U n grande classico degli anni '90 che è tornato a dominare red carpet e passerelle, in mille e più versioni e colori. Qui una carrellata delle tendenze da non perdere d'occhio nel 2022.

Il trucco occhi è uno degli elementi più importanti nel make-up e, tra le tendenze del 2022, lo smokey eyes sta tornando a dominare look e scatti di modelle, influencer e celeb. Intenso, vibrante e pieno di energia: questo il uno dei make-up occhi che torneremo a vedere anche nella vita di tutti i giorni. Da realizzare grazie all'uso di ombretti sia in crema che in polvere, sarà ancora più unico e speciale grazie a una buona dose di mascara.

Che sia il classico total black o sfumato in diversi colori passando anche dal mood grunge, ecco quali sono gli stili da seguire (e copiare) per ogni occasione e ogni momento dell'anno.

Grunge anni '90

Impossibile non menzionare lo smokey sfoggiato da Julia Fox e realizzato da Pat McGrath. Il mood ricorda tantissimo lo stile degli anni '90 dove la matita nera è immancabile e il look 'occhi pestati' non poteva mai mancare. Un maxi matitone jumbo permetterà di delinerare i bordi e riempire l'occhio.

Lo smokey colorato

Lo smokey diventa colorato e passa da un key look inteso e d'impatto un trucco occhi più sfumato. Leggero e monocolore, in questo caso gli occhi vengono valorizzati dalle tonalità ad hoc e si intensificano grazie all'uso del blending brush.

Classic one

Mai rinnegare i grandi classici e stessa cosa vale anche per la smokey eyes. Qui marrone e nero giovano tra loro grazie alle sfumature dando risalto allo sguardo e allungando lo stesso verso l'esterno. Imperdibile.

Purple shades

Occhi verdi? La risposta è nell'ombretto viola e nello smokey realizzato con questo colore. La palpebra mobile si riempie del colore opaco a cui si aggiunge l'ombreggiatura color mogano per definire la piega dell'occhio.

Golden touch

Non solo tonalità scure e profonde, ma anche un tocco gold che aggiunge luminosità allo sguardo. Qui l'ombretto metallico per eccellenza viene usato nell'angolo interno per aggiungere colore e luce.

Pink passion

Nulla vieta di usare i colori per uno smokey eyes d'effetto, ma la cosa importante è scegliere il giusto finish per realizzarlo. Sì alle versione metalliche abbinate a basi dello stesso colore e, per realizzare l'effetto smokey, meglio un ombretto sui toni del borgogna che il classico black.

Sì smokey, no gender

Lo smokey è così rock che abbatte qualsiasi barriera di stile, ma anche di genere. La dimostrazione è che è un make-up perfetto per ogni genere, diventando così un simbolo del gender free della generazione Z.