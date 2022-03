L o chignon di Kristen Stewart ci ha già conquistate ed è l'hairstyle che tutte sfoggeremo fra qualche mese

Lo chignon di Kristen Stewart è la tendenza di cui avevamo bisogno per affrontare l’arrivo della primavera. Un top knot morbido e super chic che ha conquistato Instagram e che l’attrice ha sfoggiato a un evento a New York.

Regina delle tendenze, l’ex Bella di Twilight - al cinema nei panni della mitica Lady Diana - adora cambiare acconciatura e colore di capelli. Questa volta Kristen ha sorpreso tutti optando per un hairstyle sbarazzino e glamour, perfetto per mettere in risalto i lineamenti delicati del viso.

Il top knot non è altro che uno chignon alto, in grado di regalare un aspetto curato, ma al tempo stesso easy alla chioma. Per l’occasione Kristen ha scelto di lasciare qualche ciuffo spettinato a incorniciarle il volto. Abbinato all’acconciatura, la star di Hollywood ha scelto smokey eyes leggero, con eyeliner e un pizzico di bronzo, e labbra nude. Il tocco in più? Il blush biscotto, perfetto per riscaldare l’incarnato ed esaltare il nuovo colore della chioma di Kristen.

Da qualche tempo l’attrice sembra aver trovato il colore giusto per lei. Si tratta di un biondo con punte sfumate, con un mix di ciocche fredde e calde, in armonia con le radici scure. Una tinta scelta anche a Dylan Meyer, sceneggiatrice, ma soprattutto fidanzata di Kristen. Le due, che fanno coppia fissa dal 2019, sono apparse in pubblico con lo stesso colore di capelli, derivato dallo strawberry blonde sfoggiato negli ultimi anni.

Come copiarlo

Come replicare lo chignon della Stewart? Per prima cosa è fondamentale preparare i capelli. Basterà una cotonatura con lo shampoo secco o con un pettine. Per questo hairstyle infatti è fondamentale che la chioma non sia troppo pulita perché il top knot rischierebbe di sciogliersi facilmente.

In seguito sarà necessario realizzare una coda alta ben salda. I capelli andranno poi fermati sul capo e arrotolati, fermandoli con le forcine oppure con l’elastico. Se desideri uno chignon più largo rispetto a quello di Kristen, potresti allargarlo delicatamente con le dita, conferendogli l’aspetto che preferisci.

L’ultimo step è lo styling: ferma la pettinatura con la lacca oppure con uno spray anticrespo. Se preferisci dare alla testa un aspetto messy estrai alcune ciocche laterali con il pettine, lasciandole libere. L’idea in più? Lo chignon si può arricchire, seguendo un’altra tendenza, con perle, spille e fiocchi, rendendo l’hairstyle ricco e strepitoso.