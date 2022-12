F orse l'era del balayage è giunta al termina e questo nuovo trend potrebbe conquistare le chiome di tantissime per un nuovo look innovativo e moderno

Le tendenze colore capelli sono così tante che è facile perdersi tra sfumature, sottotoni e tecniche che, ogni anno, vengono sviluppate e applicate su tantissime chiome, di celeb e non. Ultimo trend, e non per importanza, è l'hair frosting: una nuova variante del balayage pensata per giocare con i contrasti sui colori più scuri e che in pochissimo tempo ha fatto innamorare numerose star di tutto il mondo.

Hair frosting: cosa è?

A dare il via a questo nuovo hair trend dedicato al colouring è stato Stuart Mash che, direttamente da Londra, ha portato questa nuova tecnica sulle teste di numerose celeb. Un vero e proprio successo immediato che permette di illuminare qualsiasi colore naturale, senza creare un effetto artefatto e lasciando un hairlook finale super naturale e, allo stesso tempo, calibrato per incorniciare il viso.

Ideale sul castano, l'hair frosting illumina le ciocche con sfumature leggere che assumendo toni freddi rilasciano, alla fine, un tono biondo cenere: estremamente moderno e di tendenza.

Perché scegliere l'hair frosting

Hailey Bieber, Jennifer Lopez, Margot Robbie: queste sono solo alcune delle vip di tutto il mondo che hanno ceduto a questo nuovo colore. E se l'hanno scelto loro, ovviamente, dovrebbe provare a valutarlo anche noi. Il motivo? La capacità di questa tecnica, di illuminare la chioma ma anche il volto, senza creare stacchi netti e fake, ma ricreando l'effetto di una chioma baciata dal sole.

Ma oltre a questo, l'hair frosting è anche una tecnica super utile per sfruttare i vantaggi dell'hair contouring, quel metodo sempre più importante che grazie ai giochi di chiaro-scuri sui capelli permettono di rendere il viso più armonioso portando in primo piano i punti forti del volto.

Proprio come raccontato dal suo creatore, questa tecnica, permette di contrapporre capelli chiari e capelli scuri, mixando le ciocche tra di loro e ricordando l’effetto cangiante della neve quando si adagia sulla cima degli alberi.

L'hair frosting inoltre, è una scelta di colore a basso mantenimento perché lavora su ciocche estremamente sottili lasciando il resto della chioma al naturale. Per questo motivo non è necessario un appuntamento mensile dal parrucchiere, ma potrà invece passare diverso tempo prima di riprendere il colore con una nuova tonalità.

Un nuova tecnica da provare per chi non ha mai paura delle nuove tendenze in arrivo.

