare totalmente il look di baby spice sappi che la scelta è sicuramente quella giusta.

Come realizzare gli space bun

Anche se può sembrare complicato, per acconciare la chioma con gli space bun basta davvero un secondo.

Trattandosi di due piccoli chignon, per farli basta dividere la propria chioma in due parti uguali e lavorare su ogni porzione singolarmente, compiendo uno chignon alto tradizionale in ognuna. Scegli liberamente se tirare il più possibile i capelli, così da creare un look più sofisticato, o lasciare la chioma morbida che doni al risultato finale un mood più spettinato e casual.

Questa pettinatura si presta bene ad ogni tipologia di capelli e che tu abbia la frangia, i ciuffi o nulla di tutto ciò è irrilevante, gli space bun risulteranno comunque perfetti.

Le celeb che li stanno rivalutando oggi

Dalle Spice Girls gli space bun sono arrivati anche ai giorni nostri, complici anche molte celeb che hanno deciso di sfoggiarli.

Prima tra tutte Chiara Ferragni, che già da tempo ci sta dando un assaggio del trend in divenire, esibito un anno fa e riproposto recentemente.

Ma a farsi conquistare dagli chignon spaziali è stata anche Jennifer Lopez, accompagnandoli a baby hair in evidenza.