I tagli di capelli più hot dell’autunno

D al cortissimo Buzz Cut al lungo, scopri i tagli di capelli con il più alto coefficiente di stile

Il rientro dalle vacanze e il ritorno alla vita vera può essere un trauma. Iniziare a organizzare le cose piano piano è un modo per ricominciare ad abituarsi ai vecchi ritmi. Pensare a cosa indosseremo domani e quale taglio vorremo indossare quest'autunno è un modo per arrivare preparate dal parrucchiere. Sappiamo che è una tappa necessaria e sapere già cosa chiedere ti farà risparmiare tempo e stress.

Iniziamo a far chiarezza con le idee, così da non arrivare in salone impreparate e con il rischio di uscire insoddisfatte. E poi, meglio essere le prime a sfoggiare un nuovo taglio piuttosto che accorgerci di cosa vogliamo quando ormai l'hanno fatto tutti.

"Iniziamo con una premessa", esordisce Fabrizio Palmieri, Creative Director di TONI&GUY Italia, "La stagione AW22-23 sarà caratterizzata da hairlook genderless. Non si parlerà più di genere, ma di fluidità, di autentica espressione di se stessi. Non ci saranno più distinzioni di genere anche per i tagli. Si cercherà piuttosto di valorizzare l’individualità di ognuno in base alle proprie caratteristiche e personalità".

Capelli lunghi: come li taglio?

"Il Double Cut è un taglio di ispirazione giapponese/manga detto anche Hime Cut. Il mix & match di un taglio lungo fluente ed elegante abbinato ad un bob. Un look lineare e grafico, perfetto per osare con un nuovo stile fresco e grintoso. Estremo e deciso, per chi è alla ricerca di un cambiamento di impatto, oppure per un hairlook più leggero e naturale, senza sacrificare troppa lunghezza. La difficoltà di questo taglio sta nel bilanciare in maniera armoniosa la parte corta e disconnessa ad altezza mandibola da quella lunga", spiega l'esperto.

VEDI ANCHE

Beauty

Tagli capelli lunghi: le idee per cambiare look (anche se sei resistente a tagliarli)

VEDI ANCHE

Beauty

Le acconciature per essere super cool se hai i capelli lunghi

Lunghezza media: bob e mullet

"Anche questa stagione si è bob-mania. Il bob si riconferma in testa ai tagli più richiesti, soprattutto nella versione The Coco Bob. Un bob elegante, portato sopra il mento, delineato da linee morbide e lineari, spesso abbinato all’accessorio frangetta che ne fa da protagonista. Perfetto per esprimere sensualità ed eleganza", dice Palmieri.

VEDI ANCHE

Beauty

Caschetto: tutto ciò che devi sapere sul taglio evergreen per eccellenza

VEDI ANCHE

Beauty

Mullet hair: il taglio di capelli 80’s che torna a conquistare la generazione z

VEDI ANCHE

Beauty

Tagli di capelli medi: tantissime idee tutte da copiare subito!

"L'altra grande tendenza per i tagli medi è il Mullet. Il Mullet, un taglio dinamico e fresco, adatto a tutte le tipologie di viso che prende ispirazione dalla scena musicale degli anni ‘70/80, sfoggiato da Celebrities e non, Miley Cyrus ne ha creato una vera e propria icona. La protagonista di questo taglio è la texture. A seconda del gusto personale, più i giochi con le scalature saranno incisivi, più si otterrà volume e tessitura per incorniciare il viso ammorbidendolo. Ottimo in tutte le sue versioni e fusioni, perfetto per esprimere uno stile Glam- Rock", spiega Palmieri.

Tagli per capelli corti: Pixie e Buzz Cut

"Uno dei look che vedremo per la prossima stagione AW22-23, un look estremo, che prende ispirazione dal mondo militare, oggi è amato anche dalle donne. Si chiama Buzz Cut ed è perfetto per combattere l’effetto crespo e sbiadito delle chiome post estate. I benefici sono di ridurre al minimo qualsiasi operazione di gestione e manutenzione dei capelli, oltre ovviamente all’elemento statement. Nessun look trasmette più audacia e fiducia in se stessi. Essendo un taglio estremamente corto è consigliabile soprattutto per coloro che hanno lineamenti fini e proporzionati, funziona bene anche su forme del viso più allungate perché arrotonda. Da sconsigliare invece su un viso quadrato o troppo rotondo. Da abbinare a colori estremi, un connubio affascinante tra la mascolinità del corto e la dolcezza dei lineamenti femminili".

VEDI ANCHE

Beauty

Pixie cut: cos’è, come sceglierlo e le star che lo hanno indossato

Capelli ricci? Il Pixie Cut è liscio e gasato

"I capelli corti sono da sempre espressione di creatività e libertà. Il Pixie Cut è stato reso popolare da icone degli anni '60 come Audrey Hepburn e Mia Farrow. In particolare il trend per questa stagione sarà la sua versione riccia, il Pixie Curls. Carattterizzato da perimetri meno duri e lasciati crescere naturalmente. Il Pixie Curls vuole esaltare la texture naturale di chi lo indossa, creando volume, definizione per ricci ad effetto molla. Il look perfetto per esprimere spontaneità e coraggio, un nuovo mood di sfoggiare i capelli ricci".

VEDI ANCHE

Beauty

I tagli corti più cool sono quelli per i capelli ricci! Ecco le ispirazioni più belle da copiare

La frangia

"Dimentichiamoci frange geometriche e scolpite, per la stagione AW22-23 la frangia sarà sbarazzina, libera e senza schemi. Che sia abbinata ad un bob o ad un pixie cut, la frangia diventerà la protagonista dell’hairlook, per donare un accento in più alla vostra personalità".

VEDI ANCHE

Beauty

Tagli con frangia: tutte le tendenze da copiare per ogni lunghezza di capelli

VEDI ANCHE

Beauty

Frangetta: come portarla, a chi sta bene e le tendenze da provare