Il balayage caramello di Kaia Gerber? È il tocco di luce top per l’autunno

L uce, calore e un fascino senza fine. Prova anche tu il balayage caramello di Kaia Gerber, per un hair look in perfetto mood autunnale e super cool

Sarà che con l’arrivo dell’autunno tutto sembra più caldo, morbido e avvolgente. Fatto sta che la voglia di avere addosso gli stessi colori di questa bellissima stagione non si è fatta attendere. E come insegna la modella Kaia Gerber, i primi a beneficiarne sono loro, i capelli. Sfoggiando sui suoi profili social un balayage caramello davvero unico, impeccabile e dalle sfumature che non passano di certo inosservate.

Una tecnica, quella del balayage, che già di per sé regala alla chioma delle sfumature uniche, super naturali e dall’effetto “baciata da sole” da lasciare letteralmente senza fiato. Ma che con la scelta del colore caramello da il meglio di sé, soprattutto sulle chiome mosse e medio lunghe, dove i suoi riflessi si possono vedere in tutta la loro bellezza.

Punto di forza del balayage caramello, infatti, è quello di illuminare la chioma, donandole una serie di calde sfumature leggere e dall’effetto naturale. Proprio come quelle sfoggiate da Kaia Gerber e che non vediamo l’ora di copiare.

Se anche tu hai voglia di provare questo colore super seducente e caldo, quindi, sappi che il balayage caramello è adatto a tutte le tonalità di capelli anche se sta particolarmente bene sulle capigliature castane. Donandole movimento, luce e un’armonia davvero eccezionale.

Come detto, poi, anche se si può fare su qualsiasi lunghezza di capelli, sulle chiome medio lunghe da il meglio di sé. Volumizzandole e addolcendole grazie ai suoi colori caldi. Ma ecco come si realizza.

Per un balayage caramello a regola d’arte è importante partire dalle radici, schiarendo piano piano le lunghezze di 1 o 2 toni rispetto al colore di base, in modo omogeneo e fino a raggiungerne l’estremità. Regalando alla chioma una serie di riflessi che dal caramello vanno al color miele, al rame e fino al grano. Insomma, delle nuance intense, calde, romantiche e in perfetto mood autunnale.

Un must per questa stagione e per sfoggiare una chioma originale e dalla bellezza delicata. Per riprendere al meglio la tua routine di vita quotidiana portandoti dietro il calore dell’estate appena conclusa con una chioma carica di colore e di morbidi riflessi caramellati.